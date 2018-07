Finalisti za filmsko nagrado lux o nacionalizmu, posvojitvah in nevihti na Atlantiku

Dobitnik nagrade bo znan 14. novembra

25. julij 2018 ob 10:39

Rim - MMC RTV SLO, STA

Letošnji finalisti za filmsko nagrado lux Evropskega parlamenta so Styx avstrijskega režiserja Wolfganga Fischerja, The Other Side of Everything srbske režiserke Mile Turajlić in Woman at War islandskega režiserja Benedikta Erlingssona.

Finaliste je torek v Rimu razkril predsednik parlamenta Antonio Tajani.

Druga stran vsega

V dokumentarcu Druga stran vsega (Druga strana svega) srbska režiserka Mila Turajlić skozi na pol razdeljeno stanovanje svoje mame v središču Beograda portretira Srbijo po drugi svetovni vojni. Glavna oseba filma je njena mama, sedemdesetletna Srbijanka Turajlić, opozicijska aktivistka, univerzitetna profesorica in upornica proti srbskemu nacionalizmu. Film je koprodukcija Srbije, Francije in Katarja.

Ženska v vojni

Woman at War (Kona fer i strio) je islandsko-francosko-ukrajinska koprodukcija. Pripoveduje o učiteljici glasbe, ki v prostem času živi kot okoljska aktivistka. Ravno ko se pripravlja na svojo najbolj drzno operacijo, izve, da je bila odobrena njena prošnja za posvojitev ukrajinske deklice.

Sama na Atlantiku

Nemško-avstrijska koprodukcija Styx pripoveduje zgodbo ženske, ki se odloči sama prepluti Atlantik. Po hudi nevihti se njena jadrnica znajde v bližini potapljajoče se ladje, ljudje na njej nujno potrebujejo pomoč. Obalna straža ji sporoči, da bo zadevo prevzela. Bo ženska odjadrala naprej ali kljub navodilom obalne straže sama začela reševanje, so vsebino filma v sporočilu za javnost povzeli v Evropskem parlamentu.

Filme si bo mogoče jeseni ogledati v 50 mestih po Evropi, podnaslovljeni bodo v vseh uradnih jezikih EU-ja. Dobitnik nagrade bo znan 14. novembra v Strasbourgu, ob robu plenarnega zasedanja Evropskega parlamenta. Zmagovalni film bodo izbrali poslanci z glasovanjem.

Lani je filmsko nagrado lux prejela švedsko-norveško-danska koprodukcija Nečista kri švedske režiserke Amande Kernel.

N. Š.