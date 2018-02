Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.6 od 5 glasov Ocenite to novico! Kritike niso preprečile dozdajšnjega uspeha Treh plakatov pred mestom - film je zmagal na zlatih globusih, na baftah in nagradah igralskega ceha; Sam Rockwell in Frances McDormand sta vsak osvojila že cel kup igralskih priznanj. Foto: IMDb Dediči s Pulitzerjevo nagrado ovenčanega ameriškega dramatika Paula Zindela so ustvarjalce romantične drame Oblika vode obtožili, da so si - brez dovoljenja in brez navajanja vira - zgodbo izposodili iz Zindelovega opusa. Oblika vode, ki je nominirana za 13 oskarjev (tudi za najboljši film, režijo in izvirni scenarij), naj bi "očitno temeljila" na drami iz leta 1969. Dramatikov sin David Zindel je za časopis The Guardian povedal, da je trdno prepričan, da je bila navdih za Obliko vode drama Let Me Hear You Whisper (Naj slišim tvoj šepet), zgodba o čistilki v raziskovalnem laboratoriju, ki se zaljubi v delfina v ujetništvu in ga skuša rešiti. Foto: IMDb Ridley Scott je razumel, da bi njegov film, v katerem je Gettyja igral Kevin Spacey, v trenutnem političnem ozračju neizdan obležal v arhivu studia - ali pa izšel in doživel finančni polom. Ubral je torej edino pot, ki mu je preostala. Režiser z manjšo kilometrino in disciplino najbrž ne bi zmogel 22 prizorov v osmih dneh še enkrat posneti z drugim igralcem. Christopherja Plummerja je Akademija za trud nagradila z oskarjevsko nominacijo. Foto: IMDb Film Zamolčani dokumenti nadaljuje tradicijo Spielbergovega pogosto kritičnega preizpraševanja ameriških vrednot (Most vohunov, Lincoln, Amistad ...). Foto: Kolosej Sorodne novice Filmska recenzija: Ves denar sveta Filmska recenzija: Zamolčani dokumenti Liffe: Trije plakati pred mestom Liffe: Oblika vode Dodaj v

Finiš oskarjevske tekme: koga še lahko spodnese škandal?

Nas v nedeljo čaka kako veliko presenečenje?

28. februar 2018 ob 14:56

Los Angeles - MMC RTV SLO, Reuters

Trije plakati pred mestom (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri) je na prvi pogled zgodba o žalujoči in besni materi, ki po brutalnem umoru hčerke išče pravico. A številne kritike je zmotila upodobitev rasističnega policista, ki je po njihovem mnenju upodobljen v preveč pozitivni luči.

Naštevamo lahko še naprej: Pokliči me po svojem imenu (Call Me By Your Name) je nežna, presunljiva romanca na temo istospolne ljubezni - zakaj se je torej režiser odločil, da glavni vlogi razdeli med heteroseksualna igralca? In tako naprej ...

Če je bila v zadnjih letih na udaru predvsem Akademija, ki vse prerada spregleda dosežke žensk in temnopoltih ustvarjalcev, pa so redno tarča tudi posamezni filmi, ki se potegujejo za najvišje priznanje, oskarja za najboljši film. Letošnje "negativne kampanje" so silno raznolike, od obtožb plagiatorstva do spolnega nadlegovanja in protestov istospolne skupnosti.

"Vsak izmed glavnih favoritov ima eno šibko točko, zaradi katere ga napadajo," ugotavlja Dave Karger, posebni dopisnik za filmsko bazo IMDb. V približno tri mesece dolgi sezoni hollywoodskih nagrad, ki se bo s podelitvijo oskarjev sklenila v nedeljo, se je predvsem na družbenih omrežjih pojavilo malo morje različnih obtožb.

Fantazijska romanca Oblika vode, ki gre v nedeljski boj z največ, kar 13 nominacijami, je od prejšnjega tedna predmet tožbe - zgodbo o nemi čistilki, ki se v skrivnem vladnem laboratoriju zaljubi v morsko pošast, naj bi scenarista Guillermo del Toro in Vanessa Taylor brez dovoljenja ukradla iz drame pokojnega ameriškega dramatika Paula Zindela. Studio Fox v imenu svojih piscev sporoča, da so obtožbe "popolnoma brez teže", a podobnosti med besediloma so na prvi pogled res prevelike, da bi bile naključne.



Zamolčanim dokumentom, Spielbergovi dostojanstveni drami o plemenitosti novinarskega poslanstva, številni očitajo, da pripisuje prevelik pomen redakciji časopisa Washington Post, češ da je bil The New York Times tisti, ki ima nesporno največ zaslug za to, da so zaupni "pentagonski dokumenti" o vietnamski vojni prišli v javnost.

Preveč nonšalantno o rasizmu?

A vrnimo se na začetek: najostrejše kritike letijo na račun drame Trije plakati pred mestom, ki je ob Obliki vode najverjetnejši favorit za glavno nagrado. Nekatere recenzente je zmotila črna komedija, ki jo scenarij najde v liku ozkogledega, rasističnega policista v malem mestu (igra ga Sam Rockwell). Tak zafrkantski odnos naj bi bil žalitev do globoko vsajenih, zelo resničnih predsodkov na ameriškem Jugu, film pa "popolnoma zgreši ton".

Na take opazke se je režiser in scenarist Martin McDonagh tudi odzval: "Niti slučajno ne mislim, da Rockwellov lik na koncu dobi kak odpustek. Na začetku zgodbe je rasističen kreten in na koncu je bolj ali manj enak - s to razliko, da je uvidel, da se mora spremeniti," je pojasnil v intervjuju za Entertainment Weekly. "Namenoma sem skušal posneti težek, nepopredalčkan film, ker je naš svet težek in nepopredalčkan." No, tudi kritike niso preprečile dozdajšnjega uspeha Treh plakatov - film je zmagal na zlatih globusih, na baftah in nagradah igralskega ceha; Sam Rockwell in Frances McDormand sta vsak osvojila že cel kup igralskih priznanj.

Najbrž ni preveč za lase privlečeno domnevati, da je kampanja #MeToo pripomogla k nominaciji za Christopherja Plummerja; za oskarja za stransko vlogo je bil nominiran po tem, ko je novembra lani v zadnjem hipu zamenjal odpuščenega Kevina Spaceyja v biografski drami Ves denar sveta.

Luca Guadagnino je glavni vlogi v drami Pokliči me po svojem imenu heteroseksualnima igralcema (Armieju Hammerju in Timotheeju Chalametu) odredil zato, ker je ocenil, da "bosta lahko ogromno prinesla vlogi".

Akademija je glasovnice svojim članom razposlala 20. februarja, Karger pa optimistično napoveduje, da ocenjevalci takim in drugačnim škandalom posvečajo precej manj pozornosti kot mediji. "Mislim, da se večina glasujočih osredotoča na filme in vloge, ne pa na hrup okrog njih."

A. J.