Foto: Bafte v znamenju političnih govorov in utrjevanja favoritov

Potem ko so bili na letošnjih podelitvah filmskih nagrad v ZDA bolj kot sami nagrajenci v ospredju njihovi politično angažirani govori, je tudi oder podelitve britanskih filmskih nagrad baft ponudil prostor marsikateri kritiki na račun ameriškega predsednika Donalda Trumpa.

Sicer pa so nagrade, ki so vseeno malce specifične, saj dajejo več poudarka na britanski film in predstave, bolj ali manj utrdila oskarjevske favorite, čeprav brez presenečenj ni šlo.

Dežela La La ostaja film, ki ga bo na oskarjih 26. februarja očitno težko premagati, saj je najbolj prepričala tudi britansko akademijo. Poleg nagrade za najboljši film leta, najboljše kamere in najboljše izvirne glasbe je Damien Chazelle odnesel kipec za najboljšo režijo, Emma Stone pa za najboljšo glavno žensko vlogo. Dežela La La je bila sice rnominirana za največ, 11 baft.

Manchester by the Sea se je moral zadovoliti z nagrado za najboljši izvirni scenarij (Kenneth Lonergan) in najboljšo moško vlogo (Casey Affleck), medtem ko je za presenečenje v kategoriji stranskih vlog poskrbel britanski adut Dev Patel, ki je nagrado pred nosom speljal favoriziranemu Mahershali Aliju (Mesečina). Pri ženskah vse po pričakovanjih - Viola Davis (Fences) ostaja trdno na poti do prvega oskarja.

In še nekaj ostalih pomembnejših nagrad: Bafto za najboljši prirejeni scenarij je šel v roke Luku Daviesu za film Lion, najboljši tujejezični film je postal Savlov sin (Poljska), najboljši dokumentarni film Netflixov 13th ameriške režiserke Ave DuVernay, za montažo je bil nagrajen Greben rešenih, za zvok Prihod, za kostumografijo pa Jackie.

Najboljši britanski film je Jaz, Daniel Blake legendarnega Kena Loacha, medtem ko je publika nagrado vzhajajoče zvezde podelila 20-letnemu britanskemu igralcu Tomu Hollandu (Kapitan Amerika, Izgubljeno mesto Z).

Osmoljenec večera je (poleg Mesečine) prav gotovo tudi Tom Ford, ki je s svojim drugim filmom Nočne ptice navdušil kritike, a kljub devetim nominacijam ostal praznih rok.

Podelitve nagrad kot znak protesta proti Trumpu

Tudi tokrat sicer ni minilo brez ostrih govorov proti Trumpovi politiki, s čimer se nadaljuje niz politično angažiranih zahvalnih govorov. Več dobitnikov nagrad je letos svoje zahvalne govore izkoristilo za izraz nestrinjanja s stališči in politiko ameriškega predsednika. Med najbolj odmevnimi je bil govor ljubljenke filmskega občinstva Meryl Streep, ki je v zahvalnem govoru za nagrado Cecila B. DeMilla omenila svojo pretresenost nad tem, kako je Trump na eni izmed svojih tiskovnih konferenc v predvolilnem boju s kriljenjem karikirano oponašal invalidnega novinarja Sergea F. Kovaleskega.

Tri tedne pozneje je Mahershala Ali v zahvalnem govoru za najboljšo stransko moško vlogo v tankočutni drami o zatrtih občutjih Mesečina spregovoril o pomenu sprejemanja vseh ljudi, s tem pa izrazil svoj protest proti Trumpovi prepovedi vstopa v državo državljanom sedmih muslimanskih držav in beguncem.

Med zvezdniki, ki so se ostro postavili proti Trumpovi politiki, so še Bryan Cranston, Hugh Laurie, Julia Louis-Dreyfus, Taylor Schilling, Sarah Paulson in Viola Davis. Teme niso zaobšli niti na tiskovnih konferencah Berlinala, kjer so bili nezaupljivi do politike ameriškega predsednika mehiški igralec Diego Luna, pa tudi njegova ameriški oziroma britanski kolega Richard Gere in Steve Cogan.

Prednost zahvalni govori zmagovalcev v glavnih kategorijah

Kot je pred podelitvijo za revijo Sun dejal neimenovani vir, zaposlen pri Bafti, so organizatorji zaskrbljeni, da bo politični protest odtegnil pozornost nagradam, govori pa da bodo zato podvrženi cenzuri. Ker je podelitev 45 minut daljša od minutaže, ki jo dogodku namenijo na BBC-ju, je ta vedno skrajšana. Prednost imajo praviloma govori zmagovalcev v pomembnejših kategorijah. V preteklih letih je bilo slišati kritiko na račun rezanja govorov Joshue Oppenheimerja in Adama Curtisa - prvi je bil kritičen do ameriške in britanske politike v Indoneziji, drugi pa do BBC-jevega poročanja o Al Kaidi. Na BBC-ju so pojasnili, da so morali govora skrajšati zaradi minutaže, vendar pa je bil Curtis do razloga sumničav.

Lani je šla bafta za najboljši film Alejandru G. Iñárrituju za zgodovinsko pustolovsko dramo Povratnik, ki je večer sklenil s petimi nagradami - ena je šla v roke glavnega igralca Leonarda DiCapria.

