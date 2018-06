Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 16 glasov Ocenite to novico! Po dobrem tednu arheoloških raziskav na Kapiteljski njivi so v novoodkriti gomili našla starejšeželeznodobni grob premožnega bojevnika z železnim orožjem, bronasto čelado in uvoženo apulsko keramično posodo. Foto: Radio Slovenija/Jože Žura Vodja izkopavanj Borut Križ je povedal, da jih je presenetil precej velik grob, ki je ležal blizu središča gomile 66 in sodi v 4. stoletje pred našim štetjem. Foto: Radio Slovenija/Jože Žura Sorodne novice Kljub finančni podhranjenosti mnoge arheološke najdbe in načrti na Kapiteljski njivi Nova arheološka kampanja še naprej razodeva bogato podtalje Kapiteljske njive Dodaj v

Foto: Izjemna arheološka najdba na Kapiteljski njivi

Odkritje prazgodovinskega knežjega groba

21. junij 2018 ob 12:55

Novo mesto - MMC RTV SLO, STA

Na prazgodovinskem grobišču Kapiteljska njiva v Novem mestu so v novoodkriti gomili našli starejšeželeznodobni knežji grob, pri čemer gre za grob premožnega bojevnika z železnim orožjem, bronasto čelado in uvoženo apulsko keramično posodo.

Do najdbe je arheološka ekipa Dolenjskega muzeja iz Novega mesta prišla po dobrem tednu letošnjih raziskav na tem mednarodno znanem najdišču.

Arheologe presenetila velikost groba

Borut Križ, vodja izkopavanj in kustos Dolenjskega muzeja, je povedal, da jih je presenetil precej velik grob, ki je ležal blizu središča gomile 66 in sodi v 4. stoletje pr. n. št. oziroma na konec tako imenovanega halštatskega kulturnega obdobja in starejše železne dobe.

Dejal je še, da gre zagotovo za knežji grob z obredno poškodovano bronasto čelado negovskega tipa, md grobnimi pridatki je bil tudi poslikan tako imenovani apulski krater, verjetno gre za uvoz z južnega območja Apeninskega polotoka ali pa za po tamkajšnjih vzorih nastalo posodo.

Kot je še povedal Križ, so na novomeških prazgodovinskih grobiščih doslej našli več čelad negovskega tipa, vse pa so bile, kot domnevajo arheologi, poškodovane pri pogrebnem obredju.

33 let neprekinjenega izkopavanja

Do zdaj so na tem območju raziskali nekaj manj kot 2.300 prazgodovinskih grobov. V zadnjih 33 letih, odkar tam neprekinjeno poteka zavarovalno izkopavanje, so odkrili približno 330 grobov iz obdobja pozne bronaste dobe, v 66 prazgodovinskih rodovnih gomilah približno 1.200 grobov starejše in poleg teh več kot 750 planih grobov mlajše železne dobe.

Arheološko najdišče na Kapiteljski njivi leži na nekdanji kmetijski površini, ostanki zatiranja škodljivcev in plevela ter gnojenja pa so v zemlji ustvarili kemično mešanico, ki v kombinaciji s kislim dežjem vse bolj razjeda predvsem bronaste in železne predmete.

P. G., foto: Jože Žura, Radio Slovenija