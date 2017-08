Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Na otvoritvenem koncertu, posvečenem madrigalom Claudia Monteverdija, bo nastopil šestčlanski vokalni ansambel La Compagnia del Madrigale, ki velja za vodilni italijanski sestav za izvajanje tega repertoarja. Foto: Festival Radovljica Na sklepnem večeru bo Ensemble Danguy, ki ga vodi kanadska virtuozinja na strunski lajni Tobie Miller, predstavil virtuozno glasbo za lajno iz Francije 18. stoletja. Foto: Festival Radovljica V nedeljo, 13. avgusta, bo nastopila največja zasedba zadnjih let - vokalni ansambel Ingenium Ensemble v razširjeni zasedbi, ansambel renesančnih pozavn in orglavec Tomaž Sevšek bodo izvajali poznorenesančno polifonijo iz Hrenovih kodeksov. Foto: Festival Radovljica Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Festival Radovljica: Od glasbe iz srednjeveške beležnice do zvenov 20. stoletja

Širok razpon glasbene dediščine

5. avgust 2017 ob 11:20

Radovljica - MMC RTV SLO, STA

Festival Radovljica odpira drevi vrata s počastitvijo 450-letnice rojstva skladatelja Claudia Monteverdija. Otvoritvenemu večeru bo sledilo deset glasbenih večerov, ki bodo popeljali po sedmih stoletjih glasbene dediščine.

Glasbeni mozaik 35. festivala, ki bo potekal od 5. do 22. avgusta, sega od 13. do 20. stoletja, prinaša pa mnoge edinstvene dogodke, saj je kar polovica sporedov nastala prav za to priložnost.

Deseterica mednarodnih koncertov, ki bodo zazveneli v radovljiški graščini in baročni cerkvi Marijinega oznanjenja v Velesovem, bo popeljala od nove glasbene rekonstrukcije spevov iz staroislandskega epa Edda do Schubertove Lepe mlinarice ter od prvih sodobnih izvedb renesančne polifonije iz arhivov ljubljanske stolnice in gornjegrajske stolnice do francoske glasbe 20. stoletja za flavto, harfo in godala.

Po besedah dolgoletnega umetniškega vodje festivala Domna Marinčiča letos več večerov prinaša glasbo, povezano z ozemljem današnje Slovenije. Že tradicionalno pa imajo posebno mesto v programu tudi projekti, ki poudarjajo nekoč neločljivo povezavo med besedo in glasbo.

Drevišnji koncert, ki se bo začel ob 20.00, so naslovili Claudio Monteverdi - Lacrime d'amante, posvečajo pa ga Monteverdijevim madrigalom. Nastopil bo šestčlanski italijanski vokalni ansambel La Compagnia del Madrigale.

Večer za tem bosta David Plantier in Annabelle Luis z violino in violončelom izvajala sonate Giuseppeja Tartinija in sodobnikov. Tretji koncert bo posvečen ciklu samospevov Lepa mlinarica Franza Schuberta v izvedbi tenorista Aca Aleksandra Bišćevića ob spremljavi nemškega pianista in specialista za zgodovinske klavirje Wolfganga Brunnerja. Devetega avgusta bo nato mladi duo Moirai predstavil lastne glasbene rekonstrukcije spevov iz staroislandskega epa Edda.

Na petem koncertu bo moč slišati komorno glasbo Georga Philippa Telemanna, ki jo bo v kvartetu z glasbeniki iz Slovenije in Italije predstavil znani južnoafriški flavtist Stefan Temmingh. Trinajstega avgusta bo vokalni ansambel Ingenium Ensemble z ansamblom pozavn in orglavcem Tomažem Sevškom izvajal poznorenesančno polifonijo.

Iz beležnice beneškega trobentača

Vodilni ansambel srednjeveških in renesančnih pihal in trobil Les haulz et les bas bo rekonstruiral glasbo iz beležnice beneškega trobentača Zorzija. Hrvaški čembalist Pavao Mašić bo na dveh zaporednih večerih izvedel vseh šest partit iz prvega dela zbirke Clavier-Übung Johanna Sebastiana Bacha.

Zveni iz francoskega 18. stoletja

Predzadnji koncert Potovanje v deželo čustev bo posvečen francoski glasbi 20. stoletja za kvintet flavte, harfe in godal. Nastopil bo kvintet Noumenon, ki ga je ustanovila v Ženevi delujoča slovenska flavtistka Jerica Pavli. Na sklepnem večeru pa bo Ensemble Danguy, ki ga vodi kanadska virtuozinja na strunski lajni Tobie Miller, predstavil virtuozno glasbo za lajno iz Francije 18. stoletja.

M. K.