Filmska groza bo razsajala po Ljutomeru: začenja se Grossmannov festival

Metropolis za uvod v festival fantastičnega filma in vina

11. julij 2017 ob 09:00

Ljutomer - MMC RTV SLO/Radio Slovenija/STA

Letošnjo izvedbo Grossmannovega festivala fantastičnega filma in vina odpira znanstveno-fantastična mojstrovina Metropolis, s čimer se poklanjajo 90-letnici nastanka te prelomne stvaritve Fritza Langa.

Odprtje 13. Grossmannovega festivala bo zaznamovala tudi antimodna revija grozljivih kreacij Modne kreature s performansom EdiTh & Sebastjana Šeremeta, v katerem gresta moda in umetnost z roko v roki. Sledilo bo odprtje simbolične vinske ceste, v sklopu katerega se bodo predstavili vinarji s svojimi tekmovalnimi vzorci. Metropolis Fritza Langa pa bo prikazan v restavrirani različici iz leta 2010 ob spremljavi Mitje Reichenberga na klavirju.

Hudi in hrupni maček prežita na zmagovalce

Letošnji program sestavlja 41 celovečernih in prav toliko kratkih filmov iz 29 držav. V tekmovalnem programu celovečernih filmov za nagrado hudi maček bodo prikazali šest filmov, od trilerjev do črne komedije in "ultra groze", večinoma ob prisotnosti njihovih avtorjev. Še 13 jih bo mogoče videti v netekmovalnem delu, 41 kratkih filmov so izbrali izmed več kot 1.300 prijav, večinoma z gostovanji avtorjev pa bo pospremljenih tudi osem glasbenih dokumentarcev, ki se bodo potegovali za nagrado hrupni maček.

Za hudega mačka se na letošnjem Grossmannovem festivalu fantastičnega filma in vina poteguje tudi film Notranje zlo (The Evil Within).



Geografsko in žanrsko bogata bera filmov

Direktor festivala Tomaž Horvat je za Radio Slovenija povedal, da se vedno trudijo "narediti tako geografsko kot žanrsko čim bolj pester tekmovalni program", saj to njihov osrednji program in večino filmov spremljajo tudi njihovi avtorji. "Mislim, da nam je letos uspelo sestaviti enega najbolj pestrih in dobrih programov do zdaj, med filmi je kar nekaj razvpitih, ki zdaj potujejo po svetovnih žanrskih festivalih," je še dejal Horvat in dodal, da bo žirija imela letos res težko delo, ko bo izbirala zmagovalne filme.

Vendar letos v konkurenci hudih mačkov ni slovenskega predstavnika. Bosta pa v selekciji hrupnega mačka prikazana dokumentarec o potovanju tria Širom k svojim koreninam v režiji Noemie De Pas in Tita Breclja in dokumentarec Pljuni istini u oči, ki ga je o skupini Buldožer posnela Varja Močnik.

Retrospektiva bo posvečena Sergiu Stivalettiju iz Italije, enemu največjih mojstrov posebnih in vizualnih učinkov, na festivalu pa se bodo spomnili še flamskega režiserja Harryja Kümla z dvema filmoma.

Zombiji spet zavzemajo mesto

Spremljevalni program bo ob uveljavljenih delavnicah in simpoziju Balkan Genre Boost ponudil tudi predstavitve knjig. V glasbenem delu pa bodo med drugim nastopili raperja Klemen Klemen in N'Toko, francoska zasedba Banane Metalik in hrvaški Psihomodo pop. Tudi letošnji Grossmannov festival bo tradicionalno zaokrožila parada zombijev, ki ji bo sledila zaključna prireditev s podelitvijo filmskih nagrad in razglasitvijo vinskega šampiona.

13. Grossmannov festival fantastičnega filma in vina odpirajo drevi ob 18. uri v ljutomerskem Kulturnem domu, trajal bo do sobote.

P. G.