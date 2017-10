Foto: iz zapuščine Princea - od kultnih kitar do očal za tretje oko

Ne le izdanih 39 studijskih albumov, prodanih več kot 100 milijonov plošč, temveč tudi rekordni niz 21 razprodanih koncertov v londonski O2 Areni - in prav na tem prizorišču se z razstavo poklanjajo glasbeniku, ki mu je to uspelo.

Razstava My Name is Prince (Ime mi je Prince) se poklanja temu rekordnemu nizu koncertov, ki jih je Prince odigral v O2 Areni v Londonu med avgustom in septembrom leta 2007. Gre za uspeh brez primere in rekord, ki ga tudi deset let kasneje še ni nihče podrl. Sicer pa je My Name is Prince naslov skladbe z albuma Love Symbol, ki ga je s svojo zasedbo The New Power Generation izdal leta 1992. Predmet besedila sta tako rekoč on sam in njegova glasbena izjemnost.

Neposredno iz Paisley Parka v London

Gre za prvo uradno razstavo, posvečeno enemu najbolj nadarjenih in produktivnih glasbenikov našega časa, ki je podpisal tudi mnoge uspešnice, ki so jih izvajali drugi glasbeniki. Obiskovalci lahko na postavitvi od blizu spoznajo predmete, ki so bili sestavni del osebnega in življenjskega sloga te ekstravagantne glasbene legende. V Londonu so tako predstavljene stotine še nikoli prej na ogled postavljenih predmetov, ki so prišli neposredno iz Paisley Parka, znane posesti v njegovi rodni Minnesoti, vključno z instrumenti, odrskimi opravami, nagradami in rokopisi besedil.

Oprave, kitare, sončna očala ...

Med predmeti, ki so po glasbenikovi smrti prvič zapustili Paisley Park, so na ogled oblačila s turnej Purple Rain, na kateri je bil med letoma 1984 in 1985, ter Lovesexy med letoma 1988 in 1989. Razstavljena je tudi garderoba iz filma Graffiti Bridge iz leta 1990. Kot eden posebnih predmetov je razstavljena kitara Gibson L65-S, na katero je leta 1980 igral med svojim prvim televizijskim nastopom na oddaji American Bandstand, oddajani na nacionalni ravni. S taisto kitaro se je odpravil tudi na turnejo med letoma 1980 in 1981, naslovljeno Prince & Dirty Mind.

Med instrumenti sta na ogled tudi bas kitara, ki je služila kot vzor za znamenito z obliko oblaka navdahnjeno Cloud kitaro, ki jo je Dave Rusan leta 1983 izdelal posebej za Princea, in oranžna Cloud kitara, izdelana za njegov nastop v polčasu Super Bowla 2007, ki jo je istega leta vzel s seboj tudi na Earth Tour. Med predmeti je svoje mesto našla tudi obleka z oblački (cloud suit), ki jo je nosil leta 1985 v videospotu za skladbo Raspberry Beret.

Videti je mogoče tudi njegova sončna očala iz leta 2014, ki "niso pozabila na tretje oko", in z diamanti okrašeno palico iz leta 2015, uporabljeno v videospotu za skladbo FIXURLIFEUP in znano serijo fotografij v publikaciji V Magazine iz leta 2013.

Arhitekt svoje lastne resničnosti

Sorojenci Princea, nekateri izmed njih se bodo tudi udeležili odprtja, so glede londonske postavitve izjavili: "Naša družina je izjemno počaščena s to razstavo v O2, in vemo, da bi tudi Prince bil. Rad je delil svoje delo in življenje s svojimi oboževalci. Poznamo ga ne le kot brata, ki je postal eden najplodnejših avtorjev skladb vseh časov, temveč tudi mojster nastopanja in glasbenik, kakršen ni bil nihče drug. Edino primerno je, da delimo tako njega kot te neverjetne predmete s svetom zdaj, ko ga ni več."

Angie Marchese, vodja arhiva Paisley Parka, pa je zapisala: "V Paisley Parku je Prince ustvaril in prebival v ustvarjalni resničnosti, ki je bila popolnoma edinstvena, kar mu je omogočilo, da je spontano in brez omejitev razvijal svoja glasbena in umetniška dela. Za Paisley Park je predvidel, da bo nekega dne odprt za javnost. S to razstavo razširjamo njegove sanje deljenja s širšo javnostjo in obiskovalcem O2 v Londonu omogočamo, da prek predmetov iz arhiva Paisley Parka izkusijo vso njegovo veličino."

Nepričakovano slovo brez oporoke

Prince, ki je umrl lanskega aprila in med svojo kariero uporabljal kar nekaj umetniških imen, se je s polnim imenom Prince Rogers Nelson rodil leta 1958 v Minneapolisu v Minnesoti. Za glasbenika, ki so ga našli mrtvega na posestvu Paisley Park, je bil usoden prevelik odmerek analgetika fentanyla. Po njegovi smrti se je pojavil cel kup potencialnih dedičev, vendar ker ni napisal oporoke, je moralo sodišče odločiti, kdo izmed njih je do dediščine upravičen. Sodnik je lanskega julija zavrnil kar 29 zahtevkov za delež okoli 500 milijonov dolarjev vrednega premoženja.

