Film Pokliči me po svojem imenu bo dobil nadaljevanje

Scenarij razvijata režiser in avtor romana, po katerem je nastal film

6. marec 2018 ob 18:59

Los Angeles - MMC RTV SLO

Italijanski režiser Luca Guadagnino že snuje scenarij za nadaljevanje svoje filmske uspešnice Pokliči me po svojem imenu. Na oskarjevski rdeči preprogi je razkril nekatere podrobnosti iz prihajajočega drugega dela, med drugim, kdaj in kje se bo zgodba dogajala.

Scenarij razvijata z Andréjem Acimanom, avtorjem romana Pokliči me po svojem imenu (Call Me by Your Name), ki je bil literarna predloga za istoimenski film, sicer letošnjega kandidata za oskarja za najboljši film.

Zgodba se bo preselila na vzhodno obalo ZDA

O nastajajočem filmu je režiser povedal, da se bo dogajal pet ali šest let za tem, ko se je končal prvi fim, kar pomeni na začetku devetdesetih let dvajsetega stoletja. Pravi, da ga to obdobje še posebej zanima zaradi padca komunizma in začetka Berlusconijeve dobe v Italiji. Lokacija bo namesto Severne Italije tokrat vzhodna obala ZDA. V glavnih vlogah bo obdržal ljubljenca občinstva Armieja Hammerja in Timothéeja Chalameta, je povedal za ameriško revijo USA Today. Če smo v prvem delu sledili odraščanju najstniškega fanta, ki se zaplete v romantično razmerje s starejšim fantom, bi rad režiser v drugem delu odgovoril na vprašanje, kakšen je položaj mladega moškega v svetu in kakšne so ostaline čustvenega udarca iz mladosti v njegovem odraslem življenju.

To ni prva različica mogočega nadaljevanja filma

Režiser že od premiere filma pripoveduje o nastajajočem nadaljevanju filma, vendar je na primer lansko jesen podajal še drugačne orise zgodbe. Med prvim in drugim delom naj bi v tisti različici minila le tri leta, zgodba pa naj bi po dinamiki dogodkov delovala podobno kot slovita trilogija Richarda Linklaterja, sestavljena iz filmov Pred Zoro, Pred mrakom in Pred polnočjo, je oktobra poročal ScreenDaily.

Zadnjih 40 strani romana je ostalo neupodobljenih, niso pa jih še prenesli na veliko platno. V njih lahko beremo o tem, kaj se zgodi s protagonistoma petnajst let pozneje, vendar pa v drugem delu zgodba še ne bo segla tako daleč.

N. Š.