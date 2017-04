Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Lovci uporabljajo bizarno anemično, "prečiščeno" besedišče za svoje početje. Žival v njihovem govorjenju postane "kos", kri je "pot" in krvaveti "potiti se", najboljše trofeje, ki jih upleniš (in ne ustreliš!), pa so "kapitalci". Foto: Kinodvor Evropejci v Seidlovem filmu so trdo prepričani, da je njihovo početje ne samo sprejemljivo, pač pa tudi upravičeno. če ne drugega, "pomagajo" državam v razvoju. "Lovec v dveh tednih zapravi več denarja, kot bi ga navaden turist v dveh mesecih." Foto: Kinodvor Zanimiv je podatek, da tako zagovorniki kot tudi nasprotniki lova po Seidlovih besedah v filmu najdejo potrditev svojega stališča. Foto: Kinodvor

Filmska recenzija: Safari

Lovski pozdrav!

10. april 2017 ob 14:18

Ljubljana - MMC RTV SLO

Zakaj bi kdo hotel ustreliti žirafo za hobi? Kakšna bi bila upravičena motivacija in kakšno zadoščenje? Če si na ta vprašanja ne znate odgovoriti, tudi Safari Ulricha Seidla ne bo postregel s kakim jasnim odgovorom. Verjetno pa vas bo, kot zna to samo veliki avstrijski cineast, zapredel v kokon pritajene groze.

Avstrijski mojster Ulrich Seidl je večini najbolj znan po svoji sijajni, a deprimirajoči trilogiji Paradiž (Ljubezen, Vera in Upanje), v kateri je s pomočjo krščanskih teoloških kreposti naslikal temno fresko evropske duše. A v resnici je Seidl večino kariere posvetil dokumentarnemu filmu; temu segmentu svojega opusa je zdaj dodal še Safari. Njegov pristop se med žanroma sicer ne razlikuje bistveno: klinični pogled entomologa v obeh primerih uperja v človeška bitja in bizarno specifiko njihovega vedenja. Njegovi ironični portreti razvite Evrope razgaljajo nagnito staro celino, ki na deklarativni ravni neguje blagostanje, a tik pod površjem skriva frustracije, egoizem in družbene neenakosti. Protagonisti njegovih filmov v človeku zbujajo pomilovanje, ki ponavadi pritiče žrtvam, čeprav so več kot očitno prav oni krvniki.

V Safariju se režiser vrača k eni od svojih priljubljenih tematik: odnosom med t.i. razvitimi državami in revnejšimi deli sveta. Ob ogledu Safarija več kot enkrat misli uidejo k Ljubezni (2012), kjer smo spremljali "dogodivščine" zaobljene nemške gospe na afriški ekspediciji seksturizma, ali pa k drami Uvoz - izvoz (2010), ki je tematizirala migracije med vzhodom in zahodom nove Evrope.

Premisa bi težko bila enostavnejša: Seidl za petami gručice Avstrijcev, ki so prišli na lov v neimenovano afriško državo. To je tiste vrste lov, pri katerih lokalni vodič turiste pripelje točno na mesto, s katerega lahko z varne razdalje in brez kakršnega koli tveganja pobijajo žirafe, zebre, impale in druge prebivalce savane. Takšne ali drugačne "poante" Seidl ne skuša podčrtati z naracijo, kaj šele z glasbeno podlago.

Glavna atributa avtorjevega pogleda tudi tukaj ostajata objektivnost in distanca - kar pa seveda ne pomeni, da se vzdrži kritike. Ta je najočitnejša v v tipično seidlovsko statičnih prizorih, ki s premišljeno kompozicijo lovce vzporejajo z nagačenimi trofejami na zidu in jih spreminjajo v eksponate, primerne za znanstveno analizo.

Sicer pa bi bilo popolnoma odveč ubesediti kritiko portretirancev, ki se uspejo z lastnimi banalnimi izjavami tako temeljito diskreditirati. S še tako bežnimi opazkami razkrivajo svoje pomanjkanje ekološke ozaveščenosti, nerazgledanost in globoko vsajen rasizem, ki ga skušajo opravičiti na grozljivo okoren način. ("Hočeš jim samo malo svetovati, ampak še niso zreli za urejeno državo.") Med nanizanimi bistrumnostmi boste zasledili primerjavo losovega zrezka s kravjim, pa uvid, da črnci tečejo hitro, a le, "če se jim ljubi", ter pojasnilo, da je lov predvsem "usluga" in odrešitev za stare in trpeče živali. (Seidlova montaža tako logiko hitro postavi na laž. Kadri obilnega lovca, ki zakinka na preži in se le z največjo težavo okorno kobaca po lestvi, implicirajo, da bi bil on sam veliko prej na vrsti za "etičen" odstrel.)

Nemalo je groteske v ubijanju živali, ki nima nobene zveze s prehranjevanjem ali preživetjem, v katerem ni niti adrenalina kake resne nevarnosti; užitek, ki ga protagonisti izkusijo pri "uplenjenju kosov" (kodificirano besedišče evfemizmov, ki ga uporabljajo lovci, je poglavje zase), na platnu ostaja na deklarativni ravni. V resnici so večino časa videti kot zdolgočaseni turisti, ki v obmorskem hotelu z menija prebirajo dnevno ponubo (Impala, 800 evrov. Gnu, 1200 evrov.)

Repetitivne sekvence dosežejo vrhunec v prizorih agonije umirajoče žirafe, naknadnega razčetverjenja njenega trupla in naposled s portreti domorodcev, talcev v tem groteskno preživelem modelu kolonializma, ki stoično žvečijo ostanke, ki jih beli lovec ni potreboval za okrasitev svoje stene (in krepljenje lastnega ega).

Safari je morda za odtenek manj klavstrofobičen film, kot smo jih od režiserja navajeni (predvsem po zaslugi prostrane pokrajine, ki jo lepo kadrira Seidlov stalni sodelavec, direktor fotografije Wolfgang Thale), je pa zato nihilistična vizija človeštva izražena bolj kot kadar koli prej.

Ogled filma v celoti bodo zmogli samo gledalci z močnimi želodci. Težko se je slepiti, da je Seidl posnel "samo" satiričen portret krvoželjnih ljubiteljskih lovcev, ne pa nastavil zrcala celi rasi krvnikov in uničevalcev. Je res treba od blizu spremljati agonijo umirajoče živali - eden najhujših prizorov, kar sem jih kdaj videla na filmu - da bi dojeli tisto staro resnico o tem, katera zver je v resnici najkrvoločnejša? Safari na globalno industrijo lova ne bo imel nobenega vpliva. A prav je, da ne odvrnemo pogleda.

Ocena: 4; piše Ana Jurc

