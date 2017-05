Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Še pred uradnim odprtjem festivala bo na ogled slovenski dokumentarec Maje Prettner Dom ljubi dom o dogajanju v mladinskem domu, v katerem bivajo otroci, preseljeni iz socialno neprimernega domačega okolja. Foto: Film na oko Moja šola se potaplja v morje je celovečerni animirani film o izjemnem pomenu prijateljstva. Foto: Film na oko Moja prva avtocesta: ko na videz nedolžna najstniška poletna romanca dobi usodnejše razsežnosti. Foto: Film na oko Poj: letošnji dobitnik oskarja za najboljši kratki film je posnet po resnični zgodbi priznanega šolskega pevskega zbora in nove učenke, ki se je morala spopasti s težko odločitvijo - da se upre koruptivnemu sistemu ali pa se mu pokorno prilagodi. Foto: Film na oko Sorodne novice "Dom ljubi dom" je za nekatere otroke ustanova Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Film na oko: "korak dlje od tega, kar bi si mladi izbrali sami"

Jeseni v še devetih slovenskih mestih

3. maj 2017 ob 09:01

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

V ospredju Filma na oko, 3. mednarodnega filmskega festivala za mlade, je želja po pripovedovanju pomembnih zgodb odraščanja, zorenja in dozorevanja mladih.

Do 9. maja bo ponudil 45 filmov iz 29 držav, od tega 19 celovečernih, ki so po besedah selektorja Roka Govednika "korak dlje od tega, kar bi si mladi izbrali sami". Jeseni bo festival s svojim dogajanjem segel v še devet slovenskih mest.

Celoten spored najdete na spletni strani festivala.

Festival bo drevi ob 19.00 v Cankarjevem domu odprla projekcija ameriškega animiranega filma Moja šola se potaplja v morje, ki pripoveduje o pomenu prijateljstva. Pred njim bodo prikazali madžarski kratki film Poj, letošnjega dobitnika oskarja za najboljši kratki film.

Med filmi na letošnjem festivalu je Govednik na nedavni novinarski konferenci izpostavil tudi film Moja prva avtocesta, kjer se glavni junak znajde v precepu, ali zaupati dekletu, ki mu razkrije temačno skrivnost iz svoje preteklosti in ga prosi za uslugo, ali umiriti strasti.

Film Nena pripoveduje o 16-letnem dekletu, razpetim med samomorilskim očetom na invalidskem vozičku in občutji prve ljubezni, ki skuša uvideti bistvo življenja. Golman pa je film o 15-letnikih, ki po nerodnih prvih korakih v svetu spolnosti in nenačrtovani nosečnosti sprejmeta odločitev, da bosta postala starša.

Na festivalu bodo prikazali tudi ameriški dokumentarni film Vsi nas imajo za pošasti o mladoletnih prestopnikih, ki prestajajo večletno zaporno kazen, brazilski film Sveti motorist, v katerem tolpa motoristov pod vodstvom verskega fanatika v odročnih pokrajinah Brazilije išče zlati kip blažene device Marije, in koprodukcijo Zadnji dnevi mesta, katere dogajanje je postavljeno v leto 2009 v Kairo, kjer se 35-letni režiser Kalid trudi posneti film, ki bi zaobjel dušo mesta, ob tem pa se spoprijema z izgubo v svojem lastnem življenju.

Vsi trije so umeščeni v sekcijo Nočni horizonti, s katero bodo skušali mladostnikom približati zahtevnejše teme in drznejše filmsko-izrazne tehnike.

V Družinskem programu bodo med drugim prikazali Dolino miru Franceta Štiglica in švicarski film Deček s planin o življenju v švicarskih Alpah. Novost letošnjega festivala pa bo izbor mladinskih filmov z 11. mednarodnega festivala otroškega in mladinskega filma Zoom, ki so jih posneli mladostniki z vsega sveta, stari od 15 do 18. let.

Za nagrado po izboru mlade žirije se bodo v tekmovalnem programu potegovali filmi Moja prva avtocesta (Belgija/Nizozemska), bolgarski Cambridge, "filmski klicaj o vlogi izobraževanja v sodobni socialno in ekonomsko vse bolj razslojeni evropski družbi", koprodukcija Gane in ZDA Nakom, kjer je glavni junak razpet med odločitvijo za študij in skrbjo za družino, Nena (Nizozemska) in iranski film Valderama, o iranskem fantu, ki se v Teheranu spoprijema s težkim vsakdanom. Nagrado v vrednosti 500 evrov bo podaril producent festivala zavod Vizo.

V prestolnici bo festival gostoval v Cankarjevem domu, Kinu Šiška, Pionirskem domu in v Kinu Bežigrad. Od 30. septembra do 8. oktobra pa bo potekal še v Mariboru, Slovenski Bistrici, Sežani, Novi Gorici, Idriji, Tolminu, Škofji Loki, Novem mestu in Krškem.

A. K.