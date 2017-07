Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.5 od 29 glasov Ocenite to novico! Približno 50 zaposlenih v Slovenski filharmoniji je pred ministrstvom za kulturo izvedlo polurni protestni shod, ker je kljub večkratnim opozorilom direktor zavoda še vedno Damjan Damjanovič. Foto: Borut Zivulovic/Bobo Predsednica delavskega predstavništva SF-ja Marina Kopše je med drugim poudarila, da trenutnega direktorja Damjana Damjanoviča ne podpira skoraj 90 odstotkov zaposlenih. Foto: Borut Zivulovic/Bobo Protestnemu shodu, ki so ga filharmoniki pospremili s transparenti, kot sta Dovolj sramotenja SF in SF - žrtev politike, so uokvirili s skladbama Škrjanček poje, žvrgoli in Lipa zelenela je. Foto: Borut Zivulovic/Bobo Po besedah glavnega tajnika Sviza Branimirja Štruklja Damjanovič ne more izboljšati položaja v SF-ju, ker je sam jedro težav, zato je njegova odstavitev edina rešitev. Foto: Borut Zivulovic/Bobo VIDEO Filharmoniki protestirali... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Filharmoniki pred ministrstvom: Peršaka pozivamo, naj nekaj ukrene

V črnih oblačilih in ob glasbeni spremljavi pesmi Lipa zelenela je

7. julij 2017 ob 16:45

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

"To ni ulica, ampak legitimen ter danes tudi zelo dostojanstven in kulturen način izražanja zahtev, ki jih že dolgo nihče ne sliši," je na protestnem shodu zaposlenih Slovenske filharmonije pred ministrstvom za kulturo dejala predsednica sveta zavoda Marjetica Mahne. Okoli 50 protestnikov je ministra s pesmijo in transparenti opozorilo, da je napočil skrajni čas za zamenjavo Damjana Damjanoviča.

Zaposleni SF-ja so se pred ministrstvom zbrali zaradi prekoračitve roka – minister za kulturo Tone Peršak je za zamenjavo direktorja Damjana Damjanoviča namreč določil 1. julij. Ob slovenskih pesmih in transparentih so predstavili razloge, zakaj je čas za Damjanovičev odhod, in poudarili, da je zdaj na potezi minister.

Kot je poudarila predsednica delavskega predstavništva SF-ja Marina Kopše, Damjanoviča ne podpira skoraj 90 odstotkov zaposlenih. Vsi njihovi predlogi so do zdaj naleteli na gluha ušesa, pravi, vse do pred kratkim, ko jim je zdajšnji minister za kulturo priznal tisto, "kar jim po zakonu tako ali tako pripada". Vladi je predlagal spremembe sklepa o ustanovitvi SF-ja, tako da imajo zaposleni v svetu dva svoja predstavnika, a to krize v zavodu po njenih trditvah ne rešuje. Poleg tega jim je dal možnost mnenja pri izbiri šefa dirigenta. Ker pa to ni pravno zavezujoče, temu ni mogoče reči soodločanje, je poudarila.

Opozorila je na ministrovo obljubo, da bo SF s 1. julijem letos dobil novega direktorja, kot tudi, da sta Damjanovičevo neprimernost spoznala oba organa zavoda. Damjanovič pa medtem "troši javni denar za odvetnike, ki mu za mastno plačilo pomagajo ohranjati njegov položaj".

"Naj minister pokaže zaupanje v svet, ki ga je sam izbral"

Marjetica Mahne je med drugim spomnila, da je svet ministrstvu natanko pred dvema tednoma izročil argumentiran predlog za Damjanovičevo razrešitev in se s tem pridružil zahtevam filharmonikov in argumentom strokovnega sveta, vrha glasbene stroke v Sloveniji. Ob tem je izrazila upanje, da bo minister dokazal zaupanje v svet, ki ga je sam izbral. Po njenem mnenju ima v rokah dovolj argumentov, da bo lahko pokazal odgovornost do zaposlenih v SF-ja in do upravljanja javnega denarja, ki se zdaj zlorablja.

"Dovolj sramotenja SF-ja"

Predsednik strokovnega sveta SF-ja Andrej Petrač je spomnil, da proti Damjanoviču protestirajo že skoraj od začetka njegovega mandata, za to pa do zdaj ni bilo nobenega posluha. "Pozivamo ministra, naj nekaj ukrene. Svet in strokovni svet sta svoje povedala, mi ne moremo več prevzemati odgovornosti," je dejal Petrač. Na protestnem shodu je bilo prebrati transparente z napisi Dovolj sramotenja SF in SF - žrtev politike, pospremili pa so ga z izvedbo slovenske narodne pesmi Škrjanček poje, žvrgoli in pesmi Lipa zelenela je Davorina Jenka, ki jo sicer izvajajo na pogrebih.

Štrukelj: Damjanovič je jedro težav, zato je odstavitev edina rešitev

Shoda sta se udeležila tudi predstavnika obeh sindikatov v SF-ju - Sviza in Glose. Glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj je dejal, da Damjanovič ne more izboljšati položaja v SF-ju, ker je sam jedro težav, zato je njegova odstavitev edina rešitev. Predsednik Glose Mitja Šuštar pa se je vprašal, kje je minister, ker ga na shodu zaradi zadržanosti ni bilo. "To so vaši zaposleni, kulturniki, ki vam dvigujejo status," je poudaril Šuštar.

Minister sprožil postopke za ugotavljanje Damjanovičeve odgovornosti

V sporočilu za javnost, ki so ga posredovali z ministrstva, so zapisali, da imajo zaposleni v SF-ju sicer vso pravico izraziti svoje nezadovoljstvo z direktorjem, vendar "minister v tem trenutku ne more popustiti pritiskom, da direktorja predčasno razreši le na podlagi njihovih zahtev". Minister je sprožil ustrezne postopke za ugotavljanje dejanske Damjanovičeve odgovornosti, obenem preučuje gradivo, s katerim je novi svet zavoda utemeljil poziv k njegovi razrešitvi in bo po pridobitvi potrebnih podatkov ustrezno ukrepal, so še zapisali. Vendar pa se mora pri svojem delovanju držati zakonsko določenih postopkov, saj direktorja javnega zavoda lahko predčasno razreši le ob določenih pogojih.

M. K.