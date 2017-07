Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Art Aquarium vsako leto pritegne trume mladih Japoncev, ki hočejo ob izbrani glasbeni podlagi srkati pisane koktajle in uživati v sproščujočih prizorih rib v inovativnih akvarijih. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Foto: Na tisoče živih zlatih ribic migota v umetniški inštalaciji

Vprašanje, kako bi projekt komentirale organizacije, ki se bojujejo proti mučenju živali

10. julij 2017 ob 19:26

Tokio - MMC RTV SLO/Reuters

Japonski vizualni umetnik je s pomočjo zlatih ribic in premišljeno osvetljenih akvarijev ustvaril psihedelično vizualno inštalacijo. Celo v Tokiu, mestu neonskih luči, pritegne na tisoče obiskovalcev.

Hidetomo Kimura za svojo potujočo inštalacijo Art Aquarium potrebuje okrog pet tisoč zlatih ribic in še tri tisoč morskih konjičkov ter drugih oceanskih prebivalcev, pa 130 akvarijev različnih velikosti, oblik in LED-osvetlitev.

Svetlobne pokrajine postanejo kulisa iz gibljivih slik, denimo češnjevih cvetov, ki ob nežni glasbeni spremljavi počasi padajo proti tlom. "Hotel sem ustvariti umetniško inštalacijo, ki je po zaslugi rib v resnici živa. Nisem hotel uporabiti slik ali umetnih materialov."

Kimura podobne inštalacije postavi večkrat na leto; njegov šov je znan po celotni Japonski. Letošnji Art Aquarium, ki zaznamuje prvo desetletje umetnikovega udejstvovanja, že jeseni potuje v Kjoto.

V akvarijih je več sto različnih vrst zlatih ribic, tudi takih, ki so jih dobili s križanjem. Njihovi habitati so v nekaterih primerih narejeni iz povečevalnega stekla, okrašeni s čipko ali oblikovani v tradicionalne japonske laterne. Črne ribice svojo senco projicirajo na belo ozadje in tako vzbujajo vtis tradicionalne risbe s tušem. Več pa na pisanih slikah spodaj.

A. J.