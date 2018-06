Festival Sanje v Medani: Poezija postaja begunka

V Goriških brdih se začenja festival poezije

29. junij 2018 ob 12:06

Goriška Brda - MMC RTV SLO, STA

Z večernim dogajanjem v vili Vipolže se bo v Goriških brdih začel festival Sanje v Medani, ki bo v letos v središče postavljal begunstvo. Rdeča nit, ki bo povezala vse tri večere, bo pesnitev malteškega pesnika Antoina Cassarja z naslovom Potni list, ki je ob tej priložnosti izšla tudi v slovenščini.

Festival se bo sklenil v nedeljo.

Pesniška potovanja

Na festivalu bo sodelovalo več kot 25 ustvarjalcev, predvsem s področja poezije, je povedal umetniški direktor festivala Rok Zavrtanik. Večere bo uvedel t. i. check-in, ki mu bo sledilo enourno pesniško potovanje - to se bo končalo na osrednjem prizorišču, ko bo mikrofon prevzela zvezda večera.

Prvi bo nastopil Damir Imamović s svojo stalno zasedbo Sevdah Takht, v soboto Rade Šerbedžija z Zapadnim kolodvorom, v nedeljo pa bo Svetlana Makarovič s člani Simboličnega orkestra izvedla Mesečinsko struno.

Načrtni pregon neodvisne misli

Begunstvo kot osrednjo temo festivala sicer po Zavrtanikovih besedah vidijo širše, kot je predstavljena v medijih. Sami izhajajo iz zavedanja, da postajamo na neki način vsi begunci in da postaja begunka poezija ter da smo priča načrtnemu pregonu neodvisne misli.

Za prevod pesnitve Potni list sta poskrbela Peter Semolič in Vera Pejovič, ki sta jo v slovenščino prepesnila iz angleščine. Slovenščina je sicer po Zavrtanikovih besedah deseti jezik, v katerega je prevedena.

Pesem v zameno za vstopnico

Semoliča je pesnitev navdušila s pesniškega vidika, saj gre po njegovih besedah za izjemno sugestivno pesnitev, ki z vidika pesništva hodi po meji, od koder bi lahko zdrsnila bodisi v moralizem ali patetiko, kar pa se ne zgodi. Navdušil pa ga je pa tudi čisto človeški vidik, saj Cassar s svojo pesnitvijo potuje po vsem svetu, še posebej v države, ki se ukvarjajo z begunstvom.

Pesnitev Potni list je v slovenščini, španščini, angleščini in hrvaščini izšla v drobni knjižici, ki jo bodo obiskovalci prejeli brezplačno, v zameno za vstopnico.

Šamanstvo in sintropija

Forum Sanje bo v soboto pripravil pogovor z Barbaro Stegel na temo Šamanstvo – od sakralnega do stvarnega in v nedeljo predavanje Andreja Detele z naslovom Sintropija ali kako misliti prihodnost.

Sobotno dogajanje Sanj v Medani bo potekalo na gradu Dobrovo, nedeljsko pa ponovno v vili Vipolže.

Pravljična vas - festivalski program za otroke

V sklopu Pravljične vasi bo v soboto v Šmartnem potekal tudi pravljični festival za otroke. Ponudil bo glasbeno delavnico in koncert za otroke Zvenim kot pesem, donim kot gora avtorice Mateje Gorjup, projekciji animiranih filmov, pripovedovanje zgodb in razstavo. Pod naslovom Nekaj zelo lepega bodo v vili Vipolže na ogled ilustracije zbranih pesmi za otroke Neže Maurer avtorice Barbare Ogrič Markež.

N. Š.