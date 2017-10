Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Tinta je imela tudi predfestivalsko dogajanje, v katerem je med drugim letošnji nagrajenec Prešernovega sklada Tomaž Lavrič predstavil strip Ekstremni športi 3, napovedovalci Radia Študent pa so v živo brali njegovo stripovsko klasiko Rdeči alarm. Sicer pa je Lavrič tudi avtor letošnje festivalske podobe. Foto: Festival Tinta Printer Kredko bo pojedel slovenske stripe, ki jih bodo prej narisali na jam sessionu in jih potem izpljunil na pločnike po mestu, je o mehanskem oziroma robotskem tiskalniku, ki omogoča izdelavo talnih risb po vnaprej pripravljenih in digitaliziranih predlogah, povedala Katerina Mirović iz Stripburgerja. Foto: Festival Tinta Sorodne novice Lavrič razvaja z mlado Ješuo v barvah, predstavitev v Stripartnici Buch Stripolisfest: sobota je v Šiški posvečena stripu Dodaj v

Festival Tinta: ko striparski zanesenjaki pridejo na svoj račun

Festival stripa Tinta: od 10. do 14. oktobra

10. oktober 2017 ob 09:33

Ljubljana / Maribor / Radovljica - MMC RTV SLO, STA

Začelo se je z enodnevnim dogodkom, ki je skozi leta prerasel v festival stripa, letos pa se je nekdanji Stripolisfest preimenoval in se v pod novim imenom Tinta predstavlja v najbogatejši različici doslej.

Osrednji festival stripa na naših tleh, za katerega je moči združilo več ljubljanskih zavodov do sobote prinaša vse od razstav, filmskih projekcij in delavnic do druženj z avtorji in založniki, pa tudi sejem stripov, predstavitve svežih stripovskih izdaj in podpisovanja, dražbo stripovskih originalov in branje stripov v živo.

Tinta se razliva tudi v Maribor in Radovljico

Na festivalskih dogodkih na več prizoriščih po Ljubljani (Kino Šiška, DobraVaga, Atrij ZRC SAZU, Pritličje, Vodnikova domačija Šiška, AKC Metelkova mesto, Slovenska Kinoteka, Strip.art.nica Buch, Trubarjeva hiša literature) bodo predstavili tako aktualne domače izdaje kot širši pogled na položaj in stanje devete umetnosti pri nas.

Letos je dogajanje organizirano tudi v Mariboru in Radovljici, natančneje v radovljiški Šivčevi hiši in mariborski Epeki.

Po oceni organizatorjev ima slovenski strip letos kar nekaj razlogov za praznovanje. Mineva namreč okroglih 90 let od objave prvega slovenskega stripa Zamorček Bu-ci-bu Milka Bambiča, revija Stripburger zaznamuje četrt stoletja izhajanja, Lavrič, ki je je tudi avtor letošnje festivalske podobe, pa se je "končno zapisal tudi med nagrajence Prešernovega sklada".

Povezovanje tudi zaradi podhranjenjenosti scene

Festival Tinta je torej obogatena različica Stripolisfesta, ki je potekal v Ljubljani med letoma 2013 in 2016. "Gre namreč za festival, ki je v nastajanju, ki se poskuša vedno bolj širiti, ki skuša povezati čim več stripovskih organizacij in striparjev v Sloveniji ob že tako majhni in podhranjeni sceni," je razložila Pia Nikolič iz Zavoda Stripolis.

V goste poleg številnih domačih stripovskih ustvarjalcev prihajajo angleška striparka in aktivistka Kate Evans, francoski hitrorisec in eden najbolj branih spletnih striparjev na svetu Boulet, legenda srbske podtalne stripovske scene Aleksandar Zograf, madžarski zinovski festival Ukmukfukk ter ekipa nizozemskega umetnika Daana Brinkmanna z uličnim robotskim tiskalnikom Kredkom (ang. Chalky), ki omogoča izdelavo talnih risb po vnaprej pripravljenih in digitaliziranih predlogah.

