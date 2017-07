Filmofili se že 20. leto zapored stekajo na festival v Motovun

Drevi začetek motovunskega filmskega festivala

25. julij 2017 ob 13:31

Motovun - MMC RTV SLO/STA

Petih festivalskih dni, približno 100 filmov, od tega 19 celovečercev in 11 tekmovalnih filmov ter skoraj celodnevne projekcije – začenja se filmski festival v Motovunu, ki se bo sklenil v soboto s koncertom skupine Laibach.

Na motovunuskem filmskem festivalu so ob jubilejni 20. izvedbi še posebej ponosni na to, da so skoraj polovico celovečercev iz tekmovalnega programa podpisale režiserke. Med gosti festivala organizatorji izpostavljajo poljsko režiserko Kasio Adamik in njeno mater Agnieszko Holland, ki bo prejela letošnjo festivalsko nagrado maverick. Nagrada je namenjena avtorjem, ki s svojo osebnostjo, duhom in inovativnostjo razširjajo meje filma. Nagrado maverick so v Motovunu začeli podeljevati leta 2008, do zdaj so priznanje med drugim prejeli Ken Russell, Ulrich Seidl in Andrej Zvjagincev.

Festival bo drevi odprl film Častni meščan režiserjev Mariana Cohna in Gastona Duprata, v glavnem programu pa bodo skupaj s tem filmom prikazali 19 celovečercev. Država partnerka letošnjega Motovuna je Islandija, njeni kinematografiji bo posvečen eden od spremljevalnih programov, naslovljen Istrand. Gostili bodo tudi več islandskih filmskih ustvarjalcev.

Zemljepisne, estetske in avtorske skrajnosti

V tekmi za glavno festivalsko nagrado propeler Motovuna je enajst filmov. Zanjo se bodo potegovale zgodbe z gruzinskih čeri, iz argentinske province, francoske visoke družbe in bolgarskih gozdov, da bi pokazali, kako pester je svet filma, je povedal direktor festivala Igor Mirković.

Znova bodo povezovali zemljepisne, estetske in avtorske skrajnosti, so zapisali na spletni strani festivala. Nadalje pa še, da Motovun v svojemu programu lovi ravnotežje med največjimi atrakcijami velikih svetovnih festivalov, kot je film Trg režiserja Rubena Ostlunda, ovenčan zlato palmo iz Cannesa, ter majhnimi, skorajda neznanimi, a izvrstnimi filmi, kot sta Pravi fant za Mary režiserja Darrena Thorntona in Amok režiserke Kasie Adamik. Na ogled pa bo tudi dokumentarec Dan osvoboditve, v katerem spremljamo skupino Laibach na njihovem obisku in koncertiranju v Severni Koreji.

V tekmovalnem programu bodo med drugim prikazali tudi epski vestern Brimstone režiserja Martina Koolhovena, v katerem so zaigrali Dakota Fanning, Kit Harington in Guy Peaerce, ter bizarni triler Bar režiserja Alexa de la Iglesie. Na ogled bo tudi Kratki izlet v režiji Igorja Bezinovića. Gre za zmagovalni film letošnjega festivala v Pulju, ki je bil delno posnet med prejšnjimi filmskimi prireditvami v Motovunu.

Vprašanje sodobnega krčenja svobode izražanja

Perverzna umetnost 2.0., kakor so naslovili spremljevalni program, prinaša obravnavanje nove težnje pri omejevanju svobode umetniškega izražanja, s katerimi avtoritarni režimi in skrajni konservativci zastavljajo kriterije o sprejemljivosti oz. nesprejemljivosti umetnosti.

"V dialogu bomo poiskali odgovor na vprašanje, ali v današnjem svetu še obstaja nedvomna svoboda umetniškega izražanja in kako ta temelj demokratične družbe zaščititi pred navali ideologije," je pojasnil direktor festivala Mirković. Poleg približno desetih filmov, ki bodo spregovorili o zaprtih in prepovedanih umetnikih, bodo organizirali omizje z udeleženci iz 12 držav, od Turčije in Albanije do Madžarske in Poljske.

Koncert razvpite reške skupine Let 3 bo drevi uvedel glasbeni program, celotni festival pa se bo sklenil v soboto, 29. julija, s koncertom skupine Laibach.

