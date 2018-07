Foto: Avstralci so se slekli za Spencerja Tunicka

Serija štirih "instalacij" v Melbournu

9. julij 2018 ob 10:39

Melbourne - MMC RTV SLO

Okrog petsto prostovoljcev se je spopadlo z zimskim mrazom in odvrglo oblačila na parkirišču v Melbournu - in tako so postali del najnovejšega fotografskega projekta ameriškega umetnika Spencerja Tunicka.

Tunickovo gostovanje v Avstraliji je bilo v zadnjih tednih medijske pozornosti deležno predvsem zato, ker je veleblagovnica verige Woolworth's Američanu prepovedala fotografiranje na svoji strehi, ki jo je izbral kot primerno lokacijo. Zaradi glasnega odziva javnosti (in peticije) so svojo odločitev nato spremenili, češ da Tunicku seveda dovolijo fotografiranje, če ga prestavi na ponedeljek, ko bo " manj v napoto" njihovim kupcem (sprva je nameraval delati ob koncu tedna).

Tunick je bil vesel, da je bila korporacija pripravljena sodelovati, pa čeprav ne čisto samoiniciativno. "Zelo redko se zgodi, da korporacija sodeluje pri nečem, kar ima opravka z golim telesom ... skoraj nemogoče je," je izjavil za CNN. "Zelo pogumno je, da so pripravljeni sodelovati, medtem ko druge korporacije omejujejo telesa in svobodo."

Golota je oblika svobode govora

Tunick je znan predvsem po svojih fotografijah golih množic v javnih prostorih: organiziral je že več kot 120 seans, od Ciudada de Mexico pa do Münchna (v mehiški prestolnici se je na njegov poziv, denimo, odzvalo 18 tisoč ljudi). Tunick zagovarja stališče, da golota v javnosti pomeni "obliko svobode govora". "Ljudje bi radi imeli občutek svobode, ko gre za njihova telesa in za javne prostore – občutek, da vlade in korporacije nimajo v lasti posameznikovega telesa."

Lahko se prijavite za Norveško

Svoje prepoznavne konceptualne umetnosti se je Tunick lotil v devetdesetih letih; med odmevnejšimi sta bili njegovi fotografiranji v puščavi Nevade in v Mrtvem morju. Zdaj išče ljudi, ki bi se bili pripravljeni sleči severno od arktičnega kroga (na Norveškem). Njegovo delo se za sporno po navadi izkaže predvsem v rodni Ameriki: že večkrat je bil aretiran, newyorški župan Rudy Giuliani pa se je goreče boril proti njegovi pravici do organiziranja fotografiranja v velikem jabolku. Leta 2016 je sto žensk pod Tunickovo taktirko poziralo golih pred prizoriščem republikanske konvencije v Clevelandu, kar so ljudje razumeli kot umetnikov protest proti Trumpovi predsedniški kandidaturi.

Današnje fotografiranje je bilo drugo od štirih, ki jih Tunick organizira pod okriljem festivala Provocaré, vse skupaj je krstil za Vrnitev akta (Return of the Nude); že včeraj se je drugih 500 prostovoljcev sleklo na drugi lokaciji v Melbournu, le da so namesto tančic "nosili" šest odtenkov barve za telo. Za sodelovanje se je prijavilo več kot 12 tisoč prostovoljnih nagcev; na koncu so jih za fotografiranje izbrali 920.

Tunicka veseli, da se odnos ljudi do golote po vsem svetu počasi spreminja in normalizira. Zasluge za to med drugim pripisuje celo priljubljenosti Instagrama. "Golota je postala del javnega dialoga - ni več tak tabu. To se mi zdi super, a obenem se je treba zavedati, da je zaradi zakonov ponekod še vedno nevarno biti gol v javnosti."

A. J.