Film Košarkar naj bo začenja zbirko zlatih rol

Našteli so prvih 25 tisoč gledalcev

2. oktober 2017 ob 16:32

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Ekipa košarkarsko-mladinskega filma Košarkar naj bo sprva najbrž ni načrtovala, tega, da bo njihov film v kinodvorane prišel ravno na vrhuncu slovenske košarkarske norije. Prvi sadovi so že vidni: film je že prislužil prvo zlato rolo, ki jo prinese prvih 25 tisoč obiskovalcev. Lahko upa na ponovitev uspeha taborniške franšize Gremo mi po svoje?

"Zlata rola je priznanje celotni filmski ekipi, vsem ustvarjalcem in igralcem, da smo dobro delali, se pravi, da gledalci hodijo v kino, da jih zanima ta zgodba in seveda je ta nagrada vedno lepa popotnica za naprej," je ob prejemu zlate role povedal režiser filma Boris Petkovič in dodal, da celotna ekipa upa, da bo film še naprej dobro obiskan in da se ta zgodba še nekaj časa ne bo končala. Druge zlate role, ki si je seveda želijo, še ne želijo napovedovati, vendar glede na odziv v prvih treh tednih menijo, da so na dobri poti. Zlato rolo podeljujeta Kolosej in Društvo slovenskih filmskih ustvarjalcev.

Film je nastal po istoimenski knjižni uspešnici Primoža Suhodolčana. Pripoveduje zgodbo o lenem, nerodnem, vedno lačnem in neskončno visokem Ranti, ki se mu življenje postavi na glavo, ko ga nekega dne učitelj telovadbe Salta povabi v košarkarsko ekipo. S tem se za Ranto začne razburljiva pot, pri vseh šolskih in obšolskih dogodivščinah pa ga spremlja in spodbuja duhoviti prijatelj/menedžer Smodlak. Iz lene nerode počasi zrase zagrizen športnik, zvest prijatelj in privlačen fant.

Pred podelitvijo nagrade je bila v Koloseju šolska projekcija, ki se bo po vsej Sloveniji nadaljevala še ves teden. Na podelitev so poleg režiserja, producentov iz Gustav filma in koproducentov z RTV Slovenija prišli tudi igralci Klemen Kostrevc (Ranta), Matija Brodnik (Smodlak), Lado Bizovičar (Tini Trska) ter Ana Maria Mitić (mama).

Tudi prve festivalske nagrade že osvojene

Košarkar naj bo je bil premierno predvajan na filmskem festivalu v Sarajevu, kjer je požel veliko pohval. Na slovenskih tleh je premiero doživel v Cankarjevem domu. Predstavljen je bil tudi na Festivalu slovenskega filma v Portorožu, kjer je prejel nagrado občinstva, v teh dneh pa se je predstavil nemški mladini na 22. mednarodnem festivalu otroškega in mladinskega filma Schlingel v Chemnitzu.

A. J.