Tudi v neposredni bližini slovitih piramid v Gizi se še vedno skrivajo neodkopani in neodkriti zakladi. Foto: EPA Arheologi sklepajo, da je imela Hetpet v zahodni nekropoli Gize še eno grobnico, in izkopavanja, da bi jo našli, so se že začela. Foto: Reuters

Foto: Arheologi odkopali novo grobnico v Gizi

Hetpet je bila visoka svečenica

4. februar 2018 ob 13:12

Kairo - MMC RTV SLO

Egiptovski arheologi so za javnost razkrili nedavno odkopano grobnico starodavne duhovnice; po prvih ocenah je arheološko najdišče staro vsaj 4400 let.

Hetpet, kot je bilo ime lastnici poslednjega bivališča, je bila svečenica boginje plodnosti Hator, ki je po navadi upodabljana kot krava ali ženska s kravjimi rogovi oz. hieroglifom na glavi. Hator je bila boginja ljubezni, lepote, veselja in materinstva; ženskam je pomagala pri porodu.

Grobnica, ki so jo odkopali v neposredni bližini Kaira, je okrašena z lepo ohranjenimi poslikavami; na njih v večini primerov vidimo pokojnico v različnih življenjskih situacijah.

Hetpet je v resnici za poznavalce Starega Egipta znano ime, a njene mumije za zdaj še niso locirali. Na istem območju so že leta 1909 našli delce artefaktov, ki so ji nekoč pripadali, danes so shranjeni v muzeju v Berlinu.

Najdišče, ki razkriva zaklade že od 19. stoletja

Na novo arheološko najdišče so strokovnjaki naleteli med oktobrskimi izkopavanji v bližini velike piramide v Gizi. Na tem zemljišču, zahodnem delu pokopališča v Gizi, so bili pokopani visoki svečeniki pete dinastije. Prve med njimi so arheologi začeli odkopavati že v 19. stoletju.

"Vemo, da je bila visoka uradnica in da je bila tesno povezana s kraljevo palačo," je o Hetpet povedal minister za antikvitete Khaled al Anani.

Grobnica je prepoznavna po arhitekturnih in dekorativnih elementih pete dinastije; vhod obiskovalca pripelje do svetišča v obliki črke L. Stenske poslikave v notranjosti so lepo ohranjene, v poročilu ugotavlja ministrstvo, prikazujejo pa Hetpet pred različnimi prizori lova in ribolova in pri tem, ko prejema darove od svojih otrok.

Redek prizor plešoče opice

Svoje mesto so dobili tudi prizori plesa in upodobitve udomačenih opic. Na eni od poslikav opica pleše ob spremljavi orkestra. "Taki prizori so redki ... Doslej smo jih našli le v grobnici Ka-Iber iz Starega kraljestva; tam je bila upodobljena opica, ki pleše pred kitaristom, ne pa pred celim orkestrom," je pojasnil arheolog Mostafa Waziri. V času faraonov so bile opice priljubljeni domači ljubljenčki.

Minister Anani pravi, da se nadeja še kakšnih drugih novih najdb na lokaciji, ki je približno 20 kilometrov južno od Kaira. "Na tem prostoru bomo kopali še naprej in mislim, da bomo v kratkem naleteli še na kaj novega. Kar v Egiptu vidimo nad zemeljsko površino, ni niti 40 odstotkov tega, kar se še skriva pod tlemi."

Leta 2022 bodo odprli sijajen nov muzej

Območje, o katerem govori minister, je v neposredni bližini kraja, kjer gradijo nov muzej, v katerem bo stalno domovanje našlo nekaj najdragocenejših artefaktov Starega Egipta, tudi predmeti mladega vladarja Tutankamona. Prva faza gradnje Velikega egipčanskega muzeja bo končana še letos, slavnostno odprtje pa je napovedano za leto 2022. Že januarja letos so v atrij nedokončanega muzeja postavili ogromen kip Ramzesa II., enega najslavnejših faraonov v zgodovini.

A. J.