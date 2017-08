Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Kitajski aktivist Aj Vejvej je gradivo za dokumentarni film Human Flow nabiral v številnih begunskih žariščih na različnih koncih sveta. Ustavil se je v 23 državah, da bi posnel to, kar sam imenuje "osebno potovanje ... poskus, da bi razumel človeštvo v sedanjih okoliščinah". Foto: AP Svetovno premiero bo dokumentarec Human Flow doživel na Beneškem filmskem festivalu, ki bo potekal od 30. avgusta do 9. septembra. Film se je uvrstil v tekmovalni program. Foto: Posnetek iz filma Aj Vejvej zadnji dve leti obiskuje aktualna begunska žarišča, ki jih, največkrat brez komentarja, osvetljuje na svojem profilu na Instagramu. Foto: Reuters Aj Vejvej pod instalacijo Zakon popotovanja, 70 metrov dolg čoln, natrpan s 258 figurami, ki bo do 7. januarja na ogled v Pragi. Foto: EPA Sorodne novice Aj Vejvej trka na vest zalivskih držav Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Filmski vzklik Aja Vejveja: To ni begunska kriza, ampak kriza človeštva

Premierno na beneškem filmskem festivalu

5. avgust 2017 ob 18:36

Benetke - MMC RTV SLO

Nekaj dni potem, ko bo dopolnil 60 let, bo znani kitajski umetnik in aktivist Aj Vejvej premierno predstavil dokumentarec, v katerem bo s svetom delil pretresljive zgodbe, s katerimi se je srečal med svojimi številnimi obiski begunskih taborišč. Za distribucijske pravice za film se je že zagrebel Amazon, ki ga namerava to jesen poslati v ameriške kinematografe.

Kitajski umetnik, ki je nekoč v svojem delu kritiziral predvsem kitajsko vlado, zadnja leta pa vse svoje sile usmerja v opozarjanje na nujnost humanega pristopanja k vprašanju begunske krize, se je s svojim dokumentarcem Human Flow uvrstil v tekmovalni program Beneškega filmskega festivala. Amazonova pridobitev pravic za distribuiranje filma pa bi, kot piše portal Art Newspaper, lahko pomenila, da bo ta relativno kmalu dostopen tudi na spletu.

Z dokumentarcem želi opozoriti na vse tisto, kar v zadnjih letih "vzklika" s svojimi monumentalnimi instalacijami napihljivih čolnov in rešilnih jopičev iz otoka Lezbos - da se svet v tem trenutku ne sooča z begunsko krizo, ampak krizo človeštva. "Ob soočenju z begunci smo izgubili svoje najbolj temeljne vrednote," je dejal marca ob predstavitvi svoje instalacije 70 metrov dolgega napihljivega čolna v Pragi.

Aj od leta 2015 obiskuje aktualna begunska žarišča na različnih koncih sveta. Potoval je ob mejo med ZDA in Mehiko, med Turčijo in Sirijo, lani pa postavil spomenik prebežnikom na grškem otoku Lezbos. Prav od tam je največ posnetkov iz dokumentarnega filma, v katerega je vključil intervjuje in posnetke iz več kot 40 begunskih taborišč iz 23 držav. Umetnik, eden najbolj znanih kitajskih disidentov, ki mu kitajske oblasti leta niso dovolile zapustiti države, v filmu sledi napornim in pogosto nevarnim potovanje prebežnikov, ki so se zaradi revščine, vojne ali posledic klimatskih sprememb podali na iskanje boljšega doma.

Da bi razumel človeštvo v sedanjih okoliščinah

"Human Flow je osebno potovanje, poskus,da bi razumel človeštvo v sedanjih okoliščinah," je ob predstavitvi dokumentarca februarja dejal Aj. "Film sem posnel z globoko vero v pomen človekovih pravic. V današnjem času negotovosti potrebujemo toliko več strpnosti, sočutja in zaupanja drug v drugega, kajti vsi smo eno. V nasprotnem primeru bo človeštvo soočeno s še večjo krizo."

Aj svoje instalacije pogosto postavlja v dialog z razstaviščem, ki zato nikoli ni naključno izbrano. Projekt Zakon potovanja, velikanski črn čoln, je letos umestil v enega od razstavišč Narodne Galerije v Pragi, stavbo, ki je bila med letoma 1939 in 1941 zbirna točka Judov, preden so jih deportirali v taborišče Terezin. Že postavitev Pragi je zgovorna, saj je s tem neposredno nagovarjal Češko kot eno izmed ostrih nasprotnic obveznim kvotam za premestitev beguncev. In ko je okna piana nobile palače Strozzi v Firencah prekril z rdečimi gumijastimi čolni, je podobno trkal na vest Italije, mnogim beguncem prve postaje na poti proti boljšemu življenju, kjer se, podobno kot povsod po Evropi, trejo mnenja o reševanju problematike.

"To je tragedija in hkrati zločin"

Nekaj prahu bi znal zato dvigniti tudi s premiero v Benetkah, čeprav bo predstavitev na mednarodnem festivalu vseeno tudi poziv celotni Evropi, da se preneha sprenevedati. "Če ne bomo sprejeli ljudi, ki so žrtve vojne in obupano iščejo mir, kriza ne bodo udarila prizadetih, ampak tiste, ki se pretvarjajo, da težav ni. To je tragedija in hkrati zločin," je prepričan umetnik.

M. K.