Forest Swords prinaša v Kino Šiška plemenske rituale, prevedene v sodobni jezik

Domača predskupina (oziroma dvojec) Darla Smoking

4. oktober 2017 ob 17:36

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Vselej so me privlačili zvoki, ki bi jim lahko dejali starodavni - oziroma nasploh me privlači starodavna estetika," pravi britanski elektronski glasbenik Forest Swords, ki bo drevi nastopil v Kinu Šiška.

Nemara gre na prvi pogled za nezdružljivo kombinacijo starodavnega izročila in pridobitev sodobne elektronike, vendar je prav medigra teh elementov tista, ki zaznamuje ustvarjanje Matthewa Barnesa, v glasbenem svetu znanega pod imenom Forest Swords.

Ko tvoje delo označijo za "najboljšo novo glasbo"

Po nekaj kratkometražnih ploščah je pozornost mednarodne javnosti pritegnil s svojim prvim, skrivnostno temačnim albumom Engravings, ki je izšel leta 2013. Umanjkala ni niti kritiška hvala in vrhnja mesta številnih lestvic najboljših plošč tistega leta, ameriški spletni glasbeni portal Pitchfork pa je Engravings umestil v kategorijo "najboljša nova glasba".

Letošnje pomladi je luč sveta ugledal njegov drugi album, ki ga je naslovil Compassion, izdala pa ga je Ninja Tunes, čislana založba s sedežem v Londonu in s skoraj tridesetletno tradicijo. Forest Swords je tudi s svežo izdajo dokazal, da je upravičeno eden izmed najbolj cenjenih otoških producentov nove generacije. Na novi izdaji glasbenik "še drzneje raziskuje sečišča med ekstazo in melanholijo, starim in novim ter digitalnim in akustičnim v misterioznih teritorijih med ambientom, starodavnim folkom ter techno-dubom," so v napovedi njegovega nastopa zapisali v Kinu Šiška.

Opojne zvočne sfere iz domačih logov

Pred Britancem bo oder zavzel domači dvojec Darla Smoking, ki ga tvorita uveljavljeni tolkalec Jaka Berger (kot samostojni izvajalec znan pod imenom BRGS, sicer pa med drugim dejaven tudi v zasedbah Borghesia, Ludovik Material in The B. Bees) in elektronski producent Nac.

Darla Smoking "s kombinacijo žive bobnarske ritmike in elektronskih semplov predstavlja stičišče sodobnosti in tradicije, s svojim letošnjim prvencem Big Bug pa je obredel že spoštljivo število regionalnih odrov, med drugim tudi znameniti srbski festival Exit," pa so o tem novem in nadebudnem dvojcu zapisali organizatorji. Njun album Big Bug je izšel prav tako spomladi, in sicer pri domači založbi Kapa Records.

Drevišnji koncert v Komuni Kina Šiška se prične ob 20. uri.

P. G.