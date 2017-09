Foto: Grobnica zlatarja - še eno v vrsti letošnjih odkritij v Egiptu

Nova arheološka najdba v bližini Luksorja

12. september 2017 ob 15:17

Kairo - MMC RTV SLO

Po tem ko so arheologi marca v Vzhodnem Kairu naleteli na del ogromnega kipa, ki je najverjetneje upodabljal Ramzesa II., nato mesec kasneje v bližini Luksorja odkrili več kot 3.500 let staro grobnico, ki je pripadala članu plemstva z imenom Userhat, in avgusta še odkritje okoli dve tisočletji starih grobnic na jugu Egipta, so v tem mesecu prav tako v bližini Luksorja odkrili grobnico zlatarja Amenemhata.

V grobnici iz obdobja novega kraljestva (1551-1085 p.n.št.) so arheologi našli kip zlatarja in njegove žene. Kip upodablja zlatarja Amenemhata, ki sedi na visokem črnem stolu poleg žene, ki nosi dolgo obleko in lasuljo. Med njunimi nogami pa se nahaja še majhna podoba enega njunih sinov.

Poleg kipov so bile v grobnici tudi tri mumije, pri čemer gre za mumijo ženske in njenih dveh sinov. Za zdaj pa še ni jasno, ali so te tri mumije, ki so jih našli v jašku, ki je vodil do osrednje sobe, povezane z Amenemhatom. Strokovnjaki so ocenili, da je bila ženska ob smrti stara okoli 50 let. Raziskave so tudi pokazale, da je imela okužbo kosti z bakterijo. Njena sinova sta bila ob smrti v svojih dvajsetih in tridesetih letih, je še poročal BBC.

Grobnica - v kateri so našli tudi 150 manjših kipcev iz lesa, gline in apnenca - se nahaja na območju nekropole Draa Abul Naga, ki leži približno 700 kilometrov južno od Kaira. Gre za območje, na katerem so pokopani visoki dostojanstveniki in uradniki, zlatarjeva grobnica pa je pravzaprav razmeroma skromna, piše STA.

Dve spomladanski in ena poletna najdba

Marca je skupina egiptovskih in nemških arheologov v vzhodnem Kairu, natančneje v delavski soseski Al Matarija, sprva naletela na kamnito oko, uho in delček krone. Nato pa so našli še večji fragment, s pomočjo katerega so sestavljanko lažje povezali v kip, za katerega predpostavljajo, da je upodabljal Ramzesa II, enega najvplivnejših faraonov v zgodovini starega Egipta. Za zdaj je odkrit samo zgornji del telesa, predpostavljajo pa, da je v kip v celoti meril osem metrov.

Aprilsko odkritje na območju nekropole Dra Abu el Naga na zahodnem bregu Nila v bližini znamenite Doline kraljev, pa je razodelo grobnico iz časov 18. dinastije, v kateri je bilo osmih mumij, več polihromiranih sarkofagov in več kot tisoč pogrebnih kipcev. Avgusta pa je sledilo še odkritje treh grobnic, starih okrog 2.000 let - v grobnicah, ki so jih odkrili na jugu Egipta, je bilo nekaj različnih sarkofagov in ostanki gline.

P. G., foto: EPA