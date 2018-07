Foto: Comic-Con letos brez največjih imen, išče se naslednja uspešnica

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 5 glasov Ocenite to novico! Skoraj vsi klasični Batmanovi nasprotniki so del stalnega repertoarja vseh tovratnih konvencij. Med ženskimi liki sta daleč najbolj priljubljeni Catwoman in Harley Quinn. Foto: Reuters Deklina zgodba, poletna kolekcija: v Gileadu taka oblačila verjetno ne bi bila sprejemljiva. Foto: Reuters Bill Skarsgard vas je verjetno zatravmiral kot demonski klovn Pennywise v grozljivki Tisto - a letos na konvenciji predstavlja črno komedijo Assassination Nation. Foto: AP Datum letošnjega Comic-Cona mnogim franšizam ni šel na roko. Marvel je vse adute - Črnega panterja, Ant-Mana in Brezmejno vojno - razkril že v prvi polovici leta, naslednja večja premiera bo šele Stotnica Marvel v marcu 2019. Sklepna sezona Igre prestolov prav tako prihaja šele naslednje leto, Westworld pa je ravno predvajal zadnjo epizodo druge sezone. Foto: AP Dodaj v

Tradicija štiridnevnega dogodka sega v sedemdeseta

20. julij 2018 ob 18:42

San Diego - MMC RTV SLO

Kdo sploh potrebuje Maščevalce? Izpostava tradicionalne popkulturne konvencije Comic-Con v San Diegu se letos odvija v odsotnosti studia Marvel, ki ta hip ne promovira nobenega večjega projekta. Prireditev sta prav tako izpustili HBO-jevi največji uspešnici Igra prestolov in Westworld.

Na prvi pogled je torej bera konvencije veliko manjša kot lani, ko so srečanja z oboževalci pripravile ekipe serij Stranger Things, Igra prestolov in Westworld, Marvel pa je prilomastil z ekskluzivnimi prvimi izseki iz Brezmejne vojne ter z novimi napovedniki za Črnega panterja in tretji del Thora.

A odsotnost preverjenih velikanov v resnici pomeni samo, da se je odprl prostor za nove prišleke. Warnerjev oddelek DC Entertainment se bo letos skušal postaviti nazaj na noge po medlem sprejemu Lige pravičnih. Odkupijo se najbrž lahko z napovedniki za Čudežno žensko 1984 in Aquamana (Jason Momoa je bil lani na Comic-Conu eden najbolj priljubljenih gostov med oboževalci.) Režiser James Wan obljublja še nikoli videne posnetke podvodnega superjunaka, ki bo v kinematografe priplaval decembra.

Vrnitev Anakina Skywalkerja in nova Doktorica Who

Prvič je javno nastopila tudi Jodie Whittaker, prva ženska v zgodovini, ki je prevzela naslovno vlogo v antologijski britanski seriji Doctor Who.

Za zdaj največje presenečenje letošnjega leta je Disneyjeva objava, da bodo na svoji novi platformi za vsebine na zahtevo ponudili 12 novih epizod animirane serije Vojna zvezd: Vojna klonov, ki je bila ukinjena leta 2013.

S posebnimi prireditvami bodo na štiridnevnem shodu zaznamovali prvo desetletje Marvelovega filmskega vesolja ter četrt stoletja kultne serije Dosjeji X, Burtonove Predbožične more in seveda prvega Jurskega parka.

Še vedno magnet za entuziaste

Organizatorji najbrž upajo, da bo to dovolj, da ohranijo vrvež in zanimanje za 49. konvencijo v San Diegu, na kateri pričakujejo okrog 135 tisoč oboževalcev stripov, iger, superjunakov, serij in animejev. V zadnjih desetletjih se je dogodek iz nišne prireditve, namenjene predvsem prodaji stripov, razbohotil v epicenter zabavne industrije, na katerega vsako leto pride več zvezdnikov prve kategorije, ki nastopajo v večjih stripovskih franšizah.

Letos najverjetneje ne bo neverjetno dolgih vrst za slavno Dvorano H, kjer praviloma prirejajo najodmevnejše tiskovne konference, bo pa zato še vedno na stotine ljudi v prepoznavnih kostumih; nekaj si jih lahko ogledate v spodnji fotogaleriji.

Prav gorečnost oboževalcev je leta 2012 prepričala organizatorje, da so prvič v zgodovini vrata oblegane Dvorane H, najprestižnejše lokacije na konvenciji, odprli tudi za TV-serije. Takrat so bili izbranci fantazijska saga Igra prestolov, zombijada Živi mrtveci in "piflarska" humoristična nanizanka Veliki pokovci. Pred tem je bil avditorij, v katerega se lahko zgnete 6.500 slušateljev, tradicionalno rezerviran za hollywoodske zvezdnike prve kategorije. Oboževalci po navadi prespijo pred vhodom, da si zagotovijo svoj sedež na predstavitvah.

Kupovanje igrač je resen posel

Obiskovalci se na konvenciji v vrste postavljajo tudi pred stojnicami z igračami Funko, ki ponujajo skoraj neskončen izbor stiliziranih figuric najrazličnejših likov iz popkulture. Lego je na konvencijo privlekel Thanosa "v naravni velikosti", ki so ga sestavili iz 91 tisoč kock in ki je visok dva metra in pol. (Ampak ni na prodaj.) Hasbro ponuja ekskluzivne figurice Transformerjev in figurice junakov Netflixovih serij, posnetih v sodelovanju z Marvelom. Letos so organizatorji vpeljali celo sistem loterije in tako že pred tednom dni izžrebali srečneže, ki bodo imeli priložnost za nakup vse te zbirateljske robe.

