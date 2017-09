Foto: Kakor na ulici tako v muzeju - v Berlinu nov muzej ulične umetnosti

Odprtje muzeja v nekdanjem stanovanjskem bloku

16. september 2017 ob 15:07

Berlin - MMC RTV SLO, Reuters

Nemška prestolnica je bogatejša za še eno kulturno institucijo, saj te dni svoja vrata odpira Muzej urbane sodobne umetnosti Urban Nation, krajše poimenovan Artmeile ali Art Mile (slov. Umetnostna milja).

Muzej, kjer so svoje mesto našli grafiti in na splošno umetnost javnih prostorov, odpirajo ta konec tedna, kar so pospremile sveže stvaritve lokalnih in mednarodnih uličnih umetnikov na njegovi fasadi. Artmeile je v pretvorjenem stanovanjskem bloku v berlinskem okrožju Schöneberg, zgrajenem v t. i. viljemističnem slogu, poimenovanem po obdobju vladavine Viljema II. (nem. Wilhelm II.) med letoma 1888 in 1918.

Ulično vzdušje tudi znotraj muzeja

Vendar ima muzejska zgradba zdaj asfaltirana tla in zračno notranjo strukturo, s čimer želijo doseči, da bi v obiskovalcih čim bolj vzbudili občutek nahajanja na ulici, za kar je poskrbel arhitekturni biro Graft.

Sicer pa organizacija Urban Nation že od leta 2013 pretvarja berlinske fasade v velikansko galerijo na prostem in tako s pomočjo umetnosti ter integrativnih projektov v soseskah povezuje prebivalce z njihovim mestom.

Muzejevo poslanstvo arhiviranja

"Urbana sodobna umetnost je logičen naslednji korak, ki sledi temu, kar se dogaja na ulici," pravi direktorica muzeja Yasha Young. "Ta hiša je lahko prav tako arhiv, ki prvikrat pripoveduje zgodbo (ulične umetnosti) od začetka do danes," je še dejala in dodala, da umetnost pravzaprav pripada ulici.

Ustvarjanje grafitov je v Berlinu prepovedano, razen če lastnik izda dovoljenje za sprejanje po njegovi površini. Pred dvajsetimi leti je mesto namenilo okoli štiri milijone evrov za brisanje grafitov, kar je spodbudilo nastanek lobija, ki skrbi za zagotavljanje lokacij v Berlinu, na katerih lahko ustvarjajo ulični umetniki.

"Lepo je, da se je vzpostavil tak muzej, saj to pomeni, da so umetniki, ki so že dolgo del te scene in gibanja, zdaj deležni spoštovanja, ki si ga zaslužijo," je dejal Louis Masai iz Londona, ki je eden izmed 150 umetnikov, katerih delo je razstavljeno na ali v tej novi kulturni instituciji.

P. G., foto: EPA