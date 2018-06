Foto: Kralj popa in njegov vpliv na sodobno umetnost skoraj deset let po smrti

Razstava del umetnikov, ki so navdih našli v Michaelu Jacksonu

29. junij 2018 ob 20:29

London - MMC RTV SLO

"Umetnik bo odšel, njegova dela pa ostanejo. Da bi pobegnil smrti, skušam svojo dušo vnesti v delo." Michelangelove besede, ki jih je Michael Jackson dve leti pred svojo smrtjo uporabil v nekem intervjuju, so rdeča nit razstave On the Wall, poklona neizbrisljivemu vplivu kralja popa na sodobno umetnost.

Avgusta letos bi Michael Jackson praznoval okroglih šestdeset let, naslednje leto pa bo čas še za bolj turoben jubilej – deseto obletnico njegove nenadne in prezgodnje smrti. Britanska Narodna galerija portretov je zato pripravila razstavo Michael Jackson: On the Wall, ki bo po "premieri" v Londonu v naslednjih dveh letih gostovala še v Parizu, Bonnu in na Finskem. V britanski prestolnici jo lahko ujamete do 21. oktobra.

Na ogled so dela več kot 40 umetnikov različnih generacij z vsega sveta, med njimi zadnji portret, ki ga je glasbenik naročil pred svojo nenadno smrtjo leta 2009.

Jackson v maniri velikih evropskih vladarjev

Kustos – in direktor Narodne galerije portretov – Nicholas Cullinan med razstavljenimi deli tako posebej izpostavi sliko newyorškega umetnika Kehindeja Wileyja, na kateri je upodobil Jacksona kot španskega kralja Philipa II. med ježo, pri tem pa posnemal znano delo Paula Petra Rubensa. "Wileyjeva slika je zadnji portret, ki ga je naročil Jackson, na umetnikovo delo pa je naletel med fotografiranjem v Muzeju Brooklyn," je pojasnil.

Na razstavi so zbrana dela 48 umetnikov, od katerih jih je 46 še živih. Pokojna sta samo velikan poparta Andy Warhol, ki je glasbenika leta 1982 prvi upodobil, ter nič manj ikonični Keith Haring. Warholove slike sicer predstavljajo velik del razstave, med njimi je prepoznavni Jacksonov portret v tehniki sitotiska za naslovnico revije Time iz leta 1984. Na ogled je tudi nekaj Warholovih predmetov, povezanih z Jacksonom (pa čeprav se razstava načeloma na umetnikovo življenje in delo ne osredotoča).

Silhueta prepoznavna vsaj toliko kot pesmi

V glasbeniku so navdih našli tudi Maggi Hambling, Gary Hume, David LaChapelle, Grayson Perry in Faith Ringgold. Po kustosovih navedbah veliko del temelji na Jacksonovih fotografijah, toda s tem, kot pravi, nima težav: "Zlasti po uspehu albuma Thriller leta 1982 so se povsod pojavile Jacksonove fotografije. Na stotine ljudi je poznalo njegove videospote, in tudi ljudje, ki jim njegova glasba sicer ni bila blizu, so bili seznanjeni z njegovo podobo."

Jackson se je rodil 29. avgusta 1958 v ameriški zvezni državi Indiana. Prve uspehe v zabavni glasbi je že kot deček požel v zasedbi The Jackson Five, kjer je prepeval s svojimi štirimi brati. Kljub velikemu uspehu deške zasedbe pa se je najmlajši Jackson v začetku 70. let odločil za samostojno ustvarjalno pot, ki ga je popeljala med najuspešnejše izvajalce zabavne glasbe vseh časov.

Leta 1979 je izdal prvi samostojni album z naslovom Off The Wall – naslov, s katerim se spogleduje omenjena razstava. Ta se je z 11 milijoni prodanih izvodov zavihtel med najbolje prodajane albume na svetu. Kljub vsemu pa je Jackson vrhunec svoje slave dosegel tri leta kasneje, ko je na glasbene police poslal ploščo Thriller. Kralj popa je umrl 25. junija 2009, star 50 let, zaradi prekomernega odmerka močnega anestetika propofola.

A. J.