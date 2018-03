Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Obiskovalka sejma Art Basel Hong Kong "doživlja" umetniško delo One Minute Sculptures avstrijskega umetnika Erwina Wurma. Foto: AP Zvezdniški gost sejma Jeff Koons pozira ob eni od svojih reinterpretacij klasičnih del, ki jih je reinterpretiral z modrimi kroglami. Foto: AP Dodaj v

Foto: Art Basel v Hongkongu se začne z rekordno prodajo (in Jeffom Koonsom)

Na šestem sejmu sodeluje 32 držav z vsega sveta

29. marec 2018 ob 20:40

Hongkong - MMC RTV SLO

Že v nekaj urah po uradnem odprtju šestega sejma Art Basel Hong Kong je nekdo odštel 35 milijonov dolarjev za delo Willema de Kooninga iz leta 1975. Hongkong je zapadel v vročico trgovine z umetnostjo.

Sejem Art Basel Hong Kong, ki je del tradicionalnega niza prodajnih dogodkov (drugi dve postojanki sta v Miamiju in seveda v Baslu), je za najširšo javnost odprt od torka do sobote. (Zasebna vodenja za premožne zbiratelje so se začela že kak dan pred tem).

Letošnji sejem je kar takoj napadel rekord z zgodovinsko prodajo De Kooningovega dela Brez naslova XII (1975); soustanovitelj Microsofta Paul Allen je sliko za 35 milijonov dolarjev prodal zasebnemu zbiratelju. Več vredne prodaje na Art Baslu Hong Kong še nikoli niso zabeležili.

Sicer pa so množice na letošnje odprtje drle predvsem zaradi zvezdniškega gosta, Američana Jeffa Koonsa. Popartist je v živo predstavil svoje delo Gazing Ball (Rembrandt Self-Portrait Wearing a Hat) iz leta 2015, ki je v bistvu kar najbolj zvesta kopija Rembrandtovega avtoportreta, ki mu je umetnik dodal motečo modro kroglo.

Kaj naredi sejem za lokalno skupnost?

Art Basel Hong Kong, kjer se letos predstavlja 248 galerij iz 32 držav, vključno z relevantnimi ustanovami iz New Yorka in Londona, je v zadnjih letih postal vrvišče azijskega trga z umetninami. Redno je sicer tudi tarča kritik, ki mu očitajo, da ne razstavlja dovolj resnično slavnih del in ne naredi ničesar za lokalno umetniško skupnost. No, vsaj glede zvezdniškega obiska skušajo letos statistiko popraviti: poleg Koonsa so v Hongkong prišli še Cindy Sherman, Jaume Plensa in Korakrit Arunanondchai.

Hongkong se od baselske in miamijske različice sejma loči po tem, da predstavlja širšo paleto galerij s širšega geografskega območja (tudi denimo iz Brazilije, Filipinov in Indonezije).

Z odmevno prireditvijo se skuša okoristiti celo mesto: ta teden vsaka galerija in umetniški center v Hongkongu prireja svoje "satelitske" dogodke; priključile so se celo prestižne znamke (Louis Vuitton, Swarovski), petični hoteli in drage restavracije.

A. J.