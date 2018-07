Filmi poletnega kina na Krasu letos v ritmu glasbe

Pripravljajo tudi ustvarjalne delavnice

13. julij 2018 ob 16:01

Divača - MMC RTV SLO, STA

V Muzeju slovenskih filmskih igralcev v Divači se nocoj ob 21.30 s projekcijo filma Martina Scorseseja Shine a Light slovesno odpira Poletni kino na Krasu. Pripravljajo ga skupaj s Kosovelovim domom v Sežani.

Filmski projektor se bo v ritmu filma vrtel vse petke v juliju in avgustu, so sporočili iz Kosovelovega doma v Sežani.

Vsi filmi so povezano z glasbo

Letošnje filmsko poletje v Divači so poimenovali V ritmu filma. Film in glasba sta vse od nastopa zvočnega filma namreč formalno in vsebinsko močno povezana – in tej tesni zvezi posvečajo program v Poletnem kinu na Krasu. Nekateri filmi na programu glasbo uporabijo za navdih ali izrazno sredstvo, drugi pa so vsebinsko in tematsko posvečeni glasbi, njenemu nastajanju, vplivom in učinku.

Film Martina Scorseseja Shine a Light prikazuje zgodbo največjega rokenrolskega benda na svetu – Rolling Stonesov. Leta 2006 je Scorsese v slovitem newyorškem Beacon Theatru zbral ekipo legendarnih direktorjev fotografije, da bi "surovo energijo največjega benda rokenrola na svetu" pokazali v novi luči.

Preporod že pozabljenih, a prekaljenih glasbenikov

S programom se bodo 20. julija preselili na Kubo in spoznali zgodbo izjemne glasbene skupine Buena Vista Social Club. Gre za glasbeni dokumentarec Wima Wendersa, ki je obudil nesmrtno kubansko glasbo in poskrbel za preporod že pozabljenih, a prekaljenih glasbenikov starega kova.

Nato bo 27. julija na sporedu film Zvoki Istanbula, ki raziskuje glasbo mesta med Vzhodom in Zahodom. Nemški roker turških korenin Alexander Hacke se odloči, da odpotuje v Istanbul ter razišče in posname glasbo in zvoke tega mostu med vzhodno in zahodno civilizacijo.

Poklon manchestrski glasbeni sceni

Film 24-urni žurerji bo na sporedu 3. avgusta. Film je režiserjev poklon manchestrski glasbeni sceni, enemu najpomembnejših glasbenih središč od sredine sedemdesetih let dalje.

Desetega avgusta bo na sporedu film Nadzor, portret Iana Curtisa, pevca skupine Joy Division, 17. avgusta sledi film Lola, znamenita Fassbinderjeva drama o državnem uradniku, ki izve, da je njegovo dekle kabaretna plesalka. Zadnji letošnji film v letnem kinu, prikazali ga bodo 24. avgusta, bo družinski film Annie, ki pripoveduje pustolovščino rdečelase sirote, ki išče novo družino.

Ustvarjalne delavnice

Zadnji teden v juliju bo v muzeju znova potekala delavnica igranega filma za otroke. Nanjo se še vedno lahko prijavijo mladi ljubitelji filma med enajstim in šestnajstim letom starosti. Veselo in ustvarjalno bo tudi na julijski in avgustovski sobotni ustvarjalni delavnici Podobe filma.

N. Š.