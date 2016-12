Filmi, ki se jih najbolj veselimo v letu 2017

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 5 glasov Ocenite to novico! Vlogo zveri so najprej ponudili Ryanu Goslingu, a jo je zavrnil, ker ga je bolj zanimala vloga v Deželi La La. Ali se je odločil pravilno, bomo ocenjevali v naslednjem letu. Foto: IMDb V The Lego Batman Movie bo Jokerju glas posodil Zach Galifianakis. Zakaj slutimo, da se bo še on odrezal bolje od Jareda Leta v Odredu odpisanih? Foto: IMDb Čudežna ženska (Gal Gadot) mora po odhodu s svojega rodnega otoka odkriti svojo pravo usodo; borila se bo ob boku vojakov v prvi svetovni vojni. Film je režirala Patty Jenkins, videli pa ga bomo lahko poleti. Foto: IMDb Prve uradne fotografije iz Iztrebljevalca 2049 pričajo o požganem, distopičnem svetu. Foto: IMDb V T2: Trainspotting se spet prekrižajo poti štirih izmed petih osrednjih likov iz Trainspottinga, gledalcu pa ponudi vpogled, kako živijo 20 let pozneje. Zgodba drugega filma je ohlapno utemeljena na še enem romanu Irvina Welsha, Porno. Knjiga se sicer dogaja deset let po dogodkih iz Trainspottinga, filmarji pa so se odločili kolo časa zavrteti še desetletje naprej. Foto: Kolosej O novem delu Thora, Ragnarok, zaenkrat ne vemo skoraj ničesar - vzpodbudna vest pa je, da ga režira Novozelandec Taika Waititi, mojster odbitih, nizkoproračunskih komedij. Morda bo v franšizo vnesel kanec humorja. Foto: IMDb Po futuristični vesoljski opereti Medzvezdje se Christopher Nolan ozira v preteklost - natančneje, v leto 1940. Foto: IMDb Fantazijsko-znanstvenofantastična literarna serija Stephena Kinga The Dark Tower motive in tematiko črpa iz vsega, od mita o kralju Arturju in Tolkiena pa do špagetivesternov. Glavni junak Temnega stolpa je Roland Deschain (Idris Elba), zadnji preživeli član viteškega reda revolverašev (ang. gunslinger) in poslednji potomec linije Arthurja Elda (nekakšna kingovska alternativna verzija kralja Arturja). Stari svet, ki Rolandu polzi med prsti, je bil organiziran po fevdalnem sistemu, obenem pa je imel nekaj čudežnih lastnosti in potez Divjega zahoda. Protagonist, o katerem na začetku ne vemo nič - ne starosti, ne porekla in ne cilja - išče mitološki temni stolp, vezni člen med vsemi vesolji. Film režira Nikolaj Arcel, prihaja pa poleti. Foto: IMDb Kong: Skull Island ne bo bo nadaljevanje tistega King Konga, ki ga je leta 2005 režiral Peter Jackson, pač pa nekakšen komplementarni projekt Godzili Garetha Edwardsa. Tom Hiddleston, Brie Larson, John Goodman in Samuel L Jackson se bodo v džunglo podali na lov za zelo jezno, zelo veliko opico. Foto: IMDb V poplavi računalniške animacije in posebnih učinkov so akcijski filmi stare šole ogrožena vrsta - John Wick (2014) je bil v tem pogledu kot svež vetrič. keanu Reeves je igral plačanega morilca, ki se mora vrniti iz upokojitve. Letos se nam obeta nadaljevanje. Foto: IMDb Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Filmi, ki se jih najbolj veselimo v letu 2017

Oris filmskega leta pred nami

24. december 2016 ob 19:23

Ljubljana - MMC RTV SLO

V dnevih, ko se počasi poslavljamo od turobnega leta, ki je terjalo toliko zvezdniških žrtev, a nas radodarno obmetavalo z vsemi mogočimi blockbusterji od Odreda odpisanih do Rogue One, se je treba ozreti tudi v prihodnost. Kakšne celuloidne sanje bomo sanjali v letu 2017?

V časih družbene in politične negotovosti množice oddih od vsakdana iščejo (tudi) v varnih zavetjih kinodvoran - in v letu, ki se razteza pred nami, bo možnosti za tovrsten eskapizem na pretek. Najbrž ni nobeno presenečenje, da poplava spektaklov o superjunakih tudi v 2017 ne bo presahnila: Marvel ima za naslednje leto napovedano celo nadpovprečno število filmov. Ljubitelji žanra najbolj nestrpno pričakujejo drugi del Varuhov galaksije in novega Thora (Ragnarok), pri DC Comics pa medtem pripravljajo svojo dolgo napovedovano ekranizacijo najslavnejše stripovske superjunakinje vseh časov, Čudežne ženske.

Franšize uspevajo tudi, če protagonisti ne nosijo pajkic. V istem letu v kina prihajata nadaljevanji dveh najboljših filmov, kar jih je kdaj posnel Ridley Scott - Alien: Covenant (režiral ga bo Scott) in pa Iztrebljevalec 2049, pri katerem bo vajeti prevzel Denis Villeneuve. Christopher Nolan in Steven Spielberg sta za to leto napovedala projekta, ki sta ju razvijala vrsto let, Dunkirk in The Kidnapping of Edgardo Mortara. Oh, in ne pozabimo na osmi del Vojne zvezd.

Nič manj ne bodo zaposleni malo bolj umetniško navdahnjeni avtorji: z novimi celovečerci se vračajo Terrence Malick (Weightless), Sofia Coppola (The Beguiled), Darren Aronofsky (Mother) in Edgar Wright (Baby Driver).

Medtem, ko Slovenci še čakamo na priložnost, da si v kinematografih ogledamo nekatere favorite za februarsko podelitev oskarjev (Deželo La la, Moonlight, Manchester by the Sea in Loving), pa smo - poleg že omenjenih - zbrali še nekaj naslovov filmov, ki jih v naslednjem letu najbolj nestrpno pričakujemo. Ker gotovo nismo pomislili na vse, svoje predloge dodajte v komentarjih.

Vojna zvezd: Epizoda VIII

Zdaj, ko se počasi nakazuje, da bo spin-off Rogue One še veliko večja uspešnica, kot so mu napovedovali, je precej varno sklepati, da bo Epizoda VIII čez približno eno leto pometla z vso konkurenco v kinematografih. Na režiserjevem stolčku bo J.J. Abramsa zamenjal Rian Johnson. O vsebini seveda ne vemo ničesar: sklepamo lahko, da bo imel v novem vlogu večjo vlogo Mark Hamill (manjšo bi imel težko), medtem ko na Harrisona Forda najbrž ne moremo več računati ...

Igrajo: Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong'o, ...

Premiera: 15. december 2017

T2 Trainspotting

Danny Boyle se vrača k starim znancem iz kultne mojstrovine o pasteh divjega življenja na robu. Po 20-tih letih se zdravljeni zasvojenec Mark - alias Renton (Ewan McGregor) - v T2 vrne na Škotsko, da bi se pobotal s prijateljema: prevarantom Danielom in preprostim Simonom. Čeprav se je od njihove nore mladosti veliko spremenilo, se kmalu znajdejo na noževi konici nevarne zlorabe mamil, nepremišljene ljubezni in ekscesnega nasilja. izogibati se morajo seveda tudi "psihotu" Begbieju, ki je pravkar prišel iz zapora.

Igrajo: Ewan McGregor, Ewen Bremner, Jonny Lee Miller, Robert Carlyle

Svetovna premiera: januar 2017 (Slovenija: 2. 2. 2017)

Lepotica in zver

Igrane adaptacije animiranih klasik so se letos izkazale za potencialen vir orjaškega zaslužka. Potem, ko je igrana različica Knjige o džungli zadela v črno, bodo pri Disneyu tvegali še z eno zimzeleno klasiko: Lepotica in zver. Originalni celovečerec (1991) je bil prva animacija, nominirana za oskarja za najboljši film in do danes velja za enega največjih Disneyevih dosežkov. Bill Condon - ja, režiser zadnjih dveh delov Somraka - je za igrano priredbo izbral Emmo Watson in Dana Stevensa, v vlogah živih gospodinjskih pripomočkov pa bomo slišali cel kup znanih glasov. Pri projektu sodeluje tudi Alan Menken, ki je zložil glasbo za prvi film.

Igrajo: Emma Watson, Dan Stevens, Ewan McGregor, Luke Evans, Emma Thompson, Stanley Tucci, Ian McKellen, Kevin Kline, ...

Premiera: marec 2017

The Lego Batman Movie

Lego film je bil eno največjih presenečenj leta 2014: komedija, ki se je rodila kot podaljšan oglas za legokocke, se je izkazala za subveziven in svež pristop k animaciji (nismo ji sicer hvaležni za plaz neumnih idej, ki ga je sprožila, in ki verjetno ne bodo imele tako dobre realizacije - prihaja na primer film o smeškotih.) Staro in mlado se tako veseli nadaljevanja, tokrat v režiji Chrisa McKaya, v katerem se vrača Will Arnett kot princ teme. Družbo mu bodo delali še Michael Cera (Robin), Ralph Fiennes (Alfred), Rosario Dawson (Batgirl) in Jenny Slate (Harley Quinn).

Premiera: februar 2017

Dunkirk

Christopher Nolan, eden najzanimivejših hollywoodskih režiserjev svoje generacije, si je zastavil podoben izziv kot že številni pred njim: kako na filmu podati izkušnjo druge svetovne vojne? Osrednja tema Nolanovega filma je "operacija Dinamo" - to je kodno ime za pomorsko evakuacijo britanskih in francoskih enot, ki so se na obali Dunkerqua znašle v nemškem obroču, iz katerega ni bilo izhoda. Čeprav je Nolan z novim projektom ubral diametralno nasprotno smer od futuristične epopeje Medzvezdje, pa je obdržal nekaj sodelavcev od prejšnjega filma - direktor fotografije ostaja Hoyte van Hoytema, skladatelj pa Hans Zimmer. Film bo tudi igralski ognjeni krst za Harryja Stylesa, popikono in pevca zdaj že razpadle skupine One Direction.

Igrajo: Kenneth Branagh, Fionn Whitehead, Mark Rylance,Tom Hardy, Cillian Murphy, Harry Styles

Premiera: julij 2017

Umor na Orient Ekspresu

Eden najslavnejših romanov Agathe Christie bo dobil novo priredbo. Roko na srce, adaptacije del prve dame klasične kriminalke morda niso več tako priljubljene, kot so bile pred destletji, ko si je Poirotove brke vihal Albert Finney - a Umor na Orient Ekspresu bi to lahko spremenil. Režiser Kenneth Branagh je ikonično vlogo plešastega belgijskega detektiva namenil kar - sebi, ob strani pa mu stoji še cela vrsta zvezdniških imen.

Igrajo: Kenneth Branagh, Daisy Ridley, Penelope Cruz, Michelle Pfeiffer, Johnny Depp, Judi Dench.

Premiera: november 2017.

Iztrebljevalec 2049

Iztrebljevalec Ridleya Scotta je bil takoj po izidu polomija, vendar je sčasoma postal kultni film. Največ priznanj je dobil zaradi posebnih učinkov in svoje moralne note, uvršča pa se tudi na prvo mesto večine lestvic najboljših znanstvenofantastičnih filmov vseh časov. V Iztrebljevalcu 2049 poleg "izvornega iztrebljevalca" Ricka Deckarda (Harrison Ford) nastopi še Ryan Gosling kot Officer K. Glede na to, da je bila zgodba prvega dela postavljena v Los Angeles leta 2019, se nadaljevanje dogaja torej tri desetletja pozneje, Ford pa se vrne kot nekdanji policist v boju z androidi.

Režijo tokrat podpisuje Kanadčan Denis Villeneuve, sicer znan po filmih Sicario in Prihod, Scott pa je zasedel producentsko mesto. Scenarij sta po predlogi Phillipa K. Dicka napisala Hampton Fancher in Michael Green.

Premiera: oktober 2017.

Valerian and the City of a Thousand Planets

Dvajset let po dah jemajoči, inovativni znanstveni fantastiki Petega elementa francoski mojster Luc Besson v podobne vode pluje z Valerianom, adaptacijo istoimenske serije stripov. Dane DeHaan in Cara Delevingne bosta posebna agenta, ki ju misije popeljejo skozi čas in prostor, pot ju zanese v orjaške metropole, med eksotične Nezemljane in v Rihannino družbo. V prid projektu govori zvezdniški nabor v stranskih vlogah (John Goodman, Ethan Hawke in Rutger Hauer) ter orjaški proračun (za evropske razmere) - seveda pa se Valerian lahko izkaže za polomiju v rangu Jupiterjevega vzpona.

Premiera: julij 2017

It

Po letih životarjenja v vicah predprodukcije je nova priredba kultnega romana Stephena Kinga Tisto (It) končno na obzorju. Film bo režiral Andy Muschietti (morda ga poznate po grozljivki Mama), ki je okrog sebe zbral igralsko zasedbo z vzhajajočimi zvezdami Jaedenom Lieberherjem, Jackom Dylanom Grazerjem in Finnom Wolfhardom (iz serije Stranger Things) na čelu. Z vlogo utelešenega zla, grozljivega klovna Pennywisa, se bo spopadel 25-letni Bill Skarsgård. In če smo se na tihem bali, da bo nakaza z nabrušenimi zobmi, kakršne se spominjamo iz TV-nadaljevanke iz devetdesetih, v prenosu na veliko platno doživela "pomehkuženje" v imenu nižje cenzorske oznake, je bila skrb odveč: prve urade fotografije iz filma dokazuje, da je Pennywise še vedno videti, kot da je ušel iz kake more.

Premiera: september 2017

A. J.