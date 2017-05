Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Zlovešči Darth Maul ali neznani jedi? Zmagovalec dvoboja s svetlobnimi meči ni znan. Foto: Reuters Ena od obveznih aktivnosti na današnji dan je poziranje pred turističnimi znamenitostmi. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Foto: Četrtega maja je Sila najmočnejša

Fotoutrinki "Dneva Vojne zvezd" v Tajpeju

4. maj 2017 ob 19:17

Tajpej - MMC RTV SLO/Reuters

Četrti maj je dan, ko se redni popotniki v galaksijo daleč, daleč stran pozdravljajo s frazo "May the 4th be with you". Ker se da 4. maj vkomponirati v najslavnejšo frazo franšize Vojna zvezd, Naj bo sila s teboj, je prav današnji posvečen vsemu v zvezi s sago Georgea Lucasa.

Na letošnji dan Vojne zvezd, ko mineva okroglih 40 let od prvega filma, so se v jurišnike, jedije in wookieje oblečeni oboževalci med drugim nagnetli tudi v središču Tajpeja. Sicer se zabave v kostumih, filmski maratoni in dobrodelni maratoni v znamenju galaktične saga na današnji dan odvijajo po vsem svetu.

V tajvanski prestolnici so si številni oboževalci vzeli dopust in dan izkoristili za fotografiranje pred mestnimi znamenitostmi, kakršna je denimo stolp Taipei 101. "Vojno zvezd obožujem že, odkar sem bila majhna," izpod črne čelade Dartha Vaderja prizna danes 40-letna Annie Tseng. "Nobeden od mojih prijateljev danes ni hotel z mano, a sem tukaj spoznala nove ljudi. Dartha Vaderja sem izbrala, ker se mi zdi zelo čeden."

Letošnji dogodek v Tajpeju se je sukal okrog organiziranih dvobojev s svetlobnimi meči; priredili so jih v nakupovalnem centru LČiving mall, ki po svoji obliki od daleč rahlo spominja na vesoljsko postajo Zvezda smrti.

"Tajvanci so nori na filme, še posebej na znanstveno fantastiko, zato so bili med zgodnjimi fani Vojne zvezd," pravi Makoto Tsai, 32-letni filmski režiser in soorganizator dogodka.

A. J.