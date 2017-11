Firenška bazilika po smrti turista ponovno odprla svoja vrata

Španskega turista ubil zaključni del stebra

6. november 2017 ob 13:45

Firence - MMC RTV SLO

Potem ko je pred dobrima dvema tednoma v Firencah umrl španski turist, na katerega je padel kapitel z enega od stebrov v baziliki Svetega križa, je ta znamenita zgradba iz 14. stoletja ponovno odprta za javnost.

Po poročanju časnika La Nazione se je na nedeljsko popoldne pred baziliko Svetega križa (Basilica di Santa Croce) v središču Firenc že vila vrsta turistov, zvečer pa se je bilo mogoče prvikrat po nesreči v preteklem mesecu udeležiti maše v baziliki, ki je ena izmed največjih frančiškanskih cerkva na svetu.

Odlomljen 30-centimetrski kos kapitela

Spomnimo, 19. oktobra je bil za 52-letnega moškega iz Barcelone usoden del zaključka stebra, ki je padel nanj, medtem ko si je ogledoval notranjost cerkve.

Po poročanju italijanskih medijev je bil del kapitela, velik okoli 30 centimetrov, ki je moškemu z višine padel na glavo. Baziliko in njeno okolico so po incidentu zaprli za javnost, italijanske oblasti pa so uvedle preiskavo. Tožilstvo domneva, da je vzrok incidenta malomarnost, poročajo tuje tiskovne agencije.

Nesreča kljub rednim obnovitvenim posegom

Verski vodje in umetniški strokovnjaki so takrat izrazili presenečenje nad incidentom, saj cerkveno zgradbo redno pregledujejo in obnavljajo. Baziliko Svetega križa so jo začeli graditi leta 1294 in dokončali leta 1385, v njej pa so pokopani nekateri najbolj znani prebivalci Firenc, med katerimi najdemo Michelangela, Galilea in Machiavellija.

Obisk Firenc nevarna pustolovščina?

Že lani se je zgodila nesreča v Firencah na mestu, kjer je mogoče srečati večje množice kulture željnih turistov. Na bregu reke Arno v bližini znamenitega mostu Ponte vecchio se je namreč udrl 200 metrov dolg in sedem metrov širok odsek ceste, kjer so bili parkirani avtomobili. K sreči ob tem ni bil - z izjemo avtomobilov - nihče poškodovan, udrlo pa se je zaradi počene vodovodne cevi.

P. G., foto: EPA/Reuters