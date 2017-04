Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Umetnik je v instalacijo, ki bo do jeseni na ogled na muzejskem strešnem vrtu Iris in B. Geralda Cantorja, vključil 16 skulptur; ta človeške figure združuje z replikami skoraj 100 predmetov iz muzejske zbirke. Foto: AP Adrian Villar Rojas (1980) je eden najvidnejših argentinskih umetnikov mlajše generacije, za svoje delo je prejel že več priznanj. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Foto: Banket nad velikim jabolkom, ki obiskovalce spravlja v skušnjavo

Gledališče izginevanja Adriana Villarja Rojasa

18. april 2017 ob 08:35

New York - MMC RTV SLO/STA

Kipar Adrian Villar Rojas je teraso na vrhu Metropolitanskega muzeja umetnosti v New Yorku preoblikoval v prizorišče banketa s čudovitim razgledom na nebotičnike Manhattana.

Umetniška instalacija, ki so jo odprli v petek, vsebuje devet belih miz, postavljenih za večerjo, z objekti, ki posnemajo predmete iz muzejske zbirke.

Priznani argentinski umetnik jim je dodal tudi bele človeške figure - modele iz realnega življenja, narejene z enako tehniko, kot se uporablja za izdelavo muzejskih replik. V instalacijo, poimenovano The Theater of Disappearance (Gledališče izginevanja), je kipar združil različna obdobja, civilizacije, organsko in neorgansko, da bi na ta način poudaril, kaj je poslanstvo muzeja danes in kakšen je pomen artefakta, ki je shranjen v vitrini.

Njegove skulpture posnemajo predmete iz obsežne muzejske zbirke, med drugim starega Egipta ter afriške in srednjeveške umetnosti, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Na eni mizi je tako lik viteza, ki leži, kot da bi bil kip na svoji grobnici, objema pa ga sodobno mlado dekle v športnih copatih.

Večerja ni za vas, lahko pa spijete koktajl

S človeškimi figurami je umetnik obudil like izpred več tisoč let, to pa je bila ena izmed stvari, ki so umetnika tudi najbolj navdušile, je povedala kuratorka Beatrice Galilee.

Instalacija je ob odprtju delovala tako prepričljivo, da so se obiskovalci želeli usesti na stole, kar pa ni bilo dovoljeno. "Prosim, ne dotikajte se. Gotovo je skušnjava, da niste bili povabljeni na večerjo," je dejala kuratorka.

Instalaciji so prilagodili tudi bar na terasi muzeja, in sicer tako, da vsebuje koktajle po umetnikovem izboru.

Adrian Villar Rojas, rojen leta 1980, se navdušuje nad stripi in grungeem. V zadnjih letih je samostojno razstavljal v Londonu, New Yorku in Parizu. Pred pripravo projekta za največji muzej umetnosti v ZDA se je, da bi izvedel več o zgodovini muzeja in njegovih zbirkah, pogovarjal s kustosi, raziskovalci, konservatorji in drugimi strokovnjaki.

Instalacija bo, če bo dopuščalo vreme, na ogled do 29. oktobra.

