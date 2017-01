Filmi, ki bodo na 67. Berlinalu lovili zlate kosmatince

Znana tudi že zvezdniška imena rdeče preproge

22. januar 2017 ob 18:11

Berlin - MMC RTV SLO

Po decembrski objavi prvih desetih filmov, ki se bodo v Berlinu potegovali za zlatega medveda, so organizatorji zdaj razodeli še nadaljnje naslove filmov, ki bodo sodelovali v tej bitki. Znana so tudi že osrednja zvezdniška imena, ki se bodo udeležila festivala.

Pretekli mesec je bilo naznanjeno, da se bodo s svojimi filmi letos za zlatega medveda potegovali režiserji Ildiko Enyedi z Teströl és lélekröl (O telesu in duhu), Calin Peter Netzer z Ana, Mon Amour (Ana, ljubezen moja), Andres Veiel z dokumentarcem Beuys, Teresa Villaverde s filmom Colo, Oren Moverman z The Dinner (Večerja), Alain Gomis s Félicité (Sreča), Sally Potter z The Party (Zabava), Agnieszka Holland s Pokot (Živalska sled), Aki Kaurismaki z Toivon tuolla puolen (Na drugi strani upanja) in Sebastián Lelio z Una mujer fantástica (Sijajna ženska).

Letošnjo izvedbo filmskega festivala v nemški prestolnici bo odprla premiera francoskega biografskega filma Django, režijskega prvenca Etienna Comarja, ki je z Alexisem Salatkom napisal tudi scenarij. Gre seveda za film o Djangu Reinhardtu, skladatelju in kitaristu, ki velja za enega izmed velikanov džeza. Direktor festivala Dieter Kosslick je ob tej najavi zapisal, da glasbeniku romskih korenin "neprestana nevarnost, pobeg in strašne krutosti, ki jih je bila deležna njegova družina, niso mogli preprečiti, da ne bi še naprej muziciral".

Več kot dvajset svetovnih premier

V tekmovalnem programu - čeprav izven konkurence - je tudi film s francoskima igralkama Catherine Deneuve in Catherine Frot, naslovljen La Sage femme (Babica) v režiji Martina Provosta, ki bo na Berlinalu doživel svetovno premiero. Tako bo ta francosko-belgijska koprodukcija ena izmed 22 stvaritev, ki bodo na festivalu sploh prvič prikazane javnosti.

Poleg La Sage femme bodo v tekmovalnem programu izven konkurence še naslednji filmi: španski El bar (Bar) Álexa de la Iglesiasa, britansko-francoska koprodukcija Final Portrait (Končni portret) v režiji Stanleyja Tuccija, Logan ameriškega režiserja Jamesa Mangolda, vroče pričakovani T2 Trainspotting Dannyja Boyla in indijsko-britanska koprodukcija Viceroy’s House (Podkraljeva hiša) režiserja Gurinderja Chadhe.

Ob teh bodo v tekmovalnem programu še Bamui haebyun-eoseo honja (Sam ponoči na plaži) južnokorejskega režiserja Honga Sangsuja, kitajski animirani Hao ji le (Lep dan!) Liuja Jiana, Helle Nächte (Svetle noči) Thomasa Arslana, brazilsko-portugalski Joaquim v režiji Marcela Gomesa, Mr. Long (Gospod Long) režiserja Sabuja in avstrijski Wilde Maus (Divja miš) v režiji Josefa Harderja.

Pogled nazaj in na rdečo preprogo

Lani se je kot veliki zmagovalec Berlinala v zgodovino zapisal dokumentarec Požar na morju Gianfranca Rosija, v katerem spremljamo begunce na sredozemskem otoku Lampedusa in breme otočanov, ki se skoraj vsakodnevno soočajo njihovim reševanjem. Leto poprej pa si je nagrado za najboljši film prislužila tragikomedija iranskega režiserja Džafarja Panahija, naslovljena Taksi.

Filmske zvezde, kot so Penelope Cruz, Robert Pattinson, Hugh Jackman, Richard Gere, Kristin Scott Thomas, Ewan McGregor, Robert Carlyle, Geoffrey Rush, Laura Linney in Hugh Bonneville pa so že napovedale svojo prisotnost na rdeči preprogi letošnjega Berlinala, ki bo potekal med 9. in 19. februarjem.

