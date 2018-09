Festival Spider detektira neopazne družbene resničnosti

V Ljubljani bo med 12. in 16. septembrom potekal Spider – festival radikalnih teles, ki želi občinstvo angažirati za vstop v predstave v skupnem grajenju doživetja.

Producent festivala Žiga Predan pravi, da s festivalom že vsa leta poskušajo detektirati tiste družbene resničnosti, ki sicer že obstajajo, a še niso zelo opazne.

Pogosto radikalne ideje

V ta namen se povezujejo z umetniki, ki so predani umetniški praksi, da prevzamejo vlogo kuratorjev in odkrivajo stvaritve, še preden se podajo na druge festivale in postanejo "mainstream". Te ideje pa so po njegovih besedah velikokrat radikalne ali pa na nov način premišljujejo družbo.

Umetniški vodja festivala, plesalec in koreograf Matej Kejžar, v letošnji beri izpostavlja projekt Michaela Schmida Breathcore in francoskega koreografa Noeja Soulierja, ki na festival prihaja s predstavo Dejanja in geste.

Dejanja in geste

Prvi je soudeleženski oz. participatorni projekt, z vsakič znova sestavljenim zborom sodelujočih, raziskuje pa različne načine kolektivnosti skozi prakso in eksperimente dihanja. Drugi s pomočjo štirih plesalcev "do izčrpanosti napada glasbene podlage Bacha in Frobergerja v obliki ostrih prekinitev, ritmičnih preobratov in soočenih tekstur," piše v programski zloženki festivala.

Nekonvencionalna izkušnja

Med domačimi sodelujočimi je opozoril na Lejo Jurišič in Marka Mandiča, ki se bosta predstavila s šesturnim performansom z naslovom Skupaj, ter Lili M. Rampre, ki na festival prihaja z delom v razvoju Struktura občutka. Tu je še koncert etno-džezovske skupine Naked iz Srbije, ki bo nastopila v navezi s slovensko hiphopovsko skupino Šlagwerk. Po njegovih besedah bo ta zasuk iz enega stila glasbe v drugega omogočil povsem nekonvencionalno izkušnjo.

Divji fantje, ki jih igrajo punce

Letos bodo prvič na festival vključili filmski medij. Film Divji fantje francoskega režiserja Bertranda Mandica, ki ga bodo prikazali 9. septembra v Plečnikovem letnem gledališču za Tivolskim gradom, je izbral Miha Možina. Film je bil doslej v Sloveniji prikazan le na izolskem festivalu Kino Otok - Isola Cinema v začetku junija.

Pripoveduje zgodbo petih nasilnih mladostnikov, ki jih vse igrajo igralke. Ljubijo umetnost, a jih privlačita zločin in transgresija. Po brutalnem zločinu se za kazen vkrcajo na ladjo. Nato se na otoku, polnem nevarnosti in užitkov, začnejo preobražati – telesno in čustveno. Na Kinu Otoku so film opisali kot "fantastično, romantično, sanjsko, nedrealno, erotično pustolovščino o prevzgoji divjih fantov, ki z vzgojiteljem, čudaškim in nasilnim kapitanom, odplujejo na čudežni otok, porasel z bujno, nadnaravno vegetacijo."



Festival bo ponudil še glasbeno delavnico z Michaelom Schmidom in delavnico s plesalko in koreografinjo Moyo Michael.

Že sedmič v Ljubljani

Festival je prvič potekal leta 2010, ko so ga začeli v mednarodni konstelaciji petih partnerjev. Prvič se je odvil v Grčiji, nato so sledila druga mesta, tudi Ljubljana, kjer se je festival leta 2014 ustalil. Festival letos poteka štirinajstič, od tega sedmič v Ljubljani.

Dogodki bodo potekali še v Španskih borcih in Švicariji.

