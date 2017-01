Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! V Asasinovem nazoru nastopa lepo število zvezdnikov: glavna sta Michael Fassbender in Marion Cotillard, ob njiju pa tudi Jeremy Irons, Brendan Gleeson, Charlotte Rampling, Ariane Labed in še kdo. Foto: Blitz Film & Video Distribution/Kolosej Česa tako revolucionarnega, čeprav povsem po nesreči, in trapastega torej v kinu že dolgo nismo videli. Asasinov nazor temelji na istoimenski igrici in pripoveduje o potomcu starodavnih asasinov. Foto: Blitz Film & Video Distribution/Kolosej Glavnemu protagonistu, kriminalcu Callumu, tik pred usmrtitvijo ponudijo možnost, da sodeluje pri nevarnem poskusu, s katerim ga vrnejo v čas njegovega prednika Aguilara, ki je živel v času španske inkvizicije. Foto: Blitz Film & Video Distribution/Kolosej Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Filmska recenzija: Asasinov nazor

Delno po navdihu Bartolovega romana Alamut

30. januar 2017 ob 17:36

Ljubljana - MMC RTV SLO

Pri nekaterih filmih se zdi, kot da so se zanje vsi kritiki, od prvega do zadnjega, odločili, da jih bodo ocenili slabo. Za ta pojav so še posebno dovzetni filmi, ki jih posnamejo po računalniških igricah.

Z njimi so nezadovoljni vsi: najprej kritiki, ki povezavo med igricami in filmi že vnaprej vidijo kot recept za slab film, potem pa še igralci igric, ki so po pravilu nad filmi vedno znova razočarani. Morda se zgodi nekaj podobnega kot pri težavnih filmskih priredbah priljubljenih romanov, saj je nemogoče zajeti vse individualne predstave o zgodbi in njenih likih, ki si jih je občinstvo ustvarilo med branjem. Takšna priredba je, če že ne recept za slab film, v tem primeru recept za nezadovoljstvo.

Pri Asasinovem nazoru, ki temelji na istoimenski igrici in pripoveduje o potomcu starodavnih asasinov, se ti zadržki izkažejo za upravičene. Zgodba filma je prav takšna, kot so včasih rekli, da jo imajo pornografski filmi: neverjetna, trapasta in predvsem zelo jedrnata, da lahko gledalce čim prej privede do samega spektakla. Pri Asasinovem nazoru naj bi bil spektakel predvsem akcijski in ne toliko seksualen, čeprav bi neskončni prizori – v katerih znanstvenica Marion Cotillard neusmiljeno zaslišuje in hkrati poučuje vklenjenega in razpetega Michaela Fassbenderja, potomca asasinov, o njegovi lastni zgodovini, nato pa na njem izvaja nekakšne poizkuse – zlahka sodili tudi v kakšen sadomazohistični erotični ali pornografski film. Pri tem je zanimivo, da je v Asasinovem nazoru kljub vsem svojim nesmislom nastopilo lepo število zvezdnikov: poleg omenjenih še Jeremy Irons, Brendan Gleeson, Charlotte Rampling, Ariane Labed in še kdo.

Toda najzanimivejše pri filmu Asasinov nazor je nekaj povsem drugega. Računalniška igrica in tudi film se delno opirata na znameniti roman Vladimirja Bartola Alamut. Ta temelji na zgodovinskem izročilu o srednjeveškem skrivnem redu asasinov (v izvirniku hašašinov), islamistični sekti znotraj šiitskega islama, ki je bila ustanovljena v 11. stoletju.

Med naraščajočo histerijo glede islamizacije Evrope in terorizma, vse bolj odkrito rasističnega islamofobnega javnega diskurza in tudi s tem povezanega političnega zaostrovanja je naravnost ironično, da Hollywood, emblem množično proizvedene kulture, občinstvu ponudi film, v katerem so zlobneži vitezi Templjarji, torej evropski kristjani, junaki filma pa pripadniki ekstremistične islamske sekte, ki so po naravi nagnjeni k nasilju. Glavni zgodovinski cilj njihovih nasprotnikov Templjarjev je, da bi jih dokončno izgnali iz Evrope in naredili konec njihovemu kalifatu v jugozahodni Evropi. Odveč je pripomniti, da to Asasinov nazor previdno zamolči. Česa tako revolucionarnega, čeprav povsem po nesreči, in trapastega torej v kinu že dolgo nismo videli.

Tina Poglajen, iz oddaje Gremo v kino na 3. programu Radia Slovenija (ARS).

