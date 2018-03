Film 120 udarcev na minuto slavil na "francoskih oskarjih"

Režiser Robin Campillo s cezarjem za izviren scenarij

3. marec 2018 ob 10:51

Pariz - MMC RTV SLO, STA

Na podelitvi 43. francoskih filmskih nagrad cezar v Parizu je slavil film Robina Campilla 120 udarcev na minuto, ki je zmagal v kar šestih kategorijah, tudi v tisti za najboljši film.

Film 120 udarcev na minuto, posnet po resničnih dogodkih, ki je v Cannesu prejel nagrado grand prix, je bil sicer nominiran v kar 13 kategorijah za francosko filmsko nagrado cezar. Film je osvojil šest cezarjev, tudi za najboljši film in izvirni scenarij.

Gre za politično angažiran film režiserja Robina Campilla o aktivistih, ki si na začetku 90. let prizadevajo spremeniti mišljenje in odnos do epidemije aidsa. Cezarja za najboljšega novega igralca je pobral prav zvezdnik filma mladi argentinski igralec Nahuel Perez Biscayart, ki je ob nominaciji dejal, da ga je očitno francoska kinematografija sprejela na pozitiven in entuziastičen način.

"V resnici sploh ne razmišljam o nagradah, v filmih se osredotočam na raziskovanje različnih stvari in energij," je bil skromen za The Hollywood Reporter.

Najboljša žirija, igralka in igralec

Cezarja za najboljšo režijo je na podelitvi v petek pozno zvečer prejel Albert Dupontel za tragikomedijo Na svidenje tam zgoraj, ki je bila posneta po z goncourtem nagrajenem romanu Pierrea Lemaitra.

Jeanne Balibar je prejela cezarja za najboljšo igralko v filmu Barbara, Swann Arlaud pa za najboljšega igralca v filmu Kmetič (Petit paysan). Antoine Reinartz je prejel cezarja za najboljšo moško stransko vlogo v filmu 120 udarcev na minuto, Sara Giraudeau pa za najboljšo žensko stransko vlogo v filmu Kmetič (Petit paysan).

Najboljši tuji film

Cezarja za najboljši tuji film je prejel ruski Brez ljubezni režiserja Andrej Zvjaginceva. Film govori o paru sredi ločitve, medtem ko njun otrok izgine. Zvjagincev, ki je posnel tudi Leviatana, tokrat nepopustljivo kritiko razčlovečenja in moralnega razkroja ruske družbe alegorično prenese v polje intimnih vezi in družinske drame. Brez ljubezni je lani prejel nagrado žirije v Cannesu ter nominaciji za zlati globus in oskarja za najboljši tujejezični film.

Penelope Cruz cezar za življenjsko delo

Cezarja za življenjsko delo pa so podelili španski igralki Penelope Cruz. Nagrado ji je izročil Pedro Almodovar, ki se mu je igralka poklonila z besedami, da je prav on razlog, da je stopila v svet filma. Penelope Cruz je doslej posnela več kot 40 filmov. Almodovar pa je dejal, da je bil velik privilegij s Cruzovo snemati številne filme, in občinstvo zaprosil za stoječo ovacijo igralki v čast.

"Kakšna čustva! Nikoli si nisem predstavljala, da mi bo francoska akademija namenila takšno čast. Francija je bila do mene vedno radodarna," je v francoščini Cruzova nagovorila občinstvo. Pohvalila je francosko kinematografijo, ker ohranja in ščiti svoj film in kulturo, pa tudi zaradi načina, kako predstavlja ženske karakterje.

G. K.