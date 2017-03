Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Bostonski heroji so soliden hibrid dejstev in fikcije, za vizualno in vsebinsko zelo zvesto poustvaritev pretresljivega dogodka. Foto: Blitz Film & Video Distribution/Kolosej Osrednjega protagonista, policijskega komandirja, igra Mark Wahlberg, ki že tretjič sodeluje z režiserjem Petrom Bergom (Edini preživeli ter Katastrofa na Horizontu). Foto: Blitz Film & Video Distribution/Kolosej Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Filmska recenzija: Bostonski heroji

Zgodba o bombnem napadu na bostonskem maratonu

11. marec 2017 ob 10:30

Ljubljana - MMC RTV SLO

Pred štirimi leti sta v ciljni ravnini bostonskega maratona eksplodirali dve improvizirani bombi, ki sta huje poškodovali množico tekmovalcev in gledalcev ter povzročili več smrtnih žrtev.

Kmalu se je izkazalo, da je šlo za načrtno teroristično dejanje, v strahu pred morebitnimi novimi napadi pa so takoj organizirali logistično izjemno kompleksen lov za storilci.

Film Bostonski heroji se spusti v ozadje tega dogodka in ga prikaže z vidika različnih udeležencev, od civilistov, naključnih in nedolžnih žrtev, prek pripadnikov varnostnih sil, do bratov Tsarnajev, dvojice radikalnih islamistov, ki hitro postaneta ključna osumljenca za ta strahovit zločin. Osrednja gonilna sila filma je fiktivni policijski komandir, ki je imel prav tistega dne nalogo usklajevanja v cilju maratona. Igra ga Mark Wahlberg. Zanj je to že tretje sodelovanje z režiserjem Petrom Bergom, s katerim sta posnela akcijski uspešnici Edini preživeli in Katastrofa na Horizontu. S produkcijskim tempom in obrtniško veščino, ki jo izkazuje sicer tudi igralec in scenarist Peter Berg, se ta uveljavlja kot eden izmed najpomembnejših režiserjev srednje generacije, čigar dela imajo ob siceršnji dinamiki vedno neki temačen podton.

V konkretnem primeru lahko v kinetični kameri ter hitrem montažnem preskakovanju med posamezniki in prizorišči vidimo vpliv sodobnih nadaljevank, ki prikazujejo visoko raven strokovnosti reševalcev oziroma različnih služb varnostnega sektorja. Sicer pa herojstvo v Bostonskih herojih ne pomeni neposrednega povzdigovanja nezlomljivega duha Bostončanov, ampak so avtorji kljub zgovornemu izvirnemu naslovu filma Patriots Day uspešno uravnotežili domoljubje in pieteto. Gre pa tudi za soliden hibrid dejstev in fikcije, za vizualno in vsebinsko zelo zvesto poustvaritev pretresljivega dogodka. Pri čemer večina likov temelji na resničnih osebah in udeležencih, ki na koncu celovečernega filma – podobno kot nedavno tega pri Gibsonovem Grebenu rešenih – tudi nefikcijsko nastopijo kot pričevalci.

Med preiskavo se je izkazalo, da je bil starejši od bratov Tsarnajev že veliko pred terorističnim dejanjem uvrščen na seznam rizičnih oseb. In čeprav pripoved pokaže, da ni kamna, pod katerega bi se lahko skrili teroristi, prinašajo Bostonski heroji tudi za to stran Atlantika akutno aktualno sporočilo, da je dilema med nadzorom in varnostjo v resnici lažen luksuz.

Gorazd Trušnovec, iz oddaje Gremo v kino na 3. programu Radia Slovenija (ARS).

