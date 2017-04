Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Glavni vlogi sta prevzela Octavia Spencer in Sam Worthington. Foto: Promocijsko gradivo Film, tako kot knjižna predloga, izkorišča velike metafizične teme za trivialno izpeljavo oziroma poišče na globoka vprašanja plitve odgovore. Foto: Promocijsko gradivo

Filmska recenzija: Koliba

Nekakšna metafizična pobarvanka za odrasle

8. april 2017 ob 16:06

Ljubljana - MMC RTV SLO

Družino Macka Phillipsa zadene tragedija – na skupnem taborjenju med reševanjem sina pri težavah ob veslanju izgine najmlajša hči, ki je medtem ostala na bregu.

Policija po nekaterih indicih domneva, da je bila ugrabljena in umorjena, vendar je nikoli ne najdejo. Dolgotrajen obup, ki preplavi Macka, ga odtuji družini in znancem, dokler ne prejme nenavadnega pisma, ki ga vabi v kolibo na lokacijo, podobno tisti, na kateri je izginila hčerka. Mack se na pot odpravi s pištolo, na cilju pa doživi presenetljivo razsvetljenje.

Film Koliba je posnet po knjižni uspešnici coelhovskega tipa, ki izkorišča velike metafizične teme za trivialno izpeljavo oziroma poišče na globoka vprašanja plitve odgovore. Struktura filma je klasično tridelna, po idiličnem uvodu sta na vrsti preobrat v vprašanje smisla trpljenja in človeške krutosti in potem protagonistov odhod v divjino, ki predstavlja iskanje, ponazori pa ga domišljijski konec tedna, preživet v družbi multikulturne svete trojice – tu se sooči s samim sabo in začne sprejemati novo resničnost.

Obsežni del filma sestavljajo neznosne poenostavitve, instantne vizualne in vsebinske floskule ter prepoznavna obča mesta, s hojo po vodi vred, to vse dela Kolibo za nekakšno metafizično pobarvanko za odrasle, ki ponuja psihoterapevtsko svetopisemsko samopomoč, potopljeno v kičasto newageevsko podobje.

Da igra hripavega in zagrenjenega protagonista, ki preživi avatarski vikend ob srečanju z utelešenimi koncepti, prav Sam Worthington, je sicer simpatičen pomežik, če na siceršnjo kinematografsko ponudbo pogledamo še bolj metafilmsko in od daleč, pa lahko ugotovimo, da dobivamo poleg božičnih filmov, ki so se na sporedu povsem udomačili, po novem tudi velikonočne celovečerce ...

Čeprav je film kot končni produkt pravzaprav nekaj povsem nesnovnega, iz artikuliranja metafizičnih tem zelo redko nastane res kakovostno umetniško delo. Če pustimo Tarkovskega ob strani, kot razred zase, lahko ugotovimo celo, da je stroga in asketska linija filmskih janzenistov, od Dreyerja prek Bressona in Melvilla do Schraderja in Reygadasa veliko uspešnejša od avtorjev, ki se religije lotevajo iz poljudnejše perspektive. Sicer pa za konkreten primer niti ni treba daleč v preteklost: kakšno brezno je lahko med kičasto duhovno plažo, kakršna je Koliba, in resno umetnino, je pred kratkim lepo prikazal Scorsese s svojim pasijonom, Tišino.

Gorazd Trušnovec, iz oddaje Gremo v kino na 3. programu Radia Slovenija (ARS)

