Film Zenit začenja predstavitev po španskih kinih

Zenitu bo sledila Zora

22. februar 2017 ob 16:42

Potem, ko jo je videlo občinstvo več kot sto filmskih festivalov, na katerih je prejel približno 30 nagrad, se bo hrvaško-srbsko-slovenska koprodukcija Zenit predstavila tudi španskim gledalcem. Film režiserja Daliborja Matanića ta teden začenja redno distribucijo po tamkajšnjih kinodvoranah.

Za prvo projekcijo filma, ki mu je v španščini naslov Bajo el sol, so izbrali Madrid, za to priložnost pa se v mestu ustavlja tudi Matanić. Film Zenit (Zvizdan) je sestavljen iz treh vinjet o prepovedanih ljubeznih med Hrvatom in Srbkinjo. Po Matanićevih besedah predstavljajo zgodbe -, vsaka se odvija v drugem obdobju - smrt nedolžnosti, spopad svežih ran in boj za upanje.



Po ljubezni i sovraštvu sledi pohlep

Zenit je pravzaprav prvi del t. i. trilogije sonca, v kateri želi Matanić soočiti najboljše in najslabše človekove vzgibe. V Zenitu je zoperstavil ljubezen in sovraštvo, v načrtu pa ima že naslednji film z delovnim naslovom Zora, ki naj bi raziskoval moč čustvenih vezi na eni ter pohlep kot enega najstarejših in najbolj osnovnih človeških vzgibov na drugi strani.

Največ zanimanja za film v Italiji

Film so doslej predvajali tudi po Franciji, Kanadi, Nizozemski, Nemčiji in Turčiji, največjo gledanost pa je dosegel v italijanskih kinih, kjer ga je po navedbah hrvaške tiskovne agencije Hina videlo več kot 60.000 gledalcev. Letos so ga lahko videli tudi v ZDA in na Kitajskem.

Uspešen začetek v Cannesu

Svetovno premiero je film doživel leta 2015 v Cannesu, kjer se je predstavil v sekciji posebni pogled, festival pa zapustil z nagrado žirije. Obveljal je tudi za najboljši film festivala v Pulju in je hrvaški kandidat za tujejezičnega oskarja. V glavnih vlogah koprodukcije med Kinoramo, slovenskim Gustav filmom in srbskim SEE Film Pro nastopata Tihana Lazović in Goran Marković.

