Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Menda je studio za glavno vlogo najprej snubil Joaquina Phoenixa, a niso našli skupnega jezika, in priložnost je dobil James McAvoy. Foto: IMDb Tako kot že pri Shyamalanovem prejšnjem filmu, Obisk, se je tudi tokrat kot producent ekipi pridružil Jason Blum, ki ima redno prste pri izdelkih "nove šole grozljivke" (Paranormalno, Očiščenje, Priklicano zlo, Zakleti ...). Foto: IMDb M. Night Shyamalan je tisti režiser, ki se (pre)pogosto navaja kot šolski primer zapravljenega potenciala: potem ko je na pragu tisočletja postregel z dvema zaporednima mojstrovinama, Šesti čut in Nezlomljiv, ki sta postavila normo, kako se v filmu vpelje šokanten preobrat v sklepnem dejanju, je v zadnjem desetletju snemal eno polomijo za drugo (Zadnji gospodar vetra (2010) in Čas po Zemlji (2013) sta za visokoproračunska studijska filma spektakularno spodletela). Foto: IMDb Morda najsrhljivejša Kevinova osebnost je devetletni Hedwig, ki je malce preprost, a se naveže na eno izmed svojih zapornic ... Foto: Karantanija Cinemas Anya Taylor-Joy je prvič opozorila nase v grozljivki The Witch (2015). Tudi v Razcepljenem dokaže, da ima občutek za žanrski film in da lahko tipičnemu liku "žrtve" vdihne večdimenzionalnost. Foto: Karantanija Cinemas

Filmska recenzija: Razcepljen

James McAvoy pokaže svoj resnični razpon

25. januar 2017 ob 17:45

Ljubljana - MMC RTV SLO

Razcepljen, ki se že opeva kot "dokončna vrnitev M. Nighta Shyamalana", je v resnici v marsičem tipično shyamalanovski film: koncizen in prefinjen v formi, a (preveč) dovzeten za trapaste ideje v vsebini. Tehtnico na koncu prevaga James McAvoy v vlogi bolnika s 23 osebnostmi, ki jih menja tako mojstrsko, da nam je žal, da ne moremo spoznati vseh.

M. Night Shyamalan je tisti režiser, ki se ga po navadi najraje popredalčka kot "mojstra končnega obrata". Indijsko-ameriški avtor konstruira pripovedi, ki se opirajo na počasno doziranje informacij, obenem pa ne služijo samo temu, da vse do končnega razkritja "zavajajo" gledalca. Drugače povedano: bi bil konec Šestega čuta res učinkovit, če ne bi bil tematska nadgradnja (ne pa samo subvertiranje) celotne predhodne zgodbe? Tudi Razcepljenemu boste delali krivico, če čakate zgolj na to, kar se razkrije v zadnjem prizoru filma in kar v resnici ni nič več kot režiserjev pomežik ljubiteljem njegovega opusa.

Shyamalanova značilna osredotočenost na zgodbo je očitna tudi v novem, več kot solidnem izdelku. Na prvi pogled je zaplet skoraj shematično preprost: Kevin (James McAvoy) v prvih desetih minutah Razcepljenega ugrabi tri mlada dekleta, prijateljici Claire (Haley Lu Richardson) in Marcio (Jessica Sula) ter avtsajderko Casey (Anya Taylor-Joy). Čeprav dekleta niso tipične kričeče avše iz grozljivk, Claire in Marcia na dogajanje nimata kakega silnega vpliva (je pa Richardsonova duhovita kot pretirano samozavestna gimnazijka, ki je prepričana, da si bo po polletnem tečaju karateja lahko zbrcala pot na prostost). Anya Taylor-Joy izstopa kot Casey, introvertirana samotarka, edina, ki premore dovolj potrpljenja in preračunljivosti, da bi jih morda lahko spravila iz zagate. Iz spominskih prebliskov razberemo travmatično epizodo iz njenega otroštva, zaradi katere se je obsodila na status izobčenke. Trpeče duše, nam dopoveduje Shyamalan, premorejo globino, ki je navadnim smrtnikom nedostopna.

Posebno omembo si zasluži direktor fotogafije Michael Giulakis (Zlo za petami), ki nas z zanimivo rabo perspektiv vodi po Kevinovi temnici; tudi po uri in pol temni hodniki njegovega domovanja ostajajo fascinantni, vizualna ponazoritev protagonistove zamotane psihe. Večino časa vidimo samo, kar nam Shyamalan pusti videti s perspektive katere izmed treh ujetnic, kar pomaga vzdrževati klavstrofobijo in napeto vzdušje.

Če nočete vedeti ničesar o nadaljnem zapletu filma, ne berite naprej.

Podrobnosti v povezavi s Kevinovo "disasociativno motnjo osebnosti" - možak ima kar 23 osebnosti, ki so popolnoma ločene druga od druge - izluščimo iz njegovih pogovorov s terapevtko, dr. Fletcher (Betty Buckley), ki naj bi nas prepričala, da je vse skupaj akademsko kredibilno. ("Je disasociativna motnja naš stik s tistim, kar imenujemo Neznano?" V scenariju res ne manjka visokoleteče retorike.) Kevinova motnja je posledica nesrečnega otroštva: ker ga je nasilna mama maltretirala zaradi nereda, se je naučil "skriti" za lik hladnega Dennisa, silaka z obsesivno-kompulzivno motnjo. "Bil si pač potreben," Dennisu na dušo popiha dr. Fletcherjeva. Obstajajo tudi prijaznejše osebnosti. Modni guru Barry, učeni Orwell, diabetičarka Jade in drugi se skupaj trudijo, da neprijetni Dennis (ki ima tudi pedofilska nagnjenja) in diktatorska Patricia ne bi dokončno prevzela oblasti nad Kevinom. "Negativca" bi namreč rada utrla pot 24. osebnosti, domnevno izmišljeni "zveri", ki se hrani z mesom nedolžnih deklet.

Ker vsaka drama potrebuje tretje dejanje, je jasno, da se bo Zver pojavila, in to v sekvenci, ki se očitno spogleduje s filmi o superjunakih. (Zdi se, da je bila taka "marvelovska" obdelava Shyamalanova zavestna odločitev, kar bo dobilo potrditev v sklepnem epilogu.) Poleg mišic so glavno orožje polgolega antagonista nietzschejansko ocvetličene izjave, kot je "samo prek bolečine bomo dosegli resnično veličino".

Znova velja poudariti, da so bile napovedi "končnega preobrata" pretirane. Shyamalan je spisal tako linearno zgodbo, da je mogoče že to samo po sebi neke vrste uzurpacija pričakovanj: namigi, ki jih dobimo v uvodu, dobijo v tretjem dejanju logično nadgradnjo. Eden izmed redkih avtorjevih filmov, katerega gledanje ni tekma s časom, komu bo uspelo razvozlati sklepno razkritje, preden ga razkrije režiser.

Pod črto pa je Razcepljen film, ki je trdno zasidran na plečih Jamesa McAvoya; brez njegovega izjemnega igralskega vložka vsi drugi elementi preprosto ne bi funkcionirali. Redko je videti igralca, ki je tako stoodstotno predan vlogi, pa obenem ni videti, kot da se v njej napreza. Kombinacija McAvoyeve karizme in sposobnosti za gladko prehajanje med vlogami premosti tudi segmente, v katerih je zgodba privlečena za lase in stripovsko karikirana. Že mogoče, da se bo Razcepljen uradno katalogiziral kot "Shyamalanova vrnitev v formo", a v resnici je film Jamesa McAvoya. Ob tem je sicer treba omeniti, kako problematična je interpretacija osebnostne motnje kot "naslednje stopničke v človeški evoluciji". Nič manj sporna ni teza, da je lahko samo globoko osebnostno poškodovan posameznik vreden nasprotnik motenemu zločincu. Film s konstantnim vračanjem k pridigarski retoriki in mitološkim aluzijam ne more skriti, da se jemlje popolnoma resno - zaradi česa ga mi ne moremo.

Vseeno pa je Razcepljen na trenutke silno zanimiva, konceptualna srhljivka, ki se z majhno igralsko zasedbo in zelo omejenim naborom lokacij približuje izčiščenosti odrske predstave. Vsekakor bolj sugestivno in osebno od bombastičnih studijskih projektov, ki so pustili madež na srednji etapi režiserjeve kariere. Morda lahko po predlanski grozljivki Obisk in zdaj še Razcepljenem počasi res začnemo govoriti o "vrnitvi" M. Nighta Shyamalana ... Vseeno odsvetujemo film Razcepljen 2, čeprav si režiser zanj očitno pušča priprta vrata.

Ocena: -4; piše Ana Jurc