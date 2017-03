Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Na lanskem festivalu v Cannesu je Samo konec sveta razdelil kritike - a prepričal kolege. Film je na koncu prejel veliko nagrado žirije. Foto: Kinodvor Igralska zasedba Dolanovega šestega celovečerca je pravi kdo-je-kdo francoskega filma. V njem nastopijo Gaspard Ulliel, Marion Cotillard, Vincent Cassel in Lea Seydoux. Foto: Kinodvor Lea Seydoux je vrhunska igralka, a ji je težko "verjeti" v vlogi nesamozavestnega dekleta, ki se boji razpreti krila. Foto: Kinodvor Film je bil tudi kanadski kandidat za tujejezičnega oskarja. Uvrstil se je v ožji izbor devetih finalistov, ne pa tudi med končnih pet nominirancev. Foto: Kinodvor Dolan je na promocijski turneji svoj novi film opisoval kot svoj "najboljši, najbolj dovršen in zaključen". Francoski kritiki so se večinoma strinjali, veliko hladnješo recepcijo pa je doživel v anglosaksonskem svetu. Foto: Kinodvor

Filmska recenzija: Samo konec sveta

Vrnitev izgubljenega sina

8. marec 2017 ob 19:37

Ljubljana - MMC RTV SLO

L'enfer c'est les autres: pekel so ljudje okoli nas. In kdo nam je bližje kot lastna družina? Kanadski "čudežni deček" Xavier Dolan nam - morda s Sartrom v mislih - v svojem prepoznavnem registru melodrame ponuja reinterpretacijo parabole o izgubljenem sinu. Le da prispe do drugačnih zaključkov kot sveti spisi.

Samo konec sveta je od začetka do konca dolg, mučen družinski prepir, kakofonija kričanja, ihte in mulastih premolkov. In če predaha ne dobijo protagonisti, ga ne bodo niti gledalci: direktor fotografije André Turpin nas na platno priklene s klavstrofobično tesnimi kadri, bližnjimi posnetki, ki ne izpustijo niti najmanjših obraznih trzljajev. (Mimogrede, Turpin je snemal na 35-milimetrski film).

S Xavierjem Dolanom sta v majhno hišico na podeželju stlačila smetano francoske igralske elite; nastal je film, ki je bolj kot kateri koli Dolanov doslej odvisen od kompleksne mreže odnosov med štirimi, in ne le dvema protagonistoma. Strukturno je novi film podoben Dolanovi srhljivki Tom na kmetiji (2013): protagonist iz svojega urbanega okolja pripotuje na deželo, kjer ga pričaka grozeče vzdušje, iz katerega se bo le stežka izvil.

Škoda, da je bil naslov "Vse o moji materi" že zaseden: nosil bi ga lahko več kot en film Xavierja Dolana. Tudi materinski lik v Samo konec sveta je fascinanten in velikopotezen; Nathalie Baye, edina, ki je navedena zgolj kot arhetipska "la mère", se ne ustraši melodrame (in karikiranega ličenja, ki bi sodilo v starejše filme Pedra Almodovarja). Mama v resnici noče slišati tega, kar ji je sin prišel povedat, in tudi ne zdi se, da je bilo poslušanje kdaj njena vrlina. V enaki meri je sebična in nežna - do Luisa čuti globoko ljubezen, a je to neživljenjska, idealizirana ljubezen. Od trenutka, ko se je po dvanajstletni odsotnosti pojavil na domačen pragu, je vsaj mama morala razumeti, da ji razlog za Luisov obisk ne bo všeč: zato se je odločila, da mu ne bo pustila do besede.

Gledalcu Luis (Gaspard Ulliel) "novico" razkrije že v uvodnem monologu: umira za boleznijo, o kateri nam noče povedati ničesar določnega (obstajajo pa, seveda, namigi. Samo konec sveta je adaptacija drame, katere avtor, Jean-Luc Lagarce, je umrl za aidsom.) Njegova mama se resnice zaveda, tako kot živali začutijo, da se bliža potres, še preden to ugotovijo seizmologi: šesti čut. A kar ni izrečeno, se ne more utelesiti; taka drža je v resnici zelo podobna Luisovemu "varovanju" družine s tem, da se ji je celo desetletje izogibal v širokem loku.

Družinske tradicije idolatrije se drži tudi Luisova mlajša sestra, Susanne (Léa Seydoux), ki brata pozna le po člankih, ki jih je napisal, in ki jih je ponosno izobesila po svoji sobi. Lik svetovljanskega brata zanjo predstavlja možnost pobega iz ruralnega okolja, iz dušečega objema družine, priložnost, da sama poišče lastno mesto v svetu.

Na nasprotni breg se je trdno usidral Antoine (Vincent Cassel), najstarejši sin, ki skrb in ljubezen do mlajšega brata skriva za ciničnim humorjem in karikiranimi demonstracijami brezbrižnosti. Njegovo roganje in žalitve so obupano iskanje bližine, poslednji izhod človeka, ki ne bi prenesel še enega slovesa in zato sklene, da bo gosta sam brcnil čez prag. Iz Antoinovih neprestanih napadov se zrcali tudi zavist, zavist nezadovoljneža, ki si na tihem želi pobegniti iz svojega majhnega, linearnega življenja. Svoje pomanjkanje poguma kompenzira s trpinčenjem žene, pohlevne Catherine (Marion Cotillard). Prav Catherine je tista, ki najhitreje najde stik z Luisom, saj v njegovem trpljenju najbrž vidi vzporednico svojemu životarjenju v senci despota.

Iz povedanega je jasno, da Dolan v fokus svoje zgodbe ni postavil protagonistove bolezni, pač pa nezmožnost komunikacije, ki preprečuje, da bi se junaki soočili z neizbežnim. Perverzije utirjenih družinskih odnosov in njihovega kodificiranega jezika skuša Kanadčan stopnjevati do skrajne meje, do neprodušnosti, ki ukinja vsakršno argumentacijo in logiko. Protagonist se znajde v groteskno iznakaženem modelu ljubeče družine, ki jo je s svojo držo večvrednosti in pridihom arogance sam pomagal izmaličiti. Z nedvoumno podrejenega položaja tistih, ki niso še nikoli pomolili nosu iz domače vasi, preostali trije člani družine na Luisov obisk ne morejo reagirati drugače kot defenzivno. Bratovo vlogo nevpletenega opazovalca, tujca, ki brez besed presoja svojo okolico, Antoine (morda upravičeno) interpretira kot provokacijo, kot izraz ravnodušnosti in neupoštevanja tradicionalne patrirahalne družine.

Xavier Dolan se v Samo konec sveta poigrava s svojimi obsesijami in jih stopnjuje do točke histerije. Ne more si kaj, da si ne bi privoščil stiliziranih prizorov, ki so bolj kot kaj drugega namen sami sebi (na primer zasanjan spomin na srečanja s prvim fantom). V šestem celovečercu ostaja zvest večini svojih prijemov, tudi temu, da si zna sposoditi skrajno "nekul", zlajnan evropop / glasbeni kič in ga reciklirati v idealno glasbeno podlago (iz naftalina med drugim privleče Mobyja in Blink-182). Izpiljen soundrack je tako v očitnem kontrastu z ritmom pripovedi, ki se upira klasičnemu dramatičnemu trikotniku: vsakič, ko se zdi, da se približujemo vrhuncu, ga kateri od družinskih članov prepreči z meandrastim monologom.

Odsotnost katarze pomeni tudi, da bo film, ki je lani v Cannesu sicer osvojil veliko nagrado žirije, všeč veliko manj ljudem kot predlanska Mamica. In v resnici je manj dodelam: prikaže nam nič manj kot "konec sveta", sesutje družinske celice - ob tem pa pozabi poiskati kako globljo čustveno resnico svojih likov onkraj njihovih obsesij in nevroz. Definira jih le še njihova nezmožnost komunikacije, kar ni veljalo za veliko bolj detajlirane like Dolanovih prejšnjih filmov.

Ocena: +3; piše Ana Jurc

Ana Jurc