Film o Codelliju, ki je produciral prvi film na afriški celini - in to po scenariju svoje mame

10. september 2018 ob 11:02

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Novi film Mihe Čelarja v središče postavlja ikoničnega Ljubljančana Antona Codellija, ki je leta 1898 v Slovenijo pripeljal prvi avtomobil, kasneje pa s pomočjo radiotelegrafije povezal Afriko in Evropo in produciral prvi igrani film, kadarkoli posnet v Afriki, ki je navdihnil zgodbo o Tarzanu.

Celovečerni igrano-dokumentarni film Codelli bodo premierno zavrteli nocoj v Kinodvoru.

Codellija igra Primož Bezjak

V filmu se prepletata raziskovalni dokumentarec, v katerem se ekipa z igralcem Primožem Bezjakom in Codellijevimi potomkami odpravi po sledeh izginulega filma in ga prinese v Ljubljano, in igrani film, ustvarjen s pomočjo slovenskih in afriških igralcev ter več kot 600 fotografij iz 100 let starega Codellijevega fotografskega arhiva.

Malo znani Codellijev filmski projekt je osrednja zgodba filma. Znameniti izumitelj in baron (1875-1954) je med letoma 1910 in 1915 v afriškem Togu za nemško telekomunikacijsko podjetje Telefunken sredi džungle zgradil radiotelegrafsko postajo, s katero je nato prvi na svetu vzpostavil brezžično povezavo med nemško kolonialno Afriko in Evropo.

Producent prvega igranega filma v Afriki

Leta 1912 je v Togo prispela filmska ekipa pod vodstvom avanturista Hansa Schomburgka, ki je takrat snemal dokumentarec o afriški divjini. V upanju na visoko donosnost novonastajajoče filmske industrije je Codelli s Schomburgkom sklenil produkcijsko pogodbo in tako postal producent prvega igranega filma, ki je bil kdaj koli posnet na afriški celini.

Schomburgk je nato v Londonu najel angleškega snemalca Jamesa Hodgsona, scenarij za film z naslovom Bela boginja iz Wangore pa je napisala baronova mati, baronica Rozalija Codelli. Film govori o majhni deklici, ki jo po brodolomu na obalo naplavi morje. Otroka najde ljudožersko pleme, ga vzredi in po božje časti. Pleme nato odkrije beli avanturist, ki se v dekle zaljubi in jo reši. Zgodba naj bi navdihnila znamenito pripoved o Tarzanu pisatelja Edgarja Ricea Burroughsa.

Glasbo za film sta ustvarila duo Silence

Na premieri se bodo poklonili spominu na filmsko junakinjo in Codellijevo vnukinjo, baronico Livijo Barbo von Waxestein Reden, ki je umrla aprila letos. Filmska projekcija se bo pričela z živim nastopom dua Silence, katerega člana Primož Hladnik in Boris Benko sta za film ustvarila glasbo, dogodek pa bo pospremila tudi manjša razstava starodobnih vozil.

Režiser in scenarist filma je Miha Čelar, avtor dokumentarcev Mama je ena sama, Moj čudoviti um, Skrivnost Barjanskega kolesa in iOtok. V glavnih vlogah nastopajo Primož Bezjak, Katarina Stegnar, Doroteja Nadrah, Grega Zorc, Maša Kagao Knez in drugi. Za vizualno podobo je poskrbel direktor fotografije Rožle Bregar.

Film je nastal v produkciji Astral filma, RTV Slovenija in Slovenskega filmskega centra. Premierno je bil prikazan lani na Festivalu slovenskega filma in kasneje še na številnih evropskih dokumentarnih festivalih. Med vsemi slovenskimi dokumentarci, posnetimi v letu 2017, je prejel nagrado iris za najboljšo filmsko fotografijo.

N. Š.