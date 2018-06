Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.6 od 7 glasov Ocenite to novico! Festival odpira film Eldorado režiserja Markusa Imhoofa, ki se je vkrcal na ladjo operacije Mare nostrum, podal v begunska taborišča v južni Italiji in prisostvoval švicarskim zaslišanjem prosilcev za azil, ob tem pa posnel grenko sliko brezobzirnega odnosa, ki se ne meni za človeško tragedijo. Foto: Kinodvor V Ljubljani bodo projekcije ob Kinodvoru gostili še v Slovenski kinoteki, veliki finale letošnjega festivala pa bo v četrtek, ko bodo na Slovenski filantropiji pripravili zaključek s kinom na prostem, v sklopu katerega bodo prikazali izbrane kratke filme. Foto: Kinodvor Festival bo sicer v šestih sklopih gledalcem ponudil 19 filmov iz 14 držav. Foto: Kinodvor Dodaj v

Filmska osvetlitev različnih obrazov migracij in razlogov, ki ljudi preženejo na pot

Uvod v 9. Festival migrantskega filma

18. junij 2018 ob 13:24

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Pred svetovnim dnem beguncev se v Ljubljani danes začenja 9. Festival migrantskega filma, ki z raznovrstnimi pogledi in zgodbami osvetljuje različne obraze migracij, azila in življenja prebežnikov.

Na otvoritvenem večeru bodo nocoj v Kinodvoru predvajali dokumentarni film Eldorado, v katerem režiser Markus Imhoof pod vprašaj postavlja sistem organizirane pomoči, ki begunce zapira v začarani krog, odvisen od ekonomskih interesov. Projekciji bo sledila pogostitev s sirsko hrano.

Do četrtka bo na sporedu skupno 19 filmov iz 14 držav, ki bodo gostovali še v 11 slovenskih mestih.

Obiskovalci festivala bodo med drugim lahko videli avstralski dokumentarec Vrnitev v režiji Davida Fedeleja in Kumuta Imeša (Imesh), ki "na drugačen način pripoveduje zgodbo o zahodnoafriških migrantih, ki jo po navadi doživljamo skozi oči tujih novinarjev", ter dokumentarno-igrani film Ko Rumi sreča Frančiška v režiji Mohameda Kenavija (Kenawi) o iranskem glasbeniku, živečem v Italiji, ki moč, znanje in rešitve išče pri zgodovinskih osebnostih iz 13. stoletja.

Festival bo v Ljubljano pripeljal osem filmskih ustvarjalcev in drugih gostov, ki bodo po besedah organizatorjev s svojimi filmskimi zgodbami in prispevki "opozorili na razloge, zaradi katerih so ljudje prisiljeni bežati, življenje na poti in težave, ki jih imajo v ciljnih državah ter na problematičnost migracijske politike". Religija, ki jo velikokrat dojemamo kot dejavnik delitve, bo tokrat obravnavana kot most, potencialna povezava med kulturami.

Za sklep kino na prostem

Program je razdeljen v šest sklopov – Odločitev: Odhod, V primežu birokracije, Pečat begunstva, Humanizem vs. zloraba religij, Portreti in Zrcalo mladosti. Projekcije v Ljubljani bodo poleg Kinodvora gostili še v Slovenski kinoteki, veliki finale letošnjega festivala pa bo v četrtek, ko bodo na Slovenski filantropiji pripravili zaključek s kinom na prostem: ob 18. uri bo najprej na sporedu izbor kratkih filmov, uro za tem pa bo potekala predstavitev integracije z vidika beguncev in pogostitev z eritrejsko in kurdsko hrano v sklopu zaključka Orientacijskega programa za osebe, preseljene v RS na podlagi letne kvote.

Filmske projekcije bodo tudi v Hišah Sadeži družbe in partnerskih organizacijah v Črnomlju, Murski Soboti, Žalcu, Metliki, Logatcu, Vipavi, Mariboru, Ljutomeru, Lendavi, Velenju in Novem mestu, so sporočili organizatorji.

Festival deveto leto zapored organizira Slovenska filantropija, ki letos praznuje 25-letnico delovanja.

M. K.