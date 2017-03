Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Ali je mogoče posneti družinski selfie pred napisom ob vhodu Arbeit macht frei (Delo osvobaja)? Foto: FDF Z uporabo ostre, digitalne črno-bele fotografije se režiser ravno toliko odmakne od nekdanjih grozot, zabeleženih, kot vemo, z mehkejšo sliko črno-belega filma, kot se jim hkrati približa. Foto: YouTube Na območju koncentracijskega taborišča ne gledamo množic onemoglih in lačnih taboriščnikov, ampak množice sodobnih in lačnih turistov. Foto: YouTube Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Filmska recenzija: Austerlitz

Ob Festivalu dokumentarnega filma

17. marec 2017 ob 21:10

“Ena največjih skrivnosti teh krajev je motiv, ki tisoče ljudi privabi k preživljanju poletnih koncev tedna v nekdanjih koncentracijskih taboriščih ob ogledovanju peči v krematoriju. Film sem posnel, da bi raziskal ozadje tega vprašanja,” je o filmu povedal režiser Sergej Loznica.

Naslov si je sposodil pri istoimenskem romanu nemškega romanopisca Winfrieda Georga Sebalda, vendar Loznica v nasprotju z njim ne odkriva na primer grozot koncentracijskih taborišč prek zgodbe o starših glavnega junaka Austerlitza, prav tako neposredno sploh ne pripoveduje o koncentracijskih taboriščih kot takih, ampak o odnosu današnjih ljudi do krajev, kjer so se zgodile morda največje grozote v svetovni zgodovini.

Ali je v nekdanjem lagerju, kjer je že navaden nasmeh nekako v neskladju s čisto osnovno človeško zahtevo po pieteti, torej, ali je na takem kraju mogoče jesti sendvič? Ali je mogoče posneti družinski selfie pred napisom ob vhodu Arbeit macht frei (Delo osvobaja)? Ali se je mogoče takoj po opisu sistematičnih eksekucij pred tremi lesenimi stebri v taborišču postaviti pred enega od njih in pomigniti prijateljici, naj vas v položaju žrtve fotografira? In končno, ali je mogoče posneti selfie pred pečjo krematorija? Loznica s svojo tiho navzočnostjo, neopazno postavitvijo kamere, dogajanja ne komentira, ampak zavzame perspektivo odkrivanja - in tako na kraju, ki zahteva občutljivost in sočutje, odkrije turistično hlepenje po zgodovinskih atrakcijah, pa naj so te ‘atrakcije’ še take grozote.

To je prvi in morda še nekoliko površen vtis. Kajti Loznica gre še dlje - z uporabo ostre, digitalne črno-bele fotografije se ravno toliko odmakne od nekdanjih grozot, zabeleženih, kot vemo, z mehkejšo sliko črno-belega filma, kot se jim hkrati približa. Na območju koncentracijskega taborišča Sachsenhausen torej ne gledamo množic onemoglih in lačnih taboriščnikov, ampak množice sodobnih in lačnih turistov. Ne spomnim se, da bi komu tako natančno in grozljivo učinkovito uspelo ujeti v filmske podobe povezavo med črednim nagonom in neverjetnim pomanjkanjem človeške občutljivosti. Film sproži v gledalcu najprej pravo jezo v smislu - ali je možno, da ta množica turističnih bizonov sploh ne misli in potem strah - kam nas ti ljudje, oboroženi s fotoaparati in prenosnimi telefoni, pravzaprav vodijo.

Za hip se v filmu pojavi mlado dekle z napisom na majici: just don’t care. Ni mi mar, vseeno mi je. Mogoče je to ta nagonski, nerazumni cilj črede. Ampak, če parafraziramo enega slovenskih dramatikov: ko ti je vseeno, ali ni takrat najhuje?

Matej Juh, iz oddaje Gremo v kino na 3. programu Radia Slovenija (ARS).

