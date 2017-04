Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Hitri in drzni 8 niso film globljih življenjskih tem, ampak so, kakor temu radi rečejo anonimni spletni komentatorji, film, ob katerem lahko damo možgane na pašo in prej omenjene probleme vsaj za dobri dve urici odmislimo. Foto: Karantanija Cinemas/Kolosej Z osmim delom je franšiza dobila prvo negativko. Teroristko Cipher igra oskarjevka Charlize Theron, v filmu pa nastopa še ena dobitnica zlatega kipca, Helen Mirren. Foto: Karantanija Cinemas/Kolosej Sorodne novice Hitri in drzni švignili mimo Vojne zvezd do rekorda Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Filmska recenzija: Hitri in drzni 8

S prvo žensko negativko v zgodovini franšize

18. april 2017 ob 16:02

Ljubljana - MMC RTV SLO

So filmi, ki pripovedujejo o človeških dirkaških legendah, pa filmi o legendarnih avtomobilskih dirkah, filmi z legendarnimi akcijskimi dirkaškimi prizori ... In so Hitri in drzni – filmska franšiza, ki počasi, ampak zanesljivo postaja legendarna že sama zase.

In to ne toliko zato, ker že dobrih šestnajst let pridno polni blagajne, ampak predvsem zato, ker imajo o njej skorajda vsi izoblikovano neko mnenje, pa čeprav morda niso videli niti napovednika, kaj šele enega od osmih celovečernih ali dveh kratkih filmov.

Zanimivo je tudi to, da sta kakovost in posledično tudi kritiško odobravanje rasla premo sorazmerno z nadaljevanji, kar ni ravno običajno. Precej porazen začetek, kjer prva tri nadaljevanja v povprečju le za malo presežejo skromno oceno 6 najbolj znane internetne filmske podatkovne baze, tako ustvarjalcem ni vzel poguma za razvijanje boljših idej, niti jih ni uspaval takojšen finančni uspeh, in zadnjemu delu franšize tudi v tem pogledu kaže zelo dobro, za zdaj celo najbolje od vseh nadaljevanj.

Pri tem pa ne pozabimo, za kakšen filmski žanr pravzaprav gre. Hitri in drzni 8 niso film globljih življenjskih tem, ampak so, kakor temu radi rečejo anonimni spletni komentatorji, film, ob katerem lahko damo možgane na pašo in prej omenjene probleme vsaj za dobri dve urici odmislimo. So film zabave in to nalogo opravijo z natančnostjo izkušenega profesionalca: zgodba o večnem boju dobrega in zla je tako predvidljiva, da srednje pozoren gledalec lahko kar sam zaključuje dovtipne stavke protagonistov; poznavanje prejšnjih delov za razumevanje tokratnega položaja nikakor ni nujno potrebno; skrajno neverjetne, ampak strašno atraktivne akcijske dirkalne prizore bi ustvarjalcem najbrž zavidal celo sam James Bond; pretežno situacijski humor pa le sem ter tja preseže raven povprečnih humorističnih nadaljevank ..., toda – film deluje!

Gledalec – in v četrtek se jih je že ob popoldanski uri v ljubljanski kolosejevi dvorani zbralo nadpovprečno veliko – dobi točno to, po kar je prišel: energično sprostitev ob "dobrih starih znancih", Vinu Dieslu, Michelle Rodrigez, Dwaynu Johnsonu, Jasonu Stathamu ... Za tiste, ki bi vseeno želeli še nekaj več, pa poskrbi angleško duhovita Helen Mirren, ki v zgolj nekaj minutah skorajda zasenči prav tako odlično Charlize Theron, prvo žensko negativko v zgodovini franšize Hitri in drzni. In morda ne zadnjo – nova nadaljevanja so že na vidiku.

Gaja Pöschl, iz oddaje Gremo v kino na 3. programu Radia Slovenija (ARS)



