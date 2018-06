Festival v Karlovih Varih: filma Sonje Prosenc in Olma Omerzuja v tekmi za kristalni globus

Kristalna globusa Timu Robbinsu in Barryju Levinsonu

27. junij 2018 ob 17:42

Karlovi Vari - MMC RTV SLO, STA

V Karlovih Varih bo od 29. junija do 7. julija potekal 53. mednarodni filmski festival, eden najstarejših in najpomembnejših evropskih filmskih festivalov, na katerem vsako leto prikažejo okoli 200 filmov.

V glavnem tekmovalnem programu se bo za kristalni globus potegovalo 12 del, med njimi filma slovenske filmarke Sonje Prosenc in filmarja Olma Omerzuja. V glavnem tekmovalnem programu festivala bosta svetovno premiero doživela filma Zgodovina ljubezni slovenske režiserke Prosenc in slovenska manjšinska koprodukcija Zimske muhe v režiji Omerzuja.

Porušene predstave o družini

Zgodovina ljubezni sledi Ivi, ki med žalovanjem za materjo, umrlo v nesreči, odkrije njeno skrivno razmerje z opernim dirigentom Erikom. Njene predstave o družini se začnejo rušiti, kar ji omogoči, da ubeži bolečini in se raje prepusti jezi. Pogrezne se v popolnoma drugačen svet, kot ga je vajena, a ko preboli prvo razočaranje in občutek izdaje, ugotovi, da lahko z Erikom deli svojo izgubo.

Film je nastal kot prva koprodukcija med Slovenijo, Norveško in Italijo, z avtorji in igralci iz vseh treh držav. Snemanje je potekalo na lokacijah v Sloveniji in Italiji. Direktor fotografije je režiserkin in scenaristkin stalni sodelavec Mitja Ličen. Pri zvoku so sodelovali Riccardo Spagnol, Julij Zornik in Gisle Tveito. V filmu je med drugim uporabljena glasba dua Silence, Kukle, Matter in Persons of Porlock ter Frequencity. Film producenta Roka Sečna iz produkcijske hiše Monoo je nastal s finančno podporo SFC in Eurimages.

Sonja Prosenc že drugič v Karlove Vare

V glavnih vlogah Zgodovine ljubezni nastopajo Doroteja Nadrah, Matej Zemljič in norveški igralec Kristoffer Joner. Vlogi sta med drugim prevzela tudi Matija Vastl in Katarina Stegnar, s katero je režiserka sodelovala že pri svojem prvem celovečernem filmu Drevo. Z njim se je v Karlovyh Varyh v tekmovalnem programu Vzhodno od zahoda predstavila leta 2014.

Po besedah Sonje Prosenc je povabilo med uveljavljena režiserska imena glavnega tekmovalnega programa enega največjih evropskih festivalov velik uspeh za film in ekipo. "Tega s svojim drugim celovečernim filmom nisem pričakovala, sem si pa to po tihem želela in sem te potrditve za film zelo vesela," je povedala režiserka.

Film ceste o muhah

Omerzujev film Zimske muhe spremlja navihanega in samozavestnega Maro ter malce čudaškega Heduša, ki se odpravita dogodivščinam naproti v ledena prostranstva. Na SFC-ju so ga označili za film ceste o muhah, ki včasih brenčijo naokrog tudi sredi zime. Zgodba - preden se konča na policijski postaji - pripoveduje o izmuzljivih vezeh fantovskega prijateljstva in neukrotljivi želji po doživetjih.

Film je nastal v češko-slovensko-poljsko-slovaški koprodukciji, slovenski koproducent je večkrat nagrajeni režiser Rok Biček iz produkcijske hiše Cvinger film. Tudi ta film je nastal s finančno podporo SFC-ja.

Za veliko festivalsko nagrado kristalni globus se bodo poleg filmov slovenskih režiserjev med drugim potegovali romunski film z angleškim naslovom I Do Not Care If We Go Down In History As Barbarians, ki ga podpisuje Radu Jude, družinska drama Sueno Florianopolis argentinske režiserke Ane Katz in The Fireflies Are Gone Kanadčana Sebastiena Piloteja. V tekmi za nagrade bodo tudi filmi iz programa dokumentarcev in iz sekcije Vzhodno od Zahoda.

Poklon preminulemu režiserju Milošu Formanu

Letošnja izdaja festivala se bo poklonila pred kratkim preminulemu češkemu režiserju Milošu Formanu. Odprla jo bo njegova grenka komedija iz leta 1965 Plavolaskine ljubezni. Prav tako bo nekaj skladb iz Formanovih filmov odmevalo na otvoritvenem koncertu v izvedbi Češkega narodnega simfoničnega orkestra pod taktirko Liborja Pešeka.

Kristalni globus za izjemen umetniški doprinos k svetovni kinematografiji bosta letos prejela igralec, režiser, scenarist, producent in glasbenik Tim Robbins ter producent, scenarist in režiser Barry Levinson.

Gledališki koncert s Timom Robbinsom

Robbins je prejel oskarja za stransko vlogo v filmu Skrivnostna reka (2003), bil je tudi nominiran za zlati kipec za režijo za filma Zadnji sprehod (1995). V Karlovih Varih bo predstavil svoja filma Bob Roberts (1992) in Cradle Will Rock (1999), poleg tega se bo pojavil na odru Mestnega gledališča s svojo zasedbo The Rogues Gallery Band.

Levinson je dobil oskarja za režijo filma Deževni človek z Dustinom Hoffmanom in Tomom Cruisom. V sklopu festivala bo predstavil tudi svoje zadnje delo, televizijsko dramo Paterno v produkciji HBO. Prav tako bo pospremil festivalsko projekcijo filma Deževni človek, za katerega si je leta 1989 prislužil oskarja za režijo.

Kot je še mogoče prebrati na spletni strani festivala, se bo tam na povabilo EFP (European Film Promotion), edine evropske mreže, namenjene promociji evropskega filma in njegovih avtorjev tudi izven meja Evrope ter festivala, mudila priznana bosanska režiserka Jasmila Žbanić, ki bo v sklopu programa EFP Future Frames svoje izkušnje delila z mladimi filmskimi ustvarjalci.





N. Š.