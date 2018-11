Festival plesne ustvarjalnosti mladih JSKD organizira poteka že od leta 1975, ime je dobil po leta 2011 umrli znani pedagoginji, koreografinji in dolgoletni voditeljici oddelka za izrazni ples na Srednji glasbeni in baletni šoli v Ljubljani Živi Kraigher. Foto: JSKD Sorodne novice Plesna pot Žive Kraigher kot dragocen dokument o zgodovini sodobnega plesa Dodaj v

Festival Živa: Ples lažje doživimo in razumemo, če tudi sami plešemo

Podelitev plakete Mete Vidmar

15. november 2018 ob 13:40,

zadnji poseg: 15. november 2018 ob 13:46

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Mladi plesalci se znova predstavljajo na festivalu plesne ustvarjalnosti mladih Živa. Uvod v letošnje dogajanje je učna predstava Sama Oleamija Kako gledamo ples, saj je Živa namenjena prav temu - spodbujanju plesanja in gledanju plesa.

"Ples lažje doživimo in razumemo, če tudi sami plešemo. A če plesa ne bomo gledali in o njem brali ter razmišljali, se bo naš plesni razvoj hitro ustavil. Če pa želimo več, je plesna umetnost kot odprto polje raziskovanja telesnosti in giba," so zapisali v Javnem skladu RS-a za kulturne dejavnosti (JSKD), ki prireja festival.

Sicer pa bodo na današnjem odprtju festivala med drugim podelili plakete Mete Vidmar in uprizorili odlomek iz predstave Botrce, ki jo je ustvaril Plesni teater Velenje.

Posebna priznanja za področje plesne dejavnosti prejmejo Dalanda Diallo, Polona Boruta in Lucija Boruta. Sledil bo Program plesnih miniatur 1, odlomek iz predstave Botrce ter plesni predstavi Plesnega foruma Celje in Plesne Izbe Maribor Ali si z nami? in Potujoči kamni.

Jutrišnji dan bo v znamenju Programa plesnih miniatur 2 in 3, kratke plesne predstave Higgsov bozon in nepopolni red v popolnem kaosu, ki jo je ustvarila Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija in umetniška gimnazija Ljubljana, smer sodobni ples, ter plesne predstave Ob sončnem zahodu zadnjega poletnega dne se je po rdeči lestvi povzpela na veter in zaplesala po gozdu, podpisuje jo Studio za svobodni ples.

V soboto se bo tridnevni festival sklenil s predstavitvijo akademskih programov plesa v Sloveniji in na Hrvaškem, Programom plesnih miniatur 4, plesno predstavo wEGOn, ki jo podpisuje Plesni studio Erato, plesno predstavo Kakor dih avtorice Evin Hadžialjević in plesno predstavo House bolero, ki jo podpisuje ADU Zagreb.

V 43 plesnih miniaturah in sedmih predstavah bo po navedbah JSKD-ja ob nekaj gostih iz Hrvaške zaplesalo okoli 300 plesalcev iz vse Slovenije. Skupine so si nastop na festivalu priplesale skozi dva izbora, območne ter regijske plesne revije. Selektor letošnjega festivala je priznani plesalec in koreograf Igor Sviderski.

Festival plesne ustvarjalnosti mladih JSKD organizira že od leta 1975, ime je dobil po leta 2011 umrli znani pedagoginji, koreografinji in dolgoletni voditeljici oddelka za izrazni ples na Srednji glasbeni in baletni šoli v Ljubljani Živi Kraigher.

