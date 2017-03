Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Kamen, na katerem je upodobljena sedmerokraka menora, najstarejši simbol Judov. Kamen je bil del drugega judovskega templja, ki je stal med letoma 50 pred našim štetjem in 100 našega štetja. Foto: EPA Križi, ki so se nosili kot obeski, so bili izdelani v času Bizanca in so po mnenju arheologov dokaz za takratno vse večjo priljubljenost in razširjenost krščanstva. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Foto: Izraelska shramba starodavnih dragocenosti prvič odprla vrata novinarjem

Domovanje najdb, izkopanih po letu 1948

19. marec 2017 ob 18:06

Beit Shemesh - MMC RTV SLO

V Izraelu so prvič v zgodovini novinarjem pustili pokukati v depo, ki hrani nacionalne dragocenosti, številne izmed njih izhajajo iz obdobja zgodnjega krščanstva.

Izraelski urad za starine (IAA) je odločil odpreti vrata depoja, ki je v mestu Beit Šemeš na severovzhodu Izraela in v katerem hranijo najdbe, izkopane po letu 1948. Končano znanstveno raziskovanje pa je pogoj, da lahko predmeti ali dokumenti končajo tam.

Skoraj milijon let, shranjenih na enem mestu

Gre za največjo "shrambo" najdb in bazo podatkov za predmete starodavnega vzhoda. V depoju je namreč približno milijon predmetov, ki odražajo kulturno zgodovino tega območja od prvih prazgodovinskih obdobij do konca otomanskega obdobja. Gre torej za obdobje, ki obsega skoraj milijon let.

Med predmeti je veliko keramičnih in steklenih posod, potrebščin iz kremena, kovinskih in koščenih predmetov ter arhitekturnih elementov. Trenutno pa jih je okoli 60 tisoč zunaj depoja, saj jih posojajo drugim kulturnim ali izobraževalnim ustanovam.

Pomembni mejniki za judaizem in krščanstvo

Med drugim hranijo kamen, na katerem je upodobljena sedmerokraka menora, najstarejši simbol Judov. Kamen je bil del drugega judovskega templja, ki je stal med letoma 50 pred našim štetjem in 100 našega štetja. V depoju pa najdemo tudi kamnito kostnico z izklesanim hebrejskim imenom Ješua in je ena izmed treh, ki jih hranijo tam in izvirajo iz obdobja Jezusovega življenja ter so zaradi imen, ki so na njih, pomembne v okviru zgodbe o Jezusovem križanju.

Izraelski urad za starine je novinarjem odprl vrata v depo prav v času pred veliko nočjo, ko se bo na območje Svete dežele in še posebej v Jeruzalem zgrinjalo na tisoče romarjev.

P. G., foto: EPA