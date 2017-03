Festival Tresk: dva dneva na dveh lokacijah za domačo alternativno glasbeno sceno

Četrtek in petek v Kinu Šiška in Pritličju

9. marec 2017 ob 15:54

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Festival Tresk letos osmič zapored za dva dni združuje ustvarjalce, založnike in distributerje ter ob glasbenih nastopih predstavlja tudi najnovejše izdaje domačih glasbenih založb.

Poleg glasbenega programa in sejmišča v CUK-u Kino Šiška, na katerem bo sodelovalo več kot 20 znanih in manj znanih slovenskih založb, med njimi ZKP RTV Slovenija, Celinka, Dallas in Kapa Records.

Vse okoli slovenske avtorske glasbe

Festival, ki ga organizira Radio Študent, prinaša še glasbeni delavnici in razglasitev najboljših del s treh natečajev.

Letos so prejeli 62 koncertnih fotografij, 35 različnih podob albumov, ki so izšli lani, ter 25 podob glasbenih dogodkov, kot so plakati. Novost je bila, da so lahko konkurirale tudi podobe dogodkov in albumov, ki so doživele zgolj spletno objavo.

Natančen program festivala Tresk si lahko pogledate na tej povezavi.



Na odru Kina Šiška bodo v koncertnem delu drevi nastopili ljubljanska skupina Carnaval, primorska Nesesari Kakalulu in mlad ljubljanski kolektiv Smrt boga in otrok.

Osrednji nastop bo drevi pripadel Janiju Kovačiču z zasedbo Ana Pupedan. Združba je pri Založbi Radia Študent pravkar objavila dvojno ploščo Besne pesmi, na kateri so skladbe, posnete v živo na koncertih v Postojni in Ajdovščini, skupaj jih nanese 35.

V lokalu Pritličje bodo v petek nastopili ljubljanski eksperimentator s t. i. internetnimi žanri Soči '91, nato tehnik Blaž Pavlica, ki se bo predstavil z avdiovizualnim setom, lanski klubski maratonec Noč iz Kranja, ki spaja elektroniko in metal, ter noise hip hop umetnik pavleisdead, ki prihaja iz Zagreba.

P. G.