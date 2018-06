Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 3 glasov Ocenite to novico! "Film o prvem uradno izdanem domačem albumu skupine Laibach iz leta 1985. Čeprav je bilo ime skupine v Ljubljani takrat politično prepovedano, je plošča vseeno izšla – brez imena in naslova. Črni križ na ovitku je bil dovolj," beremo v napovedi dokumentarca LP film Laibach, premiera katerega je že razprodana. Foto: Kinodvor Dokumentarec o Grace Jones je posnela Sophie Fiennes, sestra slavnih igralcev Ralpha in Josepha Fiennesa, pa tudi skladatelja filmske glasbe Magnusa in prav tako filmarke Marthe Fiennes. Foto: AP V dokumentarcu o Whirtney Houston je med doslej še nikoli objavljenimi posnetki ogromno prizorov iz vsakdana pevke in njenih bližnjih, te pa bodo dopolnjevali pogovori z njenimi sodelavci in prijatelji ter koncertni posnetki. Foto: Reuters "Člani tria Širom, Ana Kravanja, Samo Kutin in Iztok Koren, so se lansko pomlad odpravili v naravo rodnih krajev. Pot jih je vodila v kraško vrtačo Bukovnik, pod zasneženi Tolminski Migovec in na cvetoča polja Prekmurja z namenom opazovati vpliv okolja in spominov na njihovo glasbeno improviziranje," piše v najavi filma Širom - Pokrajine iz spominov. Foto: Spletna stran Širom Sorodne novice Dokumentarec o Whitney Houston razkriva, da je bila v otroštvu zlorabljena Uvod v Kinodvorišče z Buldožerji, "finale" dvojček z Lynchem Spet filmi na prostem: začetek poletnih projekcij Kinodvorišča

Film o Laibach odpira vrata Kinodvorišča, ki bo v znamenju glasbenih dokumentarcev

Začenjajo se projekcije filmov na prostem

12. junij 2018 ob 09:56

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Kot tretji iz serije filmov o ključnih ploščah, ki so pisale slovensko glasbeno zgodovino, naslovljeni Glasba je časovna umetnost, in kot prvi v tokratni sezoni poletnih projektov kina na prostem Kinodvorišče bo drevi premiero doživel dokumentarec LP film Laibach.

Film režiserja Igorja Zupeta je posvečen prvemu uradno izdanemu domačemu albumu skupine Laibach iz leta 1985. Projekciji bo sledil pogovor z režiserjem, scenaristom Igorjem Bašinom ter članoma skupine Laibach, Ivanom Novakom in Dejanom Knezom. Med koproducenti dokumentarca, scenarij katerega poleg Zupeta podpisuje še Igor Bašin, je tudi RTV Slovenija.



Sicer pa letni kino v atriju Slovenskih železnic oziroma Kinodvorišče do 30. junija prinaša več glasbenih dokumentarcev, med drugim si bo mogoče ogledati tudi filma o Grace Jones in Whitney Houston.

Kako se sliši šum Balkana?

Dokumentarcu LP film Laibach bo v četrtek, 14. junija, sledila premiera slovenskega filma Šum Balkana v režiji Borisa Petkoviča. Tomaž Grom, slovenski kontrabasist, skladatelj, improvizator in raziskovalec zvočnega potenciala, je sedel v svoj kombi in po ulicah Maribora, Zagreba, Tuzle, Novega Sada, Prištine, Tirane in Skopja začel iskati sodelavce. Nastal je dokumentarni film ceste, ki se nenehno giblje na robu nesporazumov in se izgublja po poteh, ki jih ni na sodobnih navigacijskih napravah. Tudi tej projekciji bo sledil pogovor s filmsko ekipo.

Sprehod Širom po pokrajini iz spominov

Pred Šumom Balkana bo v četrtek na ogled še projekcija filma Širom - Pokrajine iz spominov. Pred kamero so se postavili člani glasbenega tria Širom (Ana Kravanja, Samo Kutin in Iztok Koren), ki so se spomladi leta 2016 s svojimi glasbili odpravili v naravo rodnih krajev. Za kamero pa so stali Noemie De Pas, Tit Brecelj, Žiga Stanovnik in Matija Jarc, film bo na sporedu v Dvorani.

Še nikoli prej videna stran ikone

V prihodnem tednu bodo v torek, 19. junija, na Kinodvorišču premierno prikazali dokumentarec Grace Jones: Bloodlight and Bami režiserke Sophie Fiennes, sicer sestre igralcev Ralpha in Josepha Fiennesa ter skladatelja filmske glasbe Magnusa in prav tako filmarke Marthe Fiennes. Avtorica filma se bo projekcije tudi udeležila. Gre pravzaprav za film ceste, ki ga je snemala več let, v njem pa prepleta pevkine edinstvene odrske stvaritve z intimnimi posnetki z njene rodne Jamajke ter nam, kot so zapisali v Kinodvoru, Grace Jones pokaže takšno, kakršne še nismo videli.

Več o filmu:

Grace Jones: Kaj se skriva za bleščečo kariero modela in pevke



Intimna stran Whitney Houston

V četrtek, 28. junija, pa na spored prihaja še dokumentarni film Whitney o Houston, naslovljen Whitney: Can I Be Me. Intimni, neuradni portret legendarne superzvezdnice, ki ga je lani režiral eden najbolj samosvojih dokumentaristov Nick Broomfield, bodo premierno prikazali v dvorani, dan pozneje pa bo na ogled še na Kinodvorišču.

Še pod zvezde na grad in v center mesta na Kongresni trg

V Kinodvoru bodo sicer projekte kina na prostem nadaljevali do konca poletja. Od 5. do 28. julija bo v soorganizaciji z Ljubljanskim gradom potekal tradicionalni Film pod zvezdami, med 27. in 30. avgustom pa bodo filmske klasike že petič pripeljali na Letni kino na Kongresnem trgu.

Kot so poudarili v Kinodvoru, so filmi na Kinodvorišču predvajani v izvornem jeziku s slovenskimi podnapisi. Projekcije se vsak dan začnejo ob 21.30. Vhod na Kinodvorišče je skozi Dvorano Kinodvora, v primeru dežja pa je projekcija ob isti uri v Dvorani.

P. G.