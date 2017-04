Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Film lahko trenutno še ujamete tako v Kinodvoru kot na Kolosejevih velikih platnih. Foto: Kinodvor Z izjemo enega ali dveh prizorov se vsa peripetija odvije v vse bolj klavstrofobičnem stanovanju, ki je v središču spora (nekdanjega) para. Foto: Kinodvor Kljub vsem sporom se Boris in Marie zavedata, da bosta kot starša za vselej povezana. Vso kompleksnost njenega odnosa nakaže osrednji, mojstrsko koreografirani prizor plesa: eden redkih, v katerih se protagonista prepustita toplejšim čustvom. Foto: Kinodvor Celovečerec Ko ljubezni ni več je bil premierno predvajan na festivalu v Cannesu v sekciji Štirinajst dni režiserjev. Foto: Kinodvor z režiserjevimi besedami: "Že leta sem si želel posneti film o paru, ki se ločuje in se mora pri tem soočati s parom dvojčkov: ko smo zaljubljeni, vsi fantaziramo, da bomo z ljubljeno osebo kot dvojčki, starši pravih dvojčkov pa se morajo soočiti s tistim, kar sami ne bodo nikoli mogli biti. Sam sem dvojček in polbrat dvojčkov in sem to izkusil skozi pripovedovanje staršev, potem pa še skozi pripovedovanje očeta, ki je imel z žensko, ki je tudi dvojčica, še par dvojčkov.« Foto: Kinodvor

Filmska recenzija: Ko ljubezni ni več

Kakšno ceno (v denarju) ima petnajst let zakona?

25. april 2017 ob 19:29

Ljubljana - MMC RTV SLO

Kako lahko bi bilo eksploatirati čustva in sentimentalnost v filmu, ki izriše ločitev nekoč složnega, zdaj pa zastrupljenega zakonskega para. Eksplozivni prepiri, udarci pod pasom, čustveni izbruhi: obdukciji mrtve ljubezni smo bili na platnu priča že neštetokrat.

A Joachim Lafosse se ni pustil odnesti čustvom: zdi se, da je oba protagonista drame Ko ljubezni ni več postavil pod mrzel tuš. Z veščo roko je je znal zgodbo manevrirati mimo banalnosti, ne da bi se pri tem izognil resničnosti situacije, ki jo obravnava. V uteho vam je lahko, da družinska disfunkcionalnost v nobenem trenutku ne zdrsne tako globoko v brezup, kot se je to zgodilo v Lafossovi drami Najini otroci, ki je načela tabu detomora.

Kontekst družine kot bojnega polja in zastrupljenih odnosov je tema, h kateri se Belgijec vrača vedno znova: politično obarvani Beli vitezi (2015), drama o korumpirani dobrodelni organizaciji, so zanj pomenili svojevrstno spremembo registra. Z vrnitvijo k svojemu primarnemu fokusu Lafosse dokaže, kako zelo je v zadnjih letih izpilil svojo metodo. Tudi s Ko ljubezni ni več je znal upodobiti pekel, a tokrat pekel, ki ne zbuja le neme groze ali fascinacije, pač pa gledalcu ponuja točko identifikacije.

Časa z uvodom ne izgubljamo: takoj se znajdemo in medias res, na pogorišču zakona Marie (Bérénice Bejo) in Borisa (Cédric Kahn), ki sta po petnajstih skupnih letih zrela za ločitev. Natančne podrobnosti in okoliščine njunega dokončnega razhoda niso jasne, je pa zato očitno, kako zelo nekompatibilna sta (postala).

Dokler ne dosežeta sporazuma, sta Marie in Boris, ki vzgajata osemletni dvojčici, obsojena na življenje pod isto streho. In delitev premoženja ne bo enostavna: Marie je stanovanje - sicer s pomočjo staršev - kupila, Boris pa ga je v celoti obnovil in zato zahteva polovico zaslužka od prodaje. Dokler Marie ne pristane, se ne namerava izseliti (za kar tako ali tako nima sredstev). To, da se problematiki približuje (skoraj) izključno prek vprašanja denarja, režiserju omogoča pozicijo hladne distanciranosti, s katere presoja naša protagonista.

Marie, intelektualka in edina z redno službo, je hladna, učinkovita in naveličana moževih izgovorov. Uteho išče v postavljanju pravil, od tega, kdo bo kdaj skrbel za otroka, do tega, čigava je katera polička v hladilniku. Boris, nenehno naježen v pravičniški jezi, je veliko bolj robat in impulziven. Ženi zameri, da skuša s sklicevanjem na svoj finančni vložek "razvrednotiti" njegovo delo, in jo obklada z malomeščanko. Vdre na vrtno zabavo, na kateri očitno ni dobrodošel, in se dramatično polasti narezka, da bi povabljencem pokazal, da morajo v tej vojni izbrati svojo stran.

Taki incidenti pokažejo, da se zakonski razkol ne more odvijati v izolaciji: zažira se v vsakdanje življenje, med gospodinjske opravke in odnose z okolico - ter seveda v zavest dekletc, ki vse skupaj spremljata s samo navidezno brezbrižnostjo.

Z izjemo zadnjega prizora je komorna drama v celoti ujeta med štiri stene skupnega stanovanja, stanovanja, ki je iz srečnega brloga spremenilo v jabolko spora. Lafossov stalni sodelavec, direktor fotografije Jean-François Hensgens, skoraj obsesivno sledi protagonistoma med njunim rutinskim plesom vsakdanjega izogibanja in konfrontacij. To počne brez vsiljevanja vrednostnih sodb, z menjavanjem zornega kota: glas dobi on, pa ona in nato hčerki, osrednji žrtvi napetega ravnovesja, pa tudi babica, ki nostalgično vzdihuje za časi, ko so pari pač "potrpeli" skupaj, in skupni prijatelji, ki se znajdejo v navzkrižnem ognju sovražnosti, pa naj si še tako prizadevajo ostati nestrankarski.

Lafosse, ki v vsak prizor vnese skoraj nevzdržno napetost, ponuja več različnih branj svojega "kliničnega poročila": Ko ljubezni ni več je lahko lekcija o razmerjih moči, o čustveni manipulaciji ali pa kar tečaj osnov kapitalizma. Zato je toliko bolj presenetljivo, da se v sklepnem dejanju odloči za nenaden, v vsem predhodnem dogajanju neutemeljen razplet. Boris in Marie sta sestopila s svojih okopov. Zakaj? Večkrat se sklicujeta na dobrobit otrok - a zdi se, da ju vodijo bolj sebični vzgibi, izogibanje dolgotrajni kalvariji. Lafosse nam do samega konca ne dovoli razkošja, da bi na odnose zrli skozi rožnata očala.

Ocena: -4; piše Ana Jurc

Ana Jurc