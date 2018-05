Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Film Nečista kri je prvenec švedske režiserke Amande Kernell, ki je po očetu pripadnica ljudstva Sami. Dogajanje v filmu sega v 30. leta prejšnjega stoletja, torej v prednacistično obdobje porasta rasnih teorij po Evropi. Foto: LIFFe V Hiši Evropske unije v Ljubljani bo 10. maja ob 18. uri slavnostno odprtje Filmskega tedna Evrope 2018, kjer bo med drugim na ogled film Belgijski kralj. Foto: IMDb Sorodne novice Evropski poslanci z luxom nagradili Nečisto kri Dodaj v

Filmski teden Evrope prinaša brezplačne projekcije po državi

Od 9. do 27. maja v 14 krajih po Sloveniji

9. maj 2018 ob 10:36

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Z namenom približati raznolikost in bogastvo evropskega filma širši javnosti bo Filmski teden Evrope v 14 krajih po Sloveniji ponudil brezplačne projekcije sodobnih evropskih filmov.

Filmski teden Evrope bo od danes do 27. maja na 39 projekcijah prikazal filme, ki so prejemniki EU-jevih sredstev za spodbujanje evropske filmske in avdiovizualne industrije.

Z nagrado lux ovenčan filmski prvenec

Med filmi je tudi švedsko-norveško-danska koprodukcija Nečista kri, dobitnik nagrade lux. S to filmsko nagrado Evropski parlament spodbuja kulturno raznolikost in povezovanje med evropskimi državami. Film v režiji Švedinje Amande Kernell prinaša zgodbo o mladi predstavnici ljudstva Samijev oziroma Laponcev, ki zaradi sanj o drugačnem življenju zapusti svojo skupnost, na poti do cilja pa se mora soočiti z rasizmom.



Skupno projekcije 22 filmov

Filmski teden Evrope že tradicionalno poteka v maju, ko tudi sicer praznujemo rojstni dan EU-ja. Prav na dan Evrope, 9. maja, bodo projekcije v Ajdovščini, Celju, Lendavi, Novi Gorici, na Ptuju in v Sežani. Sicer pa bodo letos skupno 22 filmov prikazali v Ajdovščini, Celju, Izoli, Kranju, Lendavi, Ljubljani, Mariboru, Novem mestu, Novi Gorici, Ptuju, Ravnah na Koroškem, Sežani, Slovenski Bistrici in Tolminu.

Natančen razpored projekcij si lahko pogledate tukaj.



10. maja ob 18. uri pa bo v Hiši Evropske unije v Ljubljani slavnostno odprtje Filmskega tedna Evrope 2018. Udeležence bosta pred projekcijo filma Belgijski kralj pozdravila vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji Zoran Stančič in v. d. vodje pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji Manja Toplak, so sporočili iz omenjenega predstavništva.

Filmski teden Evrope že vrsto let organizirajo regionalne informacijske točke Europe Direct v Sloveniji in Regijska razvojna agencija Severne Primorske v sodelovanju z lokalnimi kinematografi ter s Centrom Ustvarjalna Evropa, Predstavništvom Evropske komisije v Sloveniji in Pisarno Evropskega parlamenta v Sloveniji.

P. G.